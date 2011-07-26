Главное на 26 июля (день)

Финансы

Эксперты утверждают - задолженность по соцвыплатам украинцам превысила 100 млрд грн.

Объем задолженности по социальным выплатам украинцам за все годы на сегодня составляет более 100 млрд. грн.

Такие данные привел исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир ЯВОРСКИЙ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на фоне сокращения социальных выплат для рядовых украинцев и увеличения бюджетов властей, в частности, правоохранительных органов, проявляется перекос распределения бюджетных средств. «Это перекос ситуации, который приводит к увеличению разрыва между бедными и богатыми, мы превращаемся в латиноамериканскую страну», - говорит эксперт.

В.ЯВОРСКИЙ также доказывает, что власть заинтересована затягивать рассмотрение исков граждан в судах относительно соблюдения их прав на социальные выплаты, а также не выполнять решения судов: «У меня на руках есть документы – докладная записка Министерства финансов Украины, документы Пенсионного фонда Украины – которыми даются распоряжения в одностороннем порядке не выполнять решения судов о социально-экономических правах граждан… В этом документе, который у меня есть, прямо указано по подписи Николая АЗАРОВА, представителя Министерства финансов и Пенсионного фонда, чтобы они не выполняли решения судов».

«Пенсионный фонд имеет указания обжаловать такие решения судов в апелляционном и кассационном порядке. То есть, вся судебная система несколько лет тратит миллионы гривен для того, чтобы обслуживать эти ненужные дела, вместо того, чтобы взять эти миллионы и заплатить людям», - отметил В.ЯВОРСКИЙ.

По словам директора программы “Верховенство права” Международного фонда “Відродження” Романа РОМАНОВА, в Украине количество льгот по профессиональному признаку значительно преобладает над льготами по социальному признаку. «Социальные льготы назначаются тем, кто не может за счет своей зарплаты обеспечить себе нормальное существование», - отмечает он. По его мнению, это «советская система, построенная на том, что принцип социалистического равенства не разрешал платить надлежащую заработную плату, и это компенсировалось за счет того, что устанавливались разные льготы».

«Все эти льготы должны покрываться за счет обычной зарплаты, которая должна быть конкурентной», - заявляет он.

Как сообщил представитель Центра общественной адвокатуры, адвокат Леонид ТАРАСЕНКО, по данным на 2009 год в Украине числилось 18 млн. льготников. «Это почти треть населения Украины… Например взять эту разбивку по цифрам – ветеранов труда около 5 млн., ветеранов войны – около 3 млн., «чернобыльцев» - около 2 млн., инвалидов – 2,6 млн., «детей войны» - более 6 млн. человек», - говорит он.

По его данным, более 50 законов определяют разного рода льготы. Льгот насчитывается более 600.

Л.ТАРАСЕНКО подчеркивает, что в Украине нет социальной политики на государственном и местном уровнях, однако отмечает, что на местном уровне есть инициативы ввести адресность социальной помощи в денежном виде: «Но тут очень много зависит как от местной власти, так и от центральной. Как ни странно, многие областные госадминистрации в своих ответах отметили, что они хотят внедрять принцип адресности, но, учитывая то, что нет законодательного основания, они ничего не могут сделать.

Также он отметил несогласованные действия властей в Украине. На сегодня упорядочение социальных льгот предусмотрено стратегией упорядочения системы льгот до 2012 года.

Данным документом предусматривается ограничение предоставления новых видов льгот населению. В то же время, начиная с 2009 года, в парламенте было зарегистрировано около 50 законопроектов, которые предусматривали новые льготы. И некоторые из них были приняты.

Отсутствуют также нормы потребления льгот, а установленные льготы не связаны с потребностями людей.

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Обама в обращении к нации предупредил о возможном дефолте в США

Президент США Барак ОБАМА в обращении к нации предупредил о возможном дефолте в стране.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, в понедельник вечером Б.ОБАМА выступил с экстренным обращением к нации, которое транслировалось в эфире всех основных телеканалов США, нарушив программную сетку.

Президент США обвинил консервативное крыло Республиканской партии в подрыве соглашения, призванного не допустить дефолта, который может объявить американское правительство в связи с невозможностью выплаты по своим долговым обязательствам.

Би-Би-Си напоминает, что ко 2 августа заимствования США достигнут установленного законом предела в 14,3 трлн. долларов, и у Белого дома и конгресса осталась неделя на то, чтобы договориться по вопросу о повышении максимального уровня долга страны.

Выступая в Белом доме, Б.ОБАМА сказал, что республиканцы готовы согласиться на повышение уровня долга только при условии резкого сокращения бюджета, тогда как он настаивает на том, что бюджетные сокращения должны сопровождаться увеличением налогов для богатых американцев.

"По сути дела, республиканцы в палате представителей дали понять, что они проголосуют за то, чтобы Америка избежала первого в своей истории дефолта, только если мы согласимся с их программой, которая предполагает лишь глубокие сокращения бюджетных расходов", - заявил Б.ОБАМА.

Би-Би-Си отмечает, что вопрос о повышении максимального уровня долга обычно не вызывал серьезных споров в Конгрессе США, но в этом году республиканцы отказываются принять увеличение долга без серьезных сокращений бюджетного дефицита.

При этом республиканцы не соглашаются на введение нового подоходного налога, а демократы хотят во что бы то ни стало сохранить социальные программы для бедных и пожилых американцев и государственную пенсионную систему.

В своем телеобращении Б.ОБАМА заявил о том, что в течение последних недель он и спикер Палаты представителей, республиканец Джон БЕЙНЕР, пытались достичь компромисса.

По словам Б.ОБАМЫ, этот компромисс не устраивает многих республиканских конгрессменов, настаивающих на подходе, при котором "самые богатые американцы и самые крупные корпорации не должны были бы внести никакого вклада в оказание помощи бюджету".

Сразу после американского Президента с обращением к нации выступил и Дж.БЕЙНЕР. Он обвинил Б.ОБАМУ в том, что тот хочет получить "незаполненный чек" для покрытия бюджетного дефицита, и заявил, что времена неограниченных расходов для американской администрации закончились.

Переговоры между Б.ОБАМОЙ и лидерами республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате о повышении максимального уровня долга стран и сокращении дефицита бюджета продолжаются уже несколько недель.

Несколько раз эти переговоры заходили в тупик и прерывались. Если участникам переговоров и удастся выработать компромиссный план, то для того, чтобы этот план обрел силу закона, он должен быть одобрен обеими партиями и обеими палатами Конгресса, отмечает Би-Би-Си.

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ЕБА: в работе таможенных органов с бизнесом наблюдается прогресс

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), продолжая серию исследований эффективности работы таможенных органов, отмечает улучшение в работе таможенников с бизнесом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила исполнительный директор ЕБА Анна ДЕРЕВЯНКО.

«По результатам исследования наблюдается улучшение в работе таможенных органов с бизнесом», - сказала А.ДЕРЕВЯНКО.

Она отметила, что несмотря на то, что динамика результатов первой половины 2011 года является оптимистичной по сравнению с показателями 20101 года, остается большое количество проблемных вопросов. Прогресс наблюдается, прежде всего, в использовании современного первого метода определения таможенной стоимости и снижения доли товаров, отобранных таможенниками для физического осмотра.

Таможенный индекс ЕБА является комплексным показателем и включает в себя 5 индикаторов таможенных процедур, оценку которым давали компании-члены Ассоциации, которые работают с таможенными органами: среднее количество дней, потраченное на таможенное оформление одной поставки; доля товаров, отобранных для физического осмотра; таможенная классификация: доля товаров, классификационный код которых был изменен таможенными органами; таможенная стоимость: общее количество отказов в использовании первого метода определения таможенной стоимости (доля от общего количества таможенных деклараций, в %); среднее количество документов для таможенного оформления одной поставки.

По результатам исследований ЕБА в первой половине 2011 года общее количество отказов от использования первого метода определения таможенной стоимости значительно снизилось (27% в 2011 году против 38% в 2010 году). «Таким образом, рекомендованный ВТО первый метод оценки таможенной стоимости становится все более распространенной практикой и приближает Украину к мировым стандартам торговли», - отмечают в ЕБА.

Респонденты отметили незначительную тенденцию увеличения доли товаров, классификационный код которых был изменен таможенными органами (с 6% до 8%).

Доля товаров, отобранных для физического осмотра, уменьшилась по сравнению со второй половиной 2010 года. В то время как, по данным респондентов, более 50% товаров прошли физический осмотр в 2010 году, среднее количество физических проверок в первой половине 2011 года снизилось в среднем на 26%. «Результаты Таможенного индекса ЕБА демонстрируют тенденцию снижения использования устарелого и неэффективного метода физического осмотра товаров, что позитивно влияет на общую систему таможенной оценки товаров», - отмечают в Ассоциации.

Незначительные изменения имели место в длительности прохождения таможенных процедур по сравнению с данными прошлого года (2,5 дня против 2 дней) и среднем количестве документов, необходимых для таможенного оформления товаров (значение статистической медианы (10 документов) остается без изменений).

А.ДЕРЕВЯНКО также отметила, что несмотря на снижение доли респондентов, которые отмечают увеличение коррумпированности таможенных органов (24% в первой половине 2011 года против 49% во второй половине 2010 года), коррупция остается одной из основных проблем, которая наносит вред репутации страны как надежного участника международной торговли.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация (European Business Association (EBA)) – неприбыльная организация, объединяющая более 750 иностранных и отечественных компаний, которые работают в Украине. Европейская Бизнес Ассоциация была создана в 1999 году по инициативе Европейской комиссии.

Оценка Таможенного индекса ЕБА проводится Ассоциацией при поддержке исследовательской компании InMind. Индекс рассчитывается на основе регулярного мониторинга оценок эффективности работы таможенной службы Украины первыми лицами компаний-членов Таможенного комитета ЕБА.

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ТЭК

«Укрнафта» сократила прибыль на 47% – до 792 млн. грн.

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ПАО «Укрнафта» в январе-июне сократила чистую прибыль на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 791,953 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в официальном интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-июне «Укрнафта» увеличила чистый доход на 75,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 12 млрд. 904,687 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 71,9% – до 19 млрд. 90,112 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Укрнафта» увеличила чистую прибыль в 7 раз по сравнению с 2009 годом – до 2 млрд. 646,287 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

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Украина и Россия еще не согласовали дату заседания двусторонней комиссии

Украина и Россия согласовывают дату проведения заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Подготовительные работы проводятся. Дату не скажу. Мы в постоянном контакте с нашими российскими партнерами, и сейчас этот вопрос уточняется», - заметил он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует в этом месяце встретиться с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и решить газовые вопросы.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил 8 июля на пресс-конференции в Киеве.

Президент напомнил, что на сегодняшний день работает рабочая группа, созданная по инициативе премьер-министров двух стран. По его словам, эта рабочая группа сейчас готовит заседание межгосударственной комиссии, в рамках которой и состоится встреча президентов.

«Я вам скажу: та информация, которая у меня есть, которую я имею если не каждый день, то через день, - та информация, которая у меня есть: обсуждается широкий круг вопросов, по которым нужно договариваться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что среди этих вопросов обсуждается газовый контракт между Украиной и Россией. «Тяжело сказать, я никогда не прогнозирую, когда это будет закончено. Вернее, получен ответ. Мы с Президентом МЕДВЕДЕВЫМ планируем встретиться в этом месяце. И опять-таки, если Бог даст, мы решим этот вопрос», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что именно на этой встрече можно будет получить ответ на вопрос относительно газовых соглашений. «Лучше, если он будет положительным, я думаю, вы не будете отрицать», - добавил Президент.

Напомним, Украина настаивает на пересмотре формулы цены на российский газ.

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Shell намерена заняться добычей сланцевого газа в Харьковской обл. Залежи - 1,5 трлн.куб.м

Залежи сланцевого газа на территории Харьковской области составляют приблизительно 1,5 трлн. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Юрий САПРОНОВ, говоря о высокой вероятности добычи этого полезного ископаемого на территории области.

«Геологическое агентство Соединенных Штатов Америки, достаточно уважительная компания, говорит, что в Украине 5-8 трлн. кубических метров залежи сланцевого газа, в том числе в Харьковской области - около 1,5 трлн. кубических метров», - сказал Ю.САПРОНОВ.

Он также отметил, что только три компании на сегодня владеют технологией бурения скважин сланцевого газа, в том числе, нефтегазовая компания «Shell», которая недавно заявила о желании разработки этих залежей на территории Харьковской области.

«Именно поэтому «Shell», безусловно, нам стратегически интересен», - заявил Ю.САПРОНОВ.

По его словам, сейчас эта компания изучает газоносные площадки в Изюмском районе области. При этом заместитель главы ОГА подчеркнул, что сегодня «Shell» на правительственном уровне ведет переговоры о распределении добытой продукции.

«Насколько я знаю, переговоры продвигаются достаточно быстро и успешно», - отметил он.

Кроме того, заместитель глав ОГА заявил, что сумма инвестиций «Shell» в разработку месторождений сланцевого газа будет составлять не меньше 1 млрд. долл., и его добыча на территории Харьковской области может начаться приблизительно через 3 года.

«Я не могу сегодня сказать, о какой сумме инвестиций идет речь, но это не меньше 1 млрд. долл. Если они перейдут к разведывательному бурению в этом году, то реализация проекта - это 3-5 лет», - сказал Ю.САПРОНОВ.

По его словам, компания «Shell» также заинтересована в развитии сети автозаправочных станций под своей торговой маркой на основных транспортных магистралях Харьковской области.

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Строительство

КГГА занялась проверкой соблюдения норм строительства аквапарка на Оболони

Киевская городская государственная администрация обратилась к ГП «ПИ Укрметротоннельпроект» и Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины с просьбой проверить соблюдение застройщиком строительных норм при строительстве аквапарка в торгово-развлекательном комплексе Dream Town на Оболони.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информационного обеспечения и доступа к публичной информации отдела информационного обеспечения Киевской горгосадминистрации.

Как известно, решением Киевского городского совета от 10 июля 2003 года Оболонскому районному совету в г. Киеве были предоставлены земельные участки для строительства, эксплуатации и обслуживания объектов социально-культурного назначения на Оболонском проспекте, а именно блока «А» и блока «Б» торгово-развлекательного комплекса Dream Town.

Инвестором проектирования и строительства данного объекта выступало ЗАО «Трест Киевгорстрой-1».

В сообщении отмечается, что проектированием строительства занималось ГП «ПИ Укрметротоннельпроект», как организация, которая имеет большой опыт проектирования сооружений, которые стоят в неблагоприятных условиях.

В КП «Киевский метрополитен» отмечают, что перед заказчиком строительства были выставлены технические требования в вопросе исключения дополнительных нагрузок на несущую возможность действующих подземных сооружений метрополитена, в частности, проектом строительства объектов предусмотрена конструкция сооружения, которая полностью исключает опирание ее на тоннель действующего метрополитена. В сообщении сказано, что сваи сваевого поля фундамента объекта находятся на расстоянии 2 м от внешней поверхности стены тоннелей метрополитена.

Кроме того, отмечается, что «за счет средств инвесторов выполнено закрепление почв затоннельного массива методом «стенка в почве» длиной 650 п. м и реконструкция вентиляционных шахт с полной заменой вентиляционного оборудования на современное».

“Работы на объекте выполнялись согласно проектной документации, которая прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение и согласована в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины», - отмечают в КГГА.

В сообщении также отмечается, что “за состоянием тоннелей ведется постоянное визуальное и инструментальное наблюдение с отображением результатов в специальной технической документации”. “На основании полученных данных, в период с августа 2009 года до сегодняшнего дня в зоне строительства торгово-развлекательного комплекса (блок «Б» Dream Town) изменений в работе искусственных сооружений не выявлено», - говорится в сообщении.

В «Киевском метрополитене» утверждают, что сооружение торгово-развлекательного комплекса (Dream Town блок «Б»), которое построено над действующими тоннелями метрополитена “угрозы их эксплуатации не несет, а комплекс выполненных работ по закреплению почв вокруг тоннелей позволил защитить тоннели от попадания ливневых вод, стабилизировать проседание тоннелей, что в свою очередь позволило возобновить проектные скорости движения поездов”.

Как сообщал УНИАН, 12 июля газета “Україна молода” ((№118 (4125)) цитировала специалистов, которые выражали сомнения в стопроцентных гарантиях безопасности при строительстве и эксплуатации Dream Town.

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Дело Тимошенко

Тимошенко снова отказывается от адвокатов

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отказывается от услуг адвокатов Николая СИРОГО и Александра ПЛАХОТНЮКА из-за того, что судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ не предоставил им надлежащего времени для ознакомления с материалами уголовного дела относительно газовых соглашений от 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Ю.ТИМОШЕНКО обнародовал сегодня на заседании суда председательствующий судья Р.КИРЕЕВ.

В своем заявлении Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что этим адвокатам, как и предыдущим - Сергею ВЛАСЕНКО и Николаю ТИТАРЕНКО - не предоставили адекватного времени для ознакомления с материалами дела.

Аналогичные заявления на имя Р.КИРЕЕВА написали и адвокаты А.ПЛАХОТНЮК и Н.СИРЫЙ.

«Это наш знак протеста на неправомерные действия судьи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, Р.КИРЕЕВ заявил, что это является злоупотреблением правом на защиту.

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что очередным отводом своих защитников не затягивает судебный процесс.

«Я не затягиваю и не злоупотребляю своими правами, а добиваюсь права на защиту», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что трех дней, которые были предоставлены ее адвокатам, недостаточно для ознакомления с 5 тысячами страниц уголовного дела. «Я готова вернуть своих защитников, если дадите нормальное время», - сказала она.

Адвокат Александр ПЛАХОТНЮК отметил, что в его заявлении и заявлении Николая СИРОГО речь не идет об отказе от защиты. «Говорится, однако, о том, что из-за неправомерных действий судьи мы не можем оказывать нормальную помощь», - объяснил А.ПЛАХОТНЮК.

В свою очередь, председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ допустил, что подсудимая затягивает дело. По его словам, суд предоставил время для того, чтобы адвокаты могли ознакомиться с материалами дела.

«Откуда Вы знаете, что адвокаты не успели ознакомиться с материалами?», - спросил Р.КИРЕЕВ у Ю.ТИМОШЕНКО, чем вызвал смех в зале.

«Они неоднократно об этом заявляли, в том числе Вам», - ответила Ю.ТИМОШЕНКО.

Между тем, защита экс-премьер-министра заявляет о применении судьей истязаний в отношении Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом заявил адвокат Николай СИРЫЙ сегодня журналистам перед началом судебного процесса в Печерском райсуде Киева.

«Это истязание воплощено в двух формах. Во-первых, в неоднократном принуждении Ю.ТИМОШЕНКО к допросу после того, как рабочий день закончился, то есть во вне рабочее время», - сказал Н.СИРЫЙ.

По его словам, еще одной формой истязаний является распоряжение председательствующего по делу судьи Родиона КИРЕЕВА включить на всю мощность кондиционеры, которые находятся за спиной Ю.ТИМОШЕНКО, и в таких условиях судья настаивал на даче экс-премьером своих показаний.

«Это является истязанием. Наша попытка сослаться на Европейскую конвенцию по правам человека, которая запрещает истязание в любом виде, запрещает совершать действия, направленные на унижение чести и достоинства обвиняемого лица, судьей игнорировалась. Все эти действия осуществлялись судьей КИРЕЕВЫМ с применением его полномочий, то есть в чистом виде это является превышением полномочий судьей», - заявил Н.СИРЫЙ.

«Все, что сегодня происходит, и не только по отношению ко мне, а по отношению и к ЛУЦЕНКО, и к МАКАРЕНКО, и к ДИДЕНКО, к ШЕПИТЬКО, ко всем людям, которые сегодня по политическими мотивам подвергаются репрессиям, по отношению ко всем - это является истязанием, это не суд, это не судьи, это не уголовные дела», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

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Завтра в Украине пройдут кратковременные дожди, днем будет жарко

Завтра в Украине пройдут кратковременные дожди, днем будет жарко.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 27 июля будет переменная облачность. В западных, большинстве северных, центральных и местами в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на западе в отдельных пунктах шквалы 15-20 м/с и град. Температура ночью 18-23°, днем 28-33°, в Крыму, Приазовье и на востоке местами 35-38°; в западных областях ночью 12-17°, днем 21-26° (в Карпатах ночью 9-14°, днем 13-18°).

В Киевской области завтра переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 18-23°, днем 28-33°.

В столице переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью около 20°, днем 30-32°.

26 июля температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°; в Днепре возле Киева 24°.

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