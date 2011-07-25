Назначение Пятницкого уполномоченным по евроинтеграции ускорит создание ЗСТ с ЕC – эксперт

Назначение экс-замминистра экономики Валерия ПЯТНИЦКОГО правительственным уполномоченным по вопросам европейской интеграции подтверждает, что экономическая составляющая отношений с ЕС выходит на первый план в евроинтеграционных переговорах и ускорит процесс создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Об этом в комментарии УНИАН завил директор компании стратегического консалтинга «Berta Communications» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ.

Он уверен, что новая должность В.ПЯТНИЦКОГО, безусловно, усилит украинскую группу на переговорах о ЗСТ и будет способствовать подписанию соглашения об ассоциации между Украины с Евросоюзом, и если «все пойдет нормально», соглашение может быть подписано в декабре нынешнего года.

«ПЯТНИЦКИЙ относится к обойме профессионалов, которая курирует европейскую интеграцию Украины в течение многих лет. Как известно, он в свое время входил в переговорную группу о вступлении Украины во Всемирную торговую Организацию. И, в том числе благодаря его действиям, Украина подписала соглашение о вступлении в ВТО достаточно быстро», - отметил Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

При этом он подчеркнул как позитивный момент, что В.ПЯТНИЦКИЙ не представляет никакой партии в правительстве

«Он - внепартийный чиновник, что делает его еще сильнее. Он профессионал без какой-либо идеологической привязки», - отметил эксперт.

В то же время он считает, что назначение В.ПЯТНИЦКОГО правительственным уполномоченным по вопросам евроинтеграции косвенно усилит и позиции первого вице-премьер-министра - министра экономического развития Андрея КЛЮЕВА.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Кабинет министров назначил Валерия ПЯТНИЦКОГО правительственным уполномоченным по вопросам европейской интеграции.

Ранее В.ПЯТНИЦКИЙ занимал пост заместителя министра экономики и курировал вопросы международной торговли.

С 2005 по 2008 г. он руководил переговорами о вступлении Украины в ВТО, а в 2008 г. возглавил украинскую переговорную группу по созданию зоны свободной торговли с Евросоюзом.

В конце июня в Киеве прошел 17-й раунд переговоров о создании ЗСТ с ЕС.

Первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ назвал его результаты «позитивными».

Очередной, 18-й раунд, переговоров планируется провести во второй половине сентября в Брюсселе.

20 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит визит в Брюссель по приглашению президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ для достижения политических договоренностей, необходимых для завершения переговоров по соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В декабре на саммите «Украина-ЕС» Киев ожидает подписать соглашение об ассоциации с ЕС, которое включает создание ЗСТ.