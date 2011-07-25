Киреев объявил перерыв в заседании суда по рассмотрению дела Тимошенко до 26 июля

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ объявил перерыв в заседании суда по рассмотрению дела против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО до 11.00 26 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение судья вынес после того, как Ю.ТИМОШЕНКО вновь заявила о необходимости предоставления ее адвокатам дополнительного времени на ознакомление с материалами дела и невозможности давать показания из-за неподготовленности ее защитников.

«Я требую, чтобы Вы прекратили издевательство надо мной, над моими защитниками, над законами, над Конституцией. Для того чтобы давать показания, нужно иметь подготовленных защитников, пройти вместе по всем материалам дела, сделать соответствующие заметки. Вы лишили меня такого права. Именно сейчас я не могу давать показания без качественной юридической подготовки», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Судья Р.КИРЕЕВ в ответ на месте принял решение об изменении порядка изучения доказательств по делу.

«Суд постановил: изменить порядок изучения доказательств: сначала допросить свидетелей, рассмотреть письменные доказательства, а затем заслушать показания подсудимой. В связи с изменением порядка изучения доказательств и необходимостью наличия времени для того, чтобы вызвать свидетелей, в судебном заседание объявляется перерыв до 26 июля 11.00», - постановил Р.КИРЕЕВ.