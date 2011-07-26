Уважаемые производители, торговцы и посредники!

В рубрике «Тендеры» вы можете на коммерческих условиях разместить информацию соответствующей направленности.

Стоимость одной публикации - 920 грн. без НДС. Информация сохраняется на сайте «УНИАН-Экономика» длительное время.

Ответы на все дополнительные вопросы можно получить в отделе маркетинга УНИАН:

Отдел маркетинга:

Руководитель – Наталья ТКАЧЕНКО,

т/ф. 590-45-63, 092-256-17-50, nat#unian#net

зам. руководителя - Юрий Пономарев,

050 469-47-36, ICQ 270149190, yura#unian#net