Юрист о «Беркуте» в Печерском суде: распоряжения судьи не свидетельствуют о нарушении присяги, но милиция действовала «не совсем в рамках закона»

Приказы судьи Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА судебной милиции о наведении порядка в зале суда 6 июля не имеют признаков нарушения присяги, но, выполняя их, правоохранители действовали против народных депутатов и журналистов «не совсем в рамках закона».

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал вице-президент адвокатской фирмы "Грамацкий и партнеры" Юрий ЗАБИЯКА, к которому агентство обратилось с просьбой прокомментировать ситуацию и последствия событий, которые произошли 6 июля в Печерском райсуде во время рассмотрения "газового дела" против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО (УНИАН: 6 июля для наведения порядка в Печерском райсуде вместе с судейской милицией «Грифон» было задействовано также спецподразделение «Беркут». В настоящее время Высший совет юстиции назначил проверки действия председательствующего судьи по запросу народных депутатов, которые просили проверить действия судьи на признаки нарушения присяги и привлечь его к ответственности).

По мнению Ю.ЗАБИЯКИ, очевидно, целью депутатского запроса в отношении судьи Р.КИРЕЕВА является доказательства факта нарушения им присяги, что якобы имело место проявление в "преступном приказе", как это указывается в запросе, направленном органам внутренних дел. В данном случае, высказывает предположение юрист, депутаты, по-видимому, считают, что в действиях Р.КИРЕЕВА усматривается пункт 1 статьи 32 Закона Украины «О Высшем совете юстиции» («совершение им действий, порочащих звание судьи, которые могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности судебных органов») либо пункт 4-й («нарушение морально-этических принципов поведения судьи»), либо же оба из них.

В то же время, отмечает юрист, на видео были зафиксированы лишь два распоряжения судьи Р.КИРЕЕВА об удалении народных депутатов из зала суда. "Вряд ли указанные распоряжения можно назвать преступными приказами, поскольку указанные депутаты откровенно и громко высказывались в ходе судебного процесса, тогда как были лишь присутствующими на заседании и не имели никаких процессуальных полномочий на совершение таких действий. Нарушало ли это порядок в судебном заседании – думаю, большинство согласится, что нарушало", - считает Ю.ЗАБИЯКА. В то же время, добавил юрист, расширенное толкование понятия «депутатская неприкосновенность» и практика применения его в Украине приводит не только к безнаказанности народных депутатов, но и практически к невозможности пресечения их противоправного поведения органами внутренних дел. При этом, отметил он, ни депутат Евгений СУСЛОВ, ни другие депутаты не были незаконно задержаны или арестованы (без согласия Верховной Рады Украины), а вопрос ограничения их прав другими мерами (что тоже недопустимо) достаточно дискуссионный.

Таким образом, отсутствуют обнародованные факты, которые бы указывали на какие-либо незаконные приказы судьи Р.КИРЕЕВА, и вызывает сомнение тот факт, что он лично руководил «спецоперацией», отметил юрист.

Комментируя действия милиции по выполнению распоряжения судьи по удалению из зала судебного заседания народных депутатов, а затем и журналистов, Ю.ЗАБИЯКА подчеркнул, что именно действия милиции «не полностью отвечают действующему законодательству».

Юрист разъяснил, что, в соответствии с Законом Украины «О милиции», перед применением мер физического воздействия, работник милиции должен не только четко и ясно озвучить лицам свое требование – в данном случае с целью предоставления возможности выполнения распоряжения Р.КИРЕЕВА об удалении депутата Е.СУСЛОВА из зала судебного заседания, но и предупредить лиц о применении мер физического воздействия. Причем, независимо от того, будет ли то «толкание», или приемы рукопашного боя.

Как это видно на видеозаписи (запись обнародована в Интернете — УНИАН), требование работников милиции журналистам было озвучено только, когда их вытолкали на лестницу, а после вскрика «никуда мы не пойдем», никаких предупреждений по применению мер физического воздействия от правоохранителей не поступило, что является нарушением ч. 2 ст. 12 Закона Украины «О милиции».

Отвечая на вопрос о вероятности устранения судьи Р.КИРЕЕВА от ведения «газового дела», юрист отметил: «Вряд ли депутатский запрос приведет к отстранению его от дела». Но и даже если и так, то судебное разбирательство «газового» дела лишь начнется сначала, а, учитывая стадию процесса, – не так много время будет потеряно, если суд в новом составе профессиональнее будет пресекать попытки стороны защиты затягивать судебное разбирательство, отметил юрист.

Как сообщалось в СМИ, группа народных депутатов фракции «БЮТ-Батькивщина» обратились к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с просьбой привлечь к ответственности судью Печерского райсуда Киева Р.КИРЕЕВА за решение вывести депутатов из зала суда 6 июля. В депутатском запросе отмечается, что депутаты "...обращаются к руководителю комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения законодательной деятельности, генеральному прокурору о применении мер по привлечению к ответственности судьи Печерского райсуда г. Киева за дачу явно преступного приказа работникам органов внутренних дел и спецподразделения "Беркут", "Грифон" за неправомерное применение (силы) в судебном заседании по отношению к народным депутатам и представителям СМИ...". Кроме того, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО обратился с запросом к председателю ВСЮ относительно наличия в действиях судьи Р.КИРЕЕВА признаков нарушения судейской присяги.

Высший совет юстиции уже назначил проверки в отношении судьи Р.КИРЕЕВА.

Справка УНИАН. 6 июля 2011 года во время заседания в Печерском райсуде судья Р.КИРЕЕВ постановил удалить из зала за нарушение порядка депутатов Михаила КОСИВА, а позже — еще и Е.СУСЛОВА (депутаты вслух комментировали ход судебного процесса, критикуя отдельные действия председательствующего). Судья, в частности, сослался на нормы ст. 272 УПК, хотя они прямо предусматривают механизм удаления из зала только участников судебного процесса (подсудимого), а не присутствующих в зале (в т.ч. и народных депутатов), к которым может быть применено лишь законодательство об административном правонарушении. М.КОСИВ сначала отказался выйти, однако позже покинул зал самостоятельно.

Депутат Е.СУСЛОВ также сначала отказался покинуть зал, и тогда судья поручил судебной милиции (подразделение «Грифон») принять соответствующие меры и вывести депутата. Между народными депутатами и милицией началась потасовка, депутата удалить не удалось, поэтому судья временно разрешил милиции не выполнять постановление, объявил технический перерыв и попросил Е.СУСЛОВА за это время покинуть зал суда. Однако тот не выходил, и во время перерыва к делу удаления депутата приобщилась не только судебная милиция, но и отряд спецназначения «Беркут». Увидев, что в зал суда заходит «Беркут», Е.СУСЛОВ сразу покинул зал со словами: «Не давите людей, я сам уйду».

Во время операции по выведению Е.СУСЛОВА «Беркут» применял силовые методы, в том числе и к журналистам не только в зале, но и в коридоре суда, профессионально «выдавливая» их со второго этажа, где находился зал заседаний, на первый. Во время этих действий в суде упали обе камеры телеканала ТВі, был поврежден штатив камеры «5 канала» и разбита камера портала INTV.

Позже журналисты передали письмо в правоохранительные органы, в котором требовали от генерального прокурора Украины В.ПШОНКИ и министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА проведения проверки законности действий сотрудников спецподразделений «Беркут» и «Грифон», которые были задействованы в Печерском районном суде Киева 6 и 7 июля, относительно представителей СМИ.

В ответ на заявления журналистов А.МОГИЛЕВ заявил, что милиция действовала в рамках законодательства, а журналисты просто случайно оказались на пути «Беркута».

21 июля появилась информация, что журналистов вызывают в милицию в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по этому инциденту.