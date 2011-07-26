Уважаемые производители, торговцы и посредники!
15:58, 26 июля 2011Разное
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В рубрике «Акции. Тендеры» вы можете на коммерческих условиях разместить соответствующую информацию.
В рубрике «Тендеры» вы можете на коммерческих условиях разместить информацию соответствующей направленности.
Стоимость одной публикации - 920 грн. без НДС. Информация сохраняется на сайте «УНИАН-Экономика» длительное время.
Ответы на все дополнительные вопросы можно получить в отделе маркетинга УНИАН:
Отдел маркетинга:
Руководитель – Наталья ТКАЧЕНКО,
т/ф. 590-45-63, 092-256-17-50, nat#unian#net
зам. руководителя - Юрий Пономарев,
050 469-47-36, ICQ 270149190, yura#unian#net
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