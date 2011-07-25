Суд отказал Тимошенко и ее защите в дополнительном времени

Печерский райсуд Киева отказал экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и ее защите в предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение непосредственно в зале заседаний объявил председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ. «Ходатайство удовлетворению не подлежит», - сказал он.

Однако Ю.ТИМОШЕНКО потребовала от судьи предоставить оптимальный срок адвокатам для ознакомления с материалами дела, исходя хотя бы из того, что прокурор Лилия ФРОЛОВА объявляла обвинительное заключение в объеме почти 80 страниц на протяжении 4-х часов.

Экс-премьер также отмечала, что в случае отклонения этого ходатайства ее защитники не смогут качественно ее защищать на судебном процессе.

«Это сознательная система нарушения права на защиту и срыв судебного процесса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, юристы считают обоснованным предоставление как минимум 20 дней для ознакомления с подобным делом.