Эксперты: экономическое сотрудничество с ЕС будет главным вектором украинского развития

Эксперты считают, что экономическое сотрудничество с Европейским Союзом будет главным вектором украинского развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует представленное на пресс-конференции Институтом мировой политики исследование «Будущее Украины», подготовленное Институтом мировой политики (Украина) и Гаагзским центром мировой политики (Нидерланды) в рамках проекта «Построение потенциала Украины в сфере общественного и безопасностного предвидения», которое было поддержано Международным фондом «Возрождение».

Как отметила эксперт Ольга ЗЕЛИНСКАЯ, при подготовке документа была применена уникальная методология «Metafore», позволяющая предоставить объективный обзор точек зрения о будущем Украины. Для проведения исследования была собрана значительная база из серьезных исследований, как от украинских, так и от зарубежных академических учреждений, исследовательских институтов, аналитических центров и экспертных опросов. В рамках данного проекта было проработано 68 исследований, которые касаются будущего Украины.

По словам О.ЗЕЛИНСКОЙ, общие тенденции предусматривают, что Украина в ближайшее десятилетие будет сельскохозяйственным государством с растущей экономикой и модернизируемой промышленностью и коммуникациями. В то же время Украина, наиболее вероятно, будет внеблоковой, и будет воздерживаться от военных и политических альянсов – как НАТО, так и ОДКБ.

Эксперты считают, что политические элиты и различные зарубежные влияния в дальнейшем будут играть решающую роль в формировании будущего страны, что ставит под вопрос предвидение направлений будущего развития.

Как украинские и российские, так и английские исследования в сфере предвидений ожидают роста украинской экономики. Однако большинство исследований указывают, что этот рост будет медленным, в то же время лишь украинские исследования рассматривают быстрый рост. Однако ни один из экспертов не ожидает стагнации экономики.

Среди перспективных сфер инвестирования, которые получили значительное внимание в исследовательских материалах, - лишь промышленность и коммуникации. Другие секторы, рассматриваемые экспертами, не настолько привлекательны для будущих инвестирований.

Большое количество исследований, в основном на украинском языке, предусматривают бум технологического развития Украины в будущем. Лишь одно исследование вспоминает о стагнации технологической сферы Украины. В соответствии с этими исследованиями, главные вопросы окружающей среды для Украины будут связаны в основном с энергетическими источниками. Эксперты рассматривают альтернативную энергетику как наиболее перспективную, хотя развитие традиционных источников (в частности, ядерная энергетика) также часто упоминается вместе с темой использования технологий для энергосбережения.

В соответствии с исследованиями, политическое развитие вероятнее всего изменит будущее Украины. Большинство исследований указывают, что внутренняя дестабилизация и потеря национального суверенитета может привести к коллапсу независимости Украины, а также к тому, что государство станет частью определенного союза или другой страны.

Взгляды экспертов по поводу будущей политической ситуации диаметрально противоположны. Половина исследований ожидают стабильного политического развития, в то же время, другая половина предусматривает стагнацию. Ни один из авторов не вспоминает об ухудшении. Большинство исследователей считают, что Украина будет двигаться в будущем демократическим путем. Централизация власти и развитие радикализма рассматриваются как маловероятные, хотя несколько исследований упоминают о такой вероятности.