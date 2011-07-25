Анонс на 26 июля

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Правда и мифы о реформировании льгот и социальных гарантий в Украине». Украина унаследовала от Советского Союза систему льгот и привилегий, которая на сегодня приобретает угрожающий масштаб. Наше государство не безосновательно называют «страной льгот». Около 20 млн. граждан пользуются разного рода льготами, около трети госбюджета используется на финансирование льгот, свыше 50 законодательных актов устанавливают льготы, существует свыше 600 видов льгот. Государство лишь декларирует процесс реформирования льгот, в то же время либо устанавливаются новые льготы, либо осуществляется непродуманная фактическая отмена льгот, социальных доплат и гарантий. Будут рассмотрены мифы (декларации органов власти, популистские шаги и решения) и правда (реальное положение льготников и действия органов госвласти) о реформировании льгот и социальных гарантий в Украине. Участники: Леонид Тарасенко, Центр общественной адвокатуры, адвокат; Оксана Коваль, Центр общественной адвокатуры, правовой эксперт по социальным вопросам.

* Пресс-конференция, посвященная результатам опроса Европейской Бизнес Ассоциации о показателях работы таможенных органов в первой половине 2011г. Вопросы: Ключевые результаты опроса членов Ассоциаций о качестве таможенных процедур в первой половине 2011г.; Основные позитивные изменения и прогнозы экспертов; Векторы сотрудничества бизнеса и Гостаможслужбы Украины. Участники: Владимир Диденко, председатель таможенного комитета ЕБА, партнер ЮФ «Magisters»; Ирина Вуколова, сопредседатель Таможенного комитета ЕБА, руководитель отдела логистики и закупок в Украине REHAU; Анна Деревьянко, исполнительный директор ЕБА; Елена Житник, маркетинг-директор InMind.

* Пресс-конференция на тему: «Госземагентство Украины против контроля общественности?». Организатор - профсоюз работников отрасли земельных отношений Украины. Участники: Дмитрий Филипчук, председатель профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины; Александр Сопов, председатель Киевской городской организации ВОО "Гражданская позиция"; Алексей Кляшторный, председатель ЦКК Всеукраинского профсоюза "Народная солидарность"; Елена Ескина, член координационного совета Ассоциации членов общественных советов Украины.

* Пресс-конференция на тему: “Итоги деятельности банковской отрасли Украины за І полугодие 2011 года”. Вопросы: Состояние и перспективы украинской банковской отрасли; Готова ли Украина к возможной второй волне мирового финансового кризиса? Запрещение валютного кредитования и ограничение кредитования импорта; Реформирование банковской отрасли - ответ на существующие вызовы. В работе примет участие Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-евразийской банковской федерации.

* "Партнерство как искусство или преимущества эффективных партнерств". Организатор - Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности" при поддержке компании "Галнафтогаз" (сеть заправочных комплексов "ОККО") и проекта "Разработка национальной повестки дня по КСО", реализуемого при поддержке UNITER, Pact. Участники: Марина Сапрыкина, Центр "Развитие КСО"; Мирослав Питцик, Ассоциация городов Украины; Олесь Пограничный, Галнафтогаз; Виктория Гриб,ДТЕК; Руслан Дяченко, КГГА; Светлана Панюшкина, издательство "Дело"; и др.

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