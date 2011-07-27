ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Американские пиарщики Януковича заговорили голосом Путина» пишет – американский институт в Украине, где трудятся пиарщики Януковича, раскритиковал антироссийскую политику команды президента. В список претензий вошли замечания, которые обычно делает Украине премьер России. Нашлись и виновные – Юрий Бойко и Сергей Левочкин…

http://delo.ua/ukraine/amerikanskie-piarschiki-janukovich-161675/

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Также «Дело» в публикации «НБУ: Почти 10% банковской системы Украины принадлежит россиянам, 4,5% – французам» пишет – среди владельцев украинских банков больше всего акционеров из России, Франции, Кипра и Австрии. На инвестиции из этих четырех стран приходится более половины всего иностранного капитала банковской системы Украины…

http://delo.ua/finance/nbu-pochti-10-bankovskoj-sist-161641/

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«Дело» в публикации «Милиция снова выгнала депутатов из Печерского суда» пишет – после того, как судья Родион Киреев решил продолжать заседание без адвокатов Юлии Тимошенко, присутствующие нардепы начали кричать: "Ганьба". В ответ на это судья поручил удалить депутатов, после чего милиция силой вытолкала народных избранников…

http://delo.ua/ukraine/milicija-snova-vygnala-deputato-161656/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Удушающий газ», в котором пишет – подорожание газа для Украины увеличит дефицит бюджета НАК "Нафтогаз Украины" почти на 13 млрд грн. Каким образом его компенсировать, ни в Минэнерго, ни в "Нафтогазе" не знают. Покрыть дефицит за счет выпуска гособлигаций сейчас проблематично, отмечают эксперты. А переговоры о снижении цены российского газа вряд ли дадут ожидаемый результат. В Нацкомиссии регулирования электроэнергетики заявляют, что выходом могло бы стать очередное повышение коммунальных тарифов для населения либо договориться о снижении цен с "Газпромом" за счет создания СП на базе ГТС…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1686354

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Коррупция застряла на таможне», в котором пишет – предприниматели считают, что ситуация с коррупцией на таможне не изменилась, хотя и признают наличие позитивных тенденций. Число отказов в использовании цены контракта для его растаможки сократилось на 11%, а доля отбираемых для досмотра товаров снизилась вдвое. Это привело к увеличению проверок импортеров уже после таможенного оформления товаров. При этом продолжаются попытки завысить их таможенную стоимость. Негативные тенденции останутся, пока Гостаможня выполняет фискальную функцию, признают брокеры…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1686338

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«Экономические известия» публикуют материал «Кассы закуют в панцирь», в котором пишут – НБУ собирается обязать банки оборудовать службы инкассации дополнительной защитой и оповещением, что повлечет за собой удорожание и без того не дешевой транспортировки денег. Принятие изменений сулит, по мнению экспертов, окончательное закрепление монополии за Государственной службой охраны и уход с рынка инкассации малых и средних банков — собственные инкассаторские службы останутся лишь у самых крупных и способных их содержать…

http://finance.eizvestia.com/full/kassy-zakuyut-v-pancir

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Также «Экономические известия» подают материал «Русские хотят поторговать», в котором пишут – на украинском розничном рынке может появиться еще один игрок с российской пропиской. При этом до недавнего времени продуктовые ритейлеры с северо-востока не могли похвастаться особым успехом в Украине. Большинство заявлений и намерений так и остались нереализованными…

http://markets.eizvestia.com/full/russkie-hotyat-potorgovat

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«Экономические известия» в материале «Китай заменит Россию» пишут – Россия все чаще вводит запреты и ограничения на продукты питания, в то время как Китай начинает охотно пробовать нашу пищу, становясь привлекательным экспортным рынком для Украины, равно как и для всего мира…

http://markets.eizvestia.com/full/kitaj-zamenit-rossiyu

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Газета «Сегодня» в публикации «Главу Одесского морпорта выпустили под залог в 180 тысяч» пишет - в порту не исключают, что их шефа задержат еще раз. Как говорят в Минтрансе - идет борьба с коррупцией…

http://www.segodnya.ua/news/14271712.html

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Также «Сегодня» в публикации «Киевляне жалуются, что их заставляют отказываться от жэков» пишет - столичные власти всерьез взялись за создание обществ совладельцев многоквартирных домов…

http://www.segodnya.ua/news/14271706.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Власть не учла планы России в своих газовых расчетах?» пишет – До конца июля власть планировала утрясти газовые вопросы. Но переговоры все откладываются. Может, Россия не готова?..

http://economics.unian.net/rus/detail/96662

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Персональные данные покупателей защитят прокуроры» пишет – Роскомнадзор начал проверку российские интернет-магазинов на предмет нарушения законодательства о персональных данных. Имена, фамилии, адреса и содержание заказов покупателей попали в свободный доступ в поиске «Яндекса»…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1326617/lichnost_po_zaprosu

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Также «Ведомости» в публикации «Верховный суд назвал условия прекращения уголовного преследования предпринимателей» пишут – Верховный суд России предлагает прекращать дела по экономическим преступлениям, если предприниматель раскаялся, содействовал следствию и возместил нанесенный ущерб…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1326603/razreshat_otkupatsya

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Издание «Известия» в публикации «Что итальянские спецслужбы знают о наших компаниях» пишет – «Газпром нефть» и российские партнеры иранской АЭС фигурируют в перехваченных хакерами документах римского управления по борьбе с киберкриминалом. «Известия» изучили их содержимое…

http://www.izvestia.ru/news/495684

(УНИАН)