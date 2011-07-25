Главное на 25 июля (вечер)

Финансы

В Украине задолженность по зарплате в июне сократилась на 6% – до 1,187 млрд. грн.

В Украине задолженность по выплате заработной платы в июне 2011 года по сравнению с маем сократилась на 6%, и на 1 июля т.г. составила 1,187 млрд. грн. С начала года задолженность сократилась на 2,6%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 июля т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 июля т.г. составила 228,915 млн. грн. (в июне 2011 года сократилась на 5%, с начала года – на 1,9%, по сравнению с данными на 1 июля 2010 года сократилась на 34,5%), в Харьковской – 133,665 млн. грн. (в июне сократилась на 20,7%, с начала года выросла на 4,5%, по сравнению с 1 июля 2010 года сократилась на 12,3%), в Луганской – 101,963 млн. грн. (в июне сократилась на 1,5%, с начала года – на 7,4%, по сравнению с 1 июля прошлого года – на 41,3%), в Киеве – 114,643 млн. грн. (в июне сократилась на 14%, с начала года выросла на 0,2%, по сравнению с 1 июля 2010 года – сократилась на 28,3%).

В Госслужбе статистики отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 6 областях Украины, а также в Киеве.

Сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 18 областях, АР Крым и Севастополе. В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 июля т.г. зафиксирован в Черновицкой – 1,881 млн. грн. (в июне задолженность выросла на 2,8%, с начала года сократилась на 40,3%, по сравнению с 1 июля 2010 года – на 73,2%), Ривненской – 2,615 млн. грн. (в июне сумма задолженности снизилась на 0,5%, с начала года – на 68,5%, по сравнению с 1 июля 2010 года – на 83%), Ивано-Франковской области – 7,901 млн. грн. (в июне сократилась на 0,6%, с начала года – на 1,3%, по сравнению с 1 июля 2010 года – снижение на 40,1%), в Севастополе – 7,435 млн. грн. (в июне выросла на 3,6%, с начала года сократилась на 10%, по сравнению с июлем 2010 года наблюдается сокращение задолженности на 37%).

Справка УНИАН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2009 году увеличилась на 23,9% и на 1 января 2010 года составила 1 млрд. 473 млн. 329 тыс. грн.

В 2010 году задолженность по зарплате в Украине сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд. грн.

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«Родовид Банк» сократил убыток в 4 раза

«Родовид Банк» (г. Киев) в I полугодии 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократил убыток в 4 раза – до 901,107 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка в отчетном периоде сократились на 8,7% и на 1 июля 2011 года составили 9,57 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 1,5%, до 4,38 млрд. грн., обязательства – на 42,4%, до 5,37 млрд. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде вырос на 49% - до 12,36 млрд. грн., собственный капитал вырос в 3,6 раза - до 4,2 млрд. грн.

Напомним, 30 марта 2011 года Кабинет министров Украины принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн.

Средства будут использованы для проведения выплат вкладчикам «Родовид Банка» путем их перевода в «Ощадбанк».

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

В 2010 году «Родовид Банк» увеличил чистый убыток на 1% по сравнению с 2009 годом – до 4,209 млрд. грн.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

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Fitch пересмотрело прогноз рейтингов 5 украинских компаний на «позитивный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило со «стабильного» на «позитивный» прогноз по рейтингам пяти украинских компаний вслед за изменениями по суверенным рейтингам Украины.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте были подтверждены на уровне «B» и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте - на уровне «B». Рейтинг странового потолка был подтвержден на уровне «B».

Проведенные рейтинговые действия:

DTEK Holding Limited: Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Рейтинг по-прежнему сдерживается суверенным потолком Украины «B». Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», рейтинг возвратности активов «RR4». Краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B». Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «Стабильный». Национальный приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)».

Metinvest B.V.: Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Рейтинг по-прежнему сдерживается суверенным потолком Украины «B». Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», рейтинг возвратности активов «RR4». Краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B». Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «Стабильный». Национальный краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «F1+(ukr)».

MHP S.A.: Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Рейтинг по-прежнему сдерживается суверенным потолком Украины «B». Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «Стабильный». Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», рейтинг возвратности активов «RR4». Существующие облигации имеют совместную гарантию на приоритетной основе от нескольких дочерних структур группы, включая ОАО Мироновский хлебопродукт, промежуточную холдинговую компанию группы. На гарантов вместе приходится более 90% консолидированной выручки и общих активов MHP.

ОАО Мироновский хлебопродукт (дочерняя структура MHP S.A. (99,9%)): Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Рейтинг по-прежнему сдерживается суверенным потолком Украины «B». Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «Стабильный». Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «Стабильный».

Kernel Holding S.A.: Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Рейтинг по-прежнему сдерживается суверенным потолком Украины «B». Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «Стабильный». Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «Стабильный».

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Дело Тимошенко

Защита Тимошенко требует дополнительного времени на ознакомление с материалами дела

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО считает невозможным на этой стадии судебного разбирательства переходить к изучению доказательств по делу и требует от Печерского райсуда Киева предоставить один месяц и 25 дней на ознакомление с материалами дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил адвокат Николай СИРЫЙ, отвечая на вопрос председателя по делу судьи Родиона КИРЕЕВА о возможности перехода к изучению доказательств вины Ю.ТИМОШЕНКО.

«Есть только одно условие, согласно которому суд может перейти к стадии изучения доказательств. Это наличие подготовленных защитников», - сказал Н.СИРЫЙ.

Адвокат напомнил, что был допущен к участию в процессе несколько дней назад и в связи с ежедневными судебными заседаниями, занятостью в других судебных процессах не смог ознакомиться с полным объемом материалов по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

Н.СИРЫЙ напомнил, что с 19 по 25 июля смог ознакомиться только с двумя из 16 томов дела.

Адвокат также требует при принятии решения относительно предоставления дополнительного времени на ознакомление с материалами уголовного дела определить и мотивировать сроки, которые могут быть предоставлены защите для ознакомления, а также определить суточный норматив ознакомления с материалами дела.

Во время этого заявления судья Р.КИРЕЕВ несколько раз перерывал Н.СИРОГО, обвинял его в затягивании судебного процесса и напоминал, что согласно ст. 61 УПК защитник, который злоупотребляет своими правами и препятствует установлению истины, может быть отстранен от процесса.

«Вы знаете, что защитник не ознакомлен с материалами. Когда Вы называете злоупотреблением и затягиванием – это звучит нечестно, несправедливо, незаконно», - заявил Н.СИРЫЙ.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что суд не может переходить к изучению доказательств, пока ее адвокаты не изучат все материалы по делу.

«Таким образом Вы делаете все, чтобы лишить меня права на защиту», - сказала она.

После длительных дебатов Р.КИРЕЕВ на месте принял решение о согласовании с этой процедурой изучения доказательств по делу, которые предложила прокуратура, в частности, будет допрошена Ю.ТИМОШЕНКО, допрошены свидетели, а также изучены письменные доказательства.

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Суд отказал Тимошенко и ее защите в дополнительном времени

Печерский райсуд Киева отказал экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и ее защите в предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение непосредственно в зале заседаний объявил председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ. «Ходатайство удовлетворению не подлежит», - сказал он.

Однако Ю.ТИМОШЕНКО потребовала от судьи предоставить оптимальный срок адвокатам для ознакомления с материалами дела, исходя хотя бы из того, что прокурор Лилия ФРОЛОВА объявляла обвинительное заключение в объеме почти 80 страниц на протяжении 4-х часов.

Экс-премьер также отмечала, что в случае отклонения этого ходатайства ее защитники не смогут качественно ее защищать на судебном процессе.

«Это сознательная система нарушения права на защиту и срыв судебного процесса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, юристы считают обоснованным предоставление как минимум 20 дней для ознакомления с подобным делом.

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ТЭК

Госатомрегулирование разрешило загрузку топлива Westinghouse в энергоблок №2 ЮУАЭС

Коллегия Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины разрешила расширение опытно-промышленной эксплуатации топлива производства транснациональной компании Westinghouse на энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС (проект реакторной установки В–338) .

Об этом сказано в постановлении регулятора от 19 июля, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, регулятор также счел возможным рассмотрение в будущем вопроса о досрочном расширении опытно-промышленной эксплуатации топлива ТВС-W на энергоблоке №5 Запорожской АЭС (проект В-320). В то же время, коллегия постановила, что расширение опытно-промышленной эксплуатации ТВС-W на энергоблоке №1 ЮУАЭС является неприемлемым в связи существенным отличием проекта реактора ВВЭР-1000 (В-302), что связанно, в частности, с меньшим количеством стержней системы управления и защиты.

Загрузка топлива в активную зону реактора энергоблока №2 ЮУАЭС разрешена при условии внедрения отдельных программ мониторинга влияния флюенса быстрых нейтронов на корпус реактора, проверки возможностей систем безопасности контролировать процессы активной зоны при совместимом использовании топлива ТВС-W и производства российской компании ТВЭЛ, а также предоставления эксплуатантом по обоснованию величин поджатия при совместном использовании сборок типа ТВС-W, ТВС-М и ТВС-А.

Помимо этого, ЮУАЭС поручено до января 2011 года разработать и представить на утверждение регулятора решение об обращении с отработанным топливом Westinghouse, которое в настоящее время эксплуатируется на блоках станции. Также до января 2015 года станция должна предоставить документальное подтверждение решения вопроса о долгосрочном хранении и переработке отработанного топлива ТВС-W.

Как сообщал УНИАН, в мае Westinghouse поставил на ЮУАЭС 42 сборки для загрузки во 2-й энергоблок станции. В данное время топливо находится на площадке станции, а сам блок выведен в планово-предупредительный ремонт (прогноз по окончанию - 7 сентября т.г.)

В настоящее время в 3-м энергоблоке ЮУАЭС эксплуатируется 84 ТВС-W в рамках второго этапа квалификации ядерного топлива Westinghouse на украинских АЭС.

С 2011 года Westinghouse начала коммерческие поставки ядерного топлива в Украину в рамках соответствующего коммерческого контракта с НАЭК, подписанного в марте 2008 года.

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«Энергоатом» объявил тендер на восстановление конструкций для достройки энергоблоков ХАЭС

Обособленное подразделение НАЭК «Энергоатом» «Хмельницкая АЭС» объявило торги на ремонтно-восстановительные работы существующих конструкций энергоблоков №3 и №4, достройка которых планируется до 2016 года.

Об этом сказано в соответствующих объявлениях станции, обнародованных на интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, цель указанных работ - приведение конструкций зданий и сооружений энергоблоков к удовлетворительному состоянию, а также обеспечение сохранения и поддержки их в надлежащем состоянии к началу строительства.

Срок предоставления услуг – 2011-1012 гг.

Предложения участников торгов принимаются до 28 августа, тогда же планируется их вскрытие. Требуется банковская гарантия в размере 100 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Елена МЫКОЛАЙЧУК выступает против использования существующих конструкций блоков при их достройке, поскольку те сооружались для реакторов 2-го поколения.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. На сегодня строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 – 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину. Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

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Реализация бензина через АЗС в июне сократилась на 10,5%, дизтоплива – на 7,7%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 7 424 единицы, в июне т.г. сократилась на 10,5%, по сравнению с июнем 2010 года, до 285,6 тыс. тонн, а дизельного топлива на 7,7% – до 130,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, в объеме реализованного бензина 51,3% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 44,1% – А-90-93, 4,6% – А-72-80.

В июне через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и сжиженного и сжатого газа для автомобилей на общую сумму 5,803 млрд. грн., из которой 3,896 млрд. грн. (67,1%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,513 млрд. грн. (26,1%) – от продажи дизельного топлива, 267,4 млн. грн. (4,6%) – от продажи сжиженного газа и 126,4 млн. грн. (2,2%) – от продажи сжатого газа.

На 1 июля 2011 года на АЗС в остатках насчитывалось 119,4 тыс. тонн бензина, 59,7 тыс. тонн дизельного топлива, 8,0 тыс. тонн сжиженного газа и 0,8 тыс. тонн сжатого газа.

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Транспорт/Связь

Мининфраструктуры предлагает увеличить протяженность киевского метро на 37,6 км

Министерство инфраструктуры Украины подготовило проект распоряжения Кабинета министров Украины «Об одобрении Концепции Программы строительства и развития сети метрополитенов на 2011-2020 годы», согласно которой в столице предполагается увеличить эксплуатационную длину линий киевского метрополитена на 37,6 км.

Как сообщает пресс-служба министерства, проект прошел согласование в установленном порядке заинтересованными министерствами и органами местного самоуправления, таким образом, готовится соответствующий пакет документов для подачи на рассмотрение в Кабинет министров Украины.

Одобрение Концепции позволит разработать на ее основе Государственную программу строительства и развития сети метрополитенов на 2011-2020 годы, выполнение задач которой позволит обеспечить потребность населения Киева, Днепропетровска, Донецка и Харькова, а также их пригородных районов в высококачественных и доступных перевозках.

В частности, в сети столичного метрополитена предлагается дополнительно ввести в эксплуатацию 26 станций, четыре пересадочных узла, два входа (выхода) на действующих станциях, вторую очередь электродепо «Харьковское», три электродепо, мастерские по ремонту эскалаторов, путь для обкатки вагонов длиной 1,2 км и тяговую подстанцию.

В Днепропетровске запланировано ввести в действие второй пусковой участок метрополитена от станции «Вокзальная» до станции «Октябрьская» в составе трех станций протяженностью 4,01 км, благодаря которому центр города будет соединен с мощным транспортным узлом. Согласно расчетам, суммарная годовая экономия затрат на эксплуатацию городского наземного транспорта с учетом уменьшения продолжительности поездок пассажиров в случае эксплуатации метрополитена составит около 9,1 млн. грн.

Согласно Концепции, последовательность строительства и ввода в эксплуатацию пусковых комплексов Пролетарско-Киевской линии Донецкого метрополитена будет пересмотрена с учетом современной потребности города в транспортировке пассажиров через центральную часть города до железнодорожного вокзала и Международного аэропорта «Донецк».

В Харькове, согласно положениям Концепции, запланировано ввести в эксплуатацию участок Алексеевской линии от станции «Алексеевская» до станции «Победа» протяженностью 0,61 км с одной станцией и от станции «Метро строителей им. Г.И. Ващенко» до станции «Одесская» протяженностью 3,47 км в составе двух станций; участков Салтовской линии от станции «Исторический музей» до станции «Площадь Урицкого» протяженностью 2,1 км с одной станцией и от станции «Героев труда» до станции «Дружбы народов» протяженностью 1,7 км с одной станцией. Кроме того, в Харькове предлагается построить электродепо для обслуживания подвижного состава Алексеевской линии и начать строительство участка между станциями «Героев труда-2» и «Индустриальная-2» протяженностью 9,5 км в составе пяти станций.

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УЗ направит 9 млн. грн. на обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями

В 2011 году «Укрзализныця» потратит более 9 миллионов гривен на выполнение мероприятий отраслевого плана «Безбарьерная Украина» по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

По состоянию на июль 2011 года, уже выполнен значительный объем работы: реконструирован пандус у входа в пригородный кассовый зал вокзала станции Львов; вокзал станции Черновцы оборудован пиктограммами, информационными щитами и т.п.; установлена тактильная карта расположения помещений вокзала станции Сумы; оборудованы звуковыми ориентирами вокзалы станций Винница и Хмельницкий; обновлена визуальная информация для лиц с ограниченными физическими возможностями на вокзале Симферополь; установлены кнопки вызова персонала на вокзале Севастополь; устроены специализированные туалетные кабинки для инвалидов на вокзалах Тернополь, Сумы и им. Т. Шевченко. Кроме того, систематически проводятся технические учения с работниками проездных бригад и вокзальных комплексов по улучшению обслуживания инвалидов.

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Аэропорт «Борисполь» увеличил чистую прибыль в 1,2 раза - до 233 млн. грн.

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» в январе-июне 2011 года увеличил чистую прибыль в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 160 млн. 434 тыс. грн. до 232 млн. 919 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, «Борисполь» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2-й квартал 2011 года получил чистого дохода от реализации услуг - 637 млн. 522 тыс. грн., других доходов – 106 млн. 872 тыс. грн. Расходы составили — 108 млн. 058 тыс. грн., прибыль до налогообложения составила — 322 млн. 534 тыс. грн. Налог на прибыль — 89 млн. 615 тыс. грн.

Напомним, ГП «Международный аэропорт «Борисполь» в І квартале 2011 года увеличил чистую прибыль на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 72 млн. 426 тыс. грн. до 92 млн. 732 тыс. грн.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и украинских рейсов.

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Соцполитика

В сентябре Кабмин намерен подать в ВР пять законопроектов относительно регулирования рынка труда

В сентябре правительство намерено рассмотреть и подать в Верховную Раду пять законопроектов о регулировании рынка труда в Украине, в частности относительно выведения из тени зарплат и рабочих мест.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Напомним, 4 апреля 2011 года вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО представил общественности два законопроекта относительно легализации заработных плат и рабочих мест. Законопроекты так и не поставили на рассмотрение парламента. Тогда же, весной 2011 года, было принято решение о разработке 5 законодательных документов с планами принять их осенью 2011 года.

Как отметили в пресс-службе министерства, на сегодняшний день рабочая группа, в состав которой входят представители Минсоцполитики и Государственной инспекции по вопросам труда, дорабатывает данные законопроекты.

Согласно текстам законопроектов, размещенным на официальном сайте Минсоцполитики, в сентябре планируется рассмотреть законопроект «О занятости населения», который определяет правовые и экономические основания госполитики занятости, в частности, речь идет о соцзащите от безработицы с учетом международного права.

Также будут рассмотрены проекты законов «Об ответственности предприятия, учреждений, организаций независимо от формы собственности, физических лиц-предпринимателей и других субъектов предпринимательской деятельности в сфере труда», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно минимальных размеров оплаты труда и гарантий их обеспечения)», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления ответственности за нарушение законодательства о труде)».

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Промышленность

«Антонов» в І полугодии увеличил прибыль в 2,6 раза

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) в январе-июне т.г. увеличило чистую прибыль в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 102,412 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-июне т.г. ГП «Антонов» увеличило чистый доход на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 1 млрд. 226,435 млн. грн., а также увеличило валовой доход (выручку) от реализации на 25,5% – до 1 млрд. 234,511 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году ГП «Антонов» сократило чистую прибыль на 74,3% по сравнению с 2009 годом – до 82,178 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

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