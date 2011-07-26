Курс НБУ на 27.07.11
22:34, 26 июля 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 27.07.11100 USD – 797.1000 (26 июля – 797.1000)100 EUR – 1153.4834 (26 июля – 1146.2298)10 RUR – 2.8937 (26 июля – 2.8733)Учетные курсы банковских металлов на 27.07.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-128333.10 (26 июля-129010.64)961 XAG 10 Серебро – 3215.50 (26 июля-3250.57)962XPT10Платина-142362.06(26 июля-142441.77)964XPD10Палладий-64644.81 (26 июля-64246.26)
Официальный курс НБУ на 27.07.11
100 USD – 797.1000 (26 июля – 797.1000)
100 EUR – 1153.4834 (26 июля – 1146.2298)
10 RUR – 2.8937 (26 июля – 2.8733)
Учетные курсы банковских металлов на 27.07.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-128333.10 (26 июля-129010.64)
961 XAG 10 Серебро – 3215.50 (26 июля-3250.57)
962XPT10Платина-142362.06(26 июля-142441.77)
964XPD10Палладий-64644.81 (26 июля-64246.26)
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