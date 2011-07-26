Суд не сообщил защите Тимошенко о круге свидетелей, которые вызываются для допроса сегодня

Суд не сообщил защите экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о круге свидетелей, которые вызываются для допроса сегодня на судебном заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил адвокат Николай СИРЫЙ журналистам возле Печерского районного суда Киева.

«Порядок допроса свидетелей – это и обязательная вещь, о которой должны быть поставлены в известность участники процесса. По состоянию на этот момент мы не имеем никакой информации о намерениях судьи по этому поводу», - сказал Н.СИРЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 25 июля Печерский райсуд изменил порядок исследования доказательств. Как заявил председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ, сначала будут допрошены свидетели, а затем будут исследоваться письменные доказательства и только на последней стадии показания будет давать Ю.ТИМОШЕНКО.

22 июля судья Р.КИРЕЕВ объявил перерыв в судебном заседании для того, чтобы вызвать свидетелей в суд.