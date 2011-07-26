Анонс на 27 июля

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Круглый стол на тему: “Наукограды: мировой опыт и украинские возможности”. Инициатор: Госагентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины совместно с Немецким Обществом технического сотрудничества.

* Прес-конференція на тему: «Бюрократичні перепони в управлінні ОСББ». У прес-конференції візьмуть участь: Вадим Пишняк – голова робочої комісії з питань ЖКГ у Святошинському районі м. Києва; Михайло Кальтагейсер – голова правління ОСББ «Перший будинок», експерт по цінам з питань ОСББ і ЖКГ; Олена Білинська – керівник ОСББ; Тетяна Білан – керівник ОСББ/ОСН і ЖКГ. Також до участі у прес-конференції запрошено представників Міністерства ЖКГ України та Головного управління житлового господарства КМДА.

* Институт энергетических исследований совместно с аналитико-информационным агентством «Главком» проведет «Энергетические дебаты» на тему: «Есть ли будущее у отечественной нефтеперерабатывающей отрасли?». Участники: ген.директор объединения «Укрнефтехимпереработка» (2008-2010) Владимир Емелин; директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн и зам. директора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* Пресс-конференция председателя Киевской городской организации работодателей-перевозчиков "Столица" Валерия Липецкого на тему: «Коммунальный транспорт против маршруток: кто кого?»

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