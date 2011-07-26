Суд отпустил начальника Одесского морпорта из-под стражи под залог

Центральный районный суд Симферополя отпустил из-под стражи начальника государственного предприятия «Одесский морской торговый порт» Николая ПАВЛЮКА, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, под залог в 180 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщил представитель прокуратуры.

По его информации, такое решение суд принял 25 июля.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры Крыма, Н.ПАВЛЮКА задержали 22 июля по подозрению в незаконной трате более 170 тыс. грн. в интересах коммерческой структуры на ремонт гостиницы «Одесса».

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.