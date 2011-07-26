Завтра Печерский суд Киева продолжит рассмотрение уголовного дела Луценко

Завтра, 27 июля, в 10.00 Печерский районный суд Киева продолжит рассмотрение уголовного дела бывшего министра внутренних дел, председателя партии «Народная Самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной Самообороны», напомнив, что суд продолжит заслушивание обвинительного приговора.

Как сообщал УНИАН, 19 июля председательствующий по делу Ю.ЛУЦЕНКО судья Печерского райсуда Киева Сергей ВОВК объявил перерыв в заседании до 10.00 27 июля.

В ходе заседания сторона обвинения огласила 118 страниц из почти 300-страничного обвинительного заключения по уголовному делу Ю.ЛУЦЕНКО.

На момент закрытия заседания суда прокуроры остановились на 178 странице. В частности, они остановились на объявлении Ю.ЛУЦЕНКО обвинения в нарушениях при организации празднования дней милиции в 2008-2009 годах.