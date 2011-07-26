Главное на 26 июля (вечер)

Финансы

Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины будет ликвидирован до 2013 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в Полтаве в интервью местному телеканалу.

"Мы рассчитываем на то, что дефицит Пенсионного фонда будет ликвидирован на протяжении двух лет, то есть на протяжении двух лет Пенсионный фонд выйдет на бездефицитную работу", - сказал он.

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) составит «карту теневого сектора» экономики Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, об этом заявил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО во время семинара-совещания по вопросам повышения уровня организационной и аналитической работы региональных подразделений экономического анализа, учета и отчетности.

Планируется, что «карта теневого сектора» будет использоваться налоговиками для предупреждения случаев уклонения от налогообложения плательщиков НДС и физлиц.

По словам А.КЛИМЕНКО, данный документ, на котором отмечены предприятия-плательщики НДС, минимизирующие налоговые обязательства, уже создан. На сегодня ведется работа по формированию карты теневого сектора недобросовестных физлиц-налогоплательщиков.

«Разработанные нашими специалистами методы анализа и прогнозирования позволяют не только точно оценить общие объемы теневой экономики, но и локализовать ее участников по территориям и видам деятельности. До конца этого месяца эти карты лягут на стол руководителям всех территориальных подразделений ГНСУ и станут их настольными книгами по детенизации украинской экономики», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Кроме того, по его словам, для каждой административно-территориальной единицы будет составлен «срез экономической ситуации». «Настоящий документ будет учитывать все факторы и тенденции в отдельном городе или районе. В том числе – дисбаланс между уплатой налогов и объемами средств, которые оборачиваются в экономике. И от руководителей на местах мы будем требовать адекватного налогового сопровождения бизнеса на своих территориях», - говорит он.

Завтра, 27 июля, в 10.00 Печерский районный суд Киева продолжит рассмотрение уголовного дела бывшего министра внутренних дел, председателя партии «Народная Самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной Самообороны», напомнив, что суд продолжит заслушивание обвинительного приговора.

Энергетика

ПАО «Киевэнерго» в январе-июне 2011 года увеличило чистый убыток в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 397,620 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за отчетный период компания увеличила чистый доход на 28,14% – до 5 млрд. 567,957 млн. грн., а валовой убыток – в 1,7 раза, до 315,701 млн. грн.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний на август на уровне июля 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на соответствующее постановление регулятора.

В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения в июле сохранится на уровне 63,31 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса – 83,56 коп. за кВт/ч (без НДС).

НКРЭ сохраняет неизменными розничные тарифы облэнерго с июня т.г.

В заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению дела в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по газовым контрактам объявлен перерыв до 11.00 27 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Родион КИРЕЕВ принял после того, как выяснилось, что некоторые свидетели не явились в суд на допросы.

«В связи с необходимостью вызова свидетелей суд объявляет перерыв до 11.00 27 июля», - сказал судья.

После перерыва суд допросил представителя НАК «Нафтогаз Украины», который сказал, что дополнительные расходы компании в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, из-за подписанных газовых соглашений составляли 194 млн. дол. При этом, по словам свидетеля, он не принимает во внимание те 10 млрд. кубометров газа, которые находились в газоубежищах, но впоследствии по решению Стокгольмского арбитражного суда были возвращены компании «РосУкрЭнерго».

Во время допроса этого свидетеля Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно пыталась сделать заявление об отводе судьи Р.КИРЕЕВА и заявление о преступлении.

«Я хочу сделать заявление о преступлении, что именно действиями нынешней власти НАК «Нафтогаз» был введен в убытки из-за отбора 10-12 млрд. кубометров газа», - сказала она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила, что Р.КИРЕЕВ говорил неправду, когда утверждал, что она отказывается ставить свидетелям вопросы.

«Я осталась без защиты. Я не подготовлена своими защитниками, поскольку не могла в адекватный срок ознакомиться с материалами», - сказала она.

Из-за того что Ю.ТИМОШЕНКО почти два часа без остановки произносила заявления, журналисты не смогли услышать фамилии, должности и показания некоторых свидетелей.

Р.КИРЕЕВ неоднократно делал замечания Ю.ТИМОШЕНКО и предупреждал об удалении из зала суда, однако это не повлияло на нее.

Земельная реформа Законопроект о рынке земель Верховная Рада рассмотрит в сентябре текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов со ссылкой на его главу Сергея ТИМЧЕНКО.

Согласно сообщению, во исполнение поручений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ведомство также разработало дорожную карту мероприятий по завершению земельной реформы и внедрению рынка земли. Предусматривается, что в ближайшее время документ будет утвержден правительством.

«Наша цель – не допустить обезземеливания крестьян. Мы должны помочь собственникам паев осознать, что право продавать землю не является обязательным! Мы должны им дать полезный совет обрабатывать землю, сдавать ее в аренду или под залог, а продавать – только в крайнем случае», - сказал С.ТИМЧЕНКО.

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(УНИАН)