ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Эксперт: 70% регрессов в автостраховании приходится на КАСКО» пишет – наибольшая доля регрессных исков в Украине предъявляется виновникам ДТП, которые «обидели» застрахованных по программам добровольного страхования автотранспорта…

http://delo.ua/finance/ekspert-70-regressov-v-avtos-161606/

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Также «Дело» в публикации «Самые большие долги по зарплатам - в Донецкой области» пишет – в Украине уменьшается размер невыплаченных зарплат. За июнь долги по зарплатам уменьшились на 6%. Несмотря на сокращение задолженности, Донецкая область остается лидером по размеру долга – более 200 млн гривен…

http://delo.ua/ukraine/samye-bolshie-dolgi-po-zarplat-161605/

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«Дело» в публикации «НБУ вводит кураторов в два крупных украинских банка» пишет – Нацбанк вводит ежедневный контроль за двумя банками из группы крупнейших, получившими кредит рефинансирования. С этой целью в финучреждения будут назначены кураторы. Известно, что одно из учреждений – банк «Финансы и Кредит», подконтрольный Константину Жеваго…

http://delo.ua/finance/nbu-vvodit-kuratorov-v-dva-kru-161589/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Василий Волга не сдержал слово», в котором пишет – Виктор Янукович уволил подозреваемого в коррупции главу Госфинуслуг Василия Волгу за "нарушение присяги". Впрочем, это кадровое решение может оказаться поспешным – адвокат Волги уверен в невиновности своего подзащитного. Нового руководителя Госфинуслуг, скорее всего, назначат только в августе…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1685799

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Импортерам предлагают штрафную», в котором пишет – половина элитного импортного алкоголя в стране оказалась на нелегальном положении. С начала месяца его крупнейшие импортеры и продавцы подверглись проверкам налоговой службы, сотрудники которой на основании Налогового кодекса выписывают им штрафы и опечатывают продукцию. Импортеры намерены добиваться внесения поправок в кодекс, которые изменили бы ситуацию. Но пока им приходится договариваться с инспекторами…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1685811

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«Экономические известия» публикуют материал «Экспорт снова проваливают», в котором пишут – продажа зерна из Украины ничтожно мала. Оживление рынка ожидается осенью, когда трейдеры предложат более приемлемую цену сельхозпроизводителям…

http://markets.eizvestia.com/full/eksport-snova-provalivayut

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Также «Экономические известия» подают материал «Украинские порты все активнее швартуют круизные лайнеры», в котором пишут – считать Черноморье круизным регионом сейчас можно разве что благодаря Стамбулу, куда направляются средиземноморские суда. Украинские круизные порты пытаются приобщиться к заработкам на туристах, но основная часть лайнеров их все же минует…

http://markets.eizvestia.com/full/ukrainskie-porty-vse-aktivnee-shvartuyut-kruiznye-lajnery

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«Экономические известия» в материале «ГТС получит украинские трубы» пишут – по итогам первых тендеров поставщиком труб большого диаметра для модернизации газотранспортной системы стал крупнейший украинский производитель - Харцызский ТЗ. Эксперты считают, что зарубежные производители продукции и в дальнейшем не смогут составить ему конкуренцию…

http://markets.eizvestia.com/full/gts-poluchit-ukrainskie-truby

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Газета «Сегодня» в публикации «Евро и доллар сделали новый шаг к дефолту» пишет - Moody’s понизило рейтинги правительственных долговых бумаг Греции в местной и иностранной валютах до уровня очень низкого качества. Это означает, что‚ несмотря на помощь ЕС, Греция находится в состоянии, близком к дефолту. Не лучше обстоят дела в США…

http://www.segodnya.ua/news/14271212.html

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Также «Сегодня» в публикации «Авария в Киеве: пострадало 1000 бутылок пива» пишет - в минувшие выходные в районе Окружной дороги перевернулся "КамАЗ", перевозивший 500 литров хмельного напитка…

http://www.segodnya.ua/news/14271352.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Обещали - сделали: соцвыплаты урезаны» пишет – Кабмин принял постановление, согласно которому сокращаются социальные выплаты ряду категорий граждан. То есть, на бумаге соцгарантии вырастут, как власть и обещала, а на деле платить не будут…

http://economics.unian.net/rus/detail/96526

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Сколько можно заработать на продаже труб «Газпрому» пишет – после того, как давний знакомый Владимира Путина 54-летний Борис Ротенберг и его брат, которые не первый год работают с «Газпромом», объединили бизнес своих фирм и компании «Северный европейский трубный проект», ее чистая прибыль выросла почти в 20 раз, а объем поставок - в 1,5 раза…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/264501/chudesa_effektivnosti

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Также «Ведомости» в публикации «Не сдержался» пишут – российский ВТБ хоть и взял паузу в поглощении банков, но может стать совладельцем «Хоум кредит энд финанс банка» (ХКФБ): «ВТБ капитал» договаривается о покупке 10% акций головной Home Credit BV…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/264502/ne_sderzhalsya

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Издание «Известия» в публикации «Что ждет рубль — резкая девальвация или плавное ослабление» пишет – макроэкономическая статистика говорит, что российская валюта начинает терять силы…

http://www.izvestia.ru/news/495567

(УНИАН)