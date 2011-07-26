Курс НБУ на 27.07.11

Официальный курс НБУ на 27.07.11100 USD – 797.1000 (26 июля – 797.1000)100 EUR – 1153.4834 (26 июля – 1146.2298)10 RUR – 2.8937 (26 июля – 2.8733)Учетные курсы банковских металлов на 27.07.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-128333.10 (26 июля-129010.64)961 XAG 10 Серебро – 3215.50 (26 июля-3250.57)962XPT10Платина-142362.06(26 июля-142441.77)964XPD10Палладий-64644.81 (26 июля-64246.26)

Официальный курс НБУ на 27.07.11 100 USD – 797.1000 (26 июля – 797.1000) 100 EUR – 1153.4834 (26 июля – 1146.2298) 10 RUR – 2.8937 (26 июля – 2.8733) Учетные курсы банковских металлов на 27.07.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-128333.10 (26 июля-129010.64) 961 XAG 10 Серебро – 3215.50 (26 июля-3250.57) 962XPT10Платина-142362.06(26 июля-142441.77) 964XPD10Палладий-64644.81 (26 июля-64246.26)

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