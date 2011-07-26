Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что продолжит общение в социальной сети Twitter, невзирая на то, что ее записи суд приобщил к материалам уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам перед началом заседания Печерского райсуда Киева.

«Вы думаете, если «твити» приобщили к делу, это является поводом прекратить общение с моими единомышленниками? Безусловно, нет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, приобщение к материалам уголовного дела ее заметок из социальной сети свидетельствует об отсутствии доказательств ее вины в преступлении, которое ей инкриминируется.

«То, что они вчера приобщили мои записи в Twitter к делу, говорит о том, что в этом деле ничего нет, кроме записей в Twitter. Поэтому хочется их лишний раз поблагодарить, что они таким образом показали, что уголовного дела не существует, и что они хватаются просто за такие непонятные вещи», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.