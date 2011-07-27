Главное на 27 июля (день)

Финансы

Цена золота установила новый рекорд. Способствовала ситуация в США

Стоимость золота выросла до новой рекордно высокой отметки во вторник, 26 июля, на фоне неопределенности относительно госдолга США.

Так, августовский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал на 0,3%, достигнув рекордно высокой отметки в 1616,6 доллара за тройскую унцию.

Отсутствие ощутимых результатов по итогам политических дебатов в США вокруг повышения внутреннего долга и возможность технического дефолта в стране оказывают поддержку стоимости золота. США 16 мая преодолели очередной потолок госдолга, определенный конгрессом в прошлом году в 14,3 триллиона долларов. Белый дом предлагает повысить верхний предел на 2,4 триллиона долларов. Остро стоит проблема сокращения дефицита бюджета, который по итогам 2011 года может составить 1,5 триллиона долларов.

Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным, за первое полугодие 2011 года металл подорожал на 5,3%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным периодом увеличения цены, по крайней мере, с 1920 года. Основными факторами поддержки стоимости золота остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.

Предыдущего исторического рекорда цена на золото, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, достигала 19 июля, добравшись до отметки в 1610,10 доллара за унцию, передает РИА "Новости".

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Минфин разместил ОВГЗ на 306,9 млн. грн.

Министерство финансов Украины во вторник, 26 июля, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 306 млн. 924,55 тыс. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, были размещены облигации со сроком погашения 9 июля 2014 года с доходностью 10%.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.

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Зарплаты бюджетникам повысят на месяц раньше запланированного срока

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству финансов и Министерству социальной политики и труда провести повышение заработных плат для работников бюджетной сферы не с 1 октября, как планировалось, а с 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

“Обещаю, что правительство каждую копейку, которую заработает экономика, в первую очередь направит на увеличение заработных плат и пенсий. Процесс повышения доходов будет последовательным и необратимым”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил то, что повышение заработной платы работникам бюджетной сферы и ликвидация несправедливой диспропорции в оплате труда разных категорий работников можно ускорить. В связи с чем Н.АЗАРОВ и дал поручение Минфину и Минсоцполитики раньше повысить зарплаты бюджетникам.

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Нацбанк увеличил активы на 7% – до 455,168 млрд. грн.

Национальный банк Украины в первом полугодии 2011 года увеличил активы на 7% – до 455,168 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 27 июля 2011 года.

Согласно сообщению, средства и депозиты в иностранной валюте увеличились на 5,6% – до 129,204 млрд. грн., ценные бумаги нерезидентов – на 10,6%, до 167,708 млрд. грн. Объем авуаров НБУ в специальный правах заимствований вырос на 4,8% – до 66 млн. грн. Монетарное золото выросло на 8,1% – до 7,774 млрд. грн. Портфель ценных бумаг Украины увеличился на 15,4% – до 63,354 млрд. грн. Объем кредитов банкам и другим заемщикам сократился на 8% – до 55,929 млрд. грн., взносы в счет квоты МВФ увеличились – на 4%, до 17,506 млрд. грн.

Обязательства Нацбанка за отчетный период увеличились на 5% – до 352,431 млрд. грн., в том числе банкноты и монеты в обороте на 2,2% – до 204,464 млрд. грн., обязательства перед МВФ выросли на 4,1% – до 79,921 млрд. грн.

Уставный капитал НБУ в отчетный период оставался на уровне 100 млн. грн., а собственный капитал увеличился на 14,8% – до 102,737 млрд. грн.

Фонды и другие резервы за первое полугодие т.г. увеличились в 2 раза – до 13,002 млрд. грн., резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов выросли на 8% – до 100,78 млрд. грн. Также Нацбанк снизил на 15,239 млрд. грн. стоимость финансовых активов к их справедливой стоимости в результате коррекции.

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Минфину поручено начать консультации с НБУ по удешевлению кредитов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству финансов начать консультации с Национальным банком по вопросу удешевления кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, 27 июля, на заседании Кабинета министров Украины.

«Нашей экономике и людям не хватает банковских кредитов… Они слишком дорогие, хотя банковская система на самом деле наполнена деньгами», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Поручаю Министерству финансов начать новый раунд консультаций с Национальным банком Украины, как нам уже в текущем году открыть шлюзы относительно недорогого кредитования», - сказал Н.АЗАРОВ.

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План по доходам общего фонда Госбюджета в І полугодии перевыполнен на 0,4%

План первого полугодия 2011 года по доходам общего фонда Государственного бюджета перевыполнен на 0,4%, или 458 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

По данным Минфина, доходная часть государственного бюджета за первое полугодие текущего года выполнена в объеме 139,4 млрд. грн., что на 24,4% больше чем за соответствующий период 2010 года.

При этом в общий фонд госбюджета за 6 месяцев 2011 года поступило 120,9 млрд. грн. – на 34,4% больше чем за аналогичный период 2010 года.

Расходы госбюджета в первом полугодии выросли по сравнению с аналогичным периодом 2010 года до 148,3 млрд. грн. – на 6,3%, в том числе расходы общего фонда выросли до 130,1 млрд. грн., или на 12,8%.

Дефицит общего фонда госбюджета в первом полугодии 2011 года был профинансирован на уровне 8,9 млрд. грн., что на 5,2 млрд. грн. меньше чем запланировано на соответствующий период.

Также Минфин отмечает, что с начала года правительство дважды разместило еврооблигации – в феврале на 1,5 млрд. долл. под 7,95% со сроком погашения 10 лет, и в июне на 1,25 млрд. долл. под 6,25% со сроком погашения 5 лет.

Также по данным Минфина, средний уровень стоимости внутренних заимствований в июне 2011 года составлял 9,34% годовых против 16,98% в первом квартале 2010 года.

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Возмещение НДС в автоматическом режиме на 1 июля составило 4,5 млрд. грн. - Минфин

Возмещение налога на добавленную стоимость в автоматическом режиме на 1 июля т.г. составило 4,5 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Общий размер возмещенного НДС, по данным на 1 июля т.г., составил 21 млрд. грн., что в 2,7 раза больше прошлогоднего показателя.

Справка УНИАН. Автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года.

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ТЭК

Суд вернул Regal Petroleum лицензии на два месторождения в Полтавской области

Окружной административный суд Киева отменил действие приказа Министерства экологии и природных ресурсов от 30 марта 2010 года о приостановлении разработки компанией Regal Petroleum plc (Великобритания) Мехедовско-Голотовщинского и Свиридовского газоконденсатных месторождений в Полтавской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Смарт-холдинг», которая владеет Regal Petroleum.

Согласно сообщению, 25 июля Regal Petroleum получила решение суда от 18 июля об отмене приказа Минэкологии №146 от 30 марта 2010 года о приостановлении разработки газоконденсатных месторождений.

Решение суда принято по иску Regal Petroleum.

«Отмена приказа Минэкологии позволит компании Regal Petroleum приступить к реализации программы по восстановлению добычи на украинских месторождениях и бурению новых скважин. Компании предстоит проделать большой объем сложной работы, чтобы выйти на прежние объемы добычи и начать их увеличивать, но все мы к этому готовы», - прокомментировал решение суда первый заместитель генерального директора компании «Смарт-холдинг» Алексей ТИМОФЕЕВ, входящий в Совет директоров Regal Petroleum plc.

Как сообщалось, в марте 2011 года «Смарт-холдинг» через компанию Energees Management завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций Regal Petroleum.

Справка УНИАН. Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания Regal Petroleum владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом длиной 13,2 км, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.

Основными нефтегазовыми активами Regal являются Мехедовско-Голотовщинское (MEX) и Свиридовское (SV) газоконденсатные месторождения (Полтавская обл.).

Инвестиционная деятельность Группы компаний «Смарт-холдинг» сфокусирована на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Крупнейшей инвестицией Группы является 23,75% международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», объединяющей 27 предприятий в Украине, Европе и США.

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Цена реализации сжиженного газа на аукционе УМВБ снизилась на 6,2%

Средняя цена реализации сжиженного газа 26 июля на аукционе №41УТН на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) снизилась на 6,2%, или на 557,87 грн., по сравнению с предыдущим аукционом, до 8513,34 грн. за тонну с НДС. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УМВБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 6,205 тыс. тонн сжиженного газа на общую сумму 52 млн. 825,275 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 19 июля на аукционе №40УТН на УМВБ снизилась на 11,4%, или на 1165,15 грн., по сравнению с предыдущим аукционом, до 9071,21 грн. за тонну с НДС.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

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Агро

Цена на социальные сорта хлеба не изменится до июля 2012 г. – Азаров

Цена на социальные сорта хлеба останется неизменной на протяжении текущего маркетингового года - до июля 2012 года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе расширенного заседания правительства, сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Цену на социальные сорта хлеба можно держать на сегодняшнем уровне, не повышать на протяжении всего маркетингового года – до июля 2012», - сказал он.

Н.АЗАРОВ отметил, что Полтавская облгосадминистрация на основе расчетов организаторов этого бизнеса уже заключила соответствующий меморандум с хлебопекарями.

«Закупочные цены на зерно и сокращение расходов, технологическое уменьшение себестоимости – это гарантия, что хлеб будет достаточно рентабельным при нынешних ценах. Власть должна сделать все, чтобы такая ситуация сохранялась, чтобы удерживались составляющие себестоимости хлеба», - подчеркнул премьер-министр.

Он поручил Министерству аграрной политики и продовольствия осуществлять постоянный мониторинг ценовой ситуации и вовремя прогнозировать ее развитие.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 июля премьер-министр, находясь в Полтавской области, заявил, что никаких оснований для повышения в стране цен на хлеб нет. Он подчеркнул, что новый маркетинговый год только начался, и в случае необходимости, правительство примет все необходимые меры для предотвращения роста цен на хлеб. В то же время Н. АЗАРОВ подчеркнул, что в настоящее время средняя цена за тонну зерновых составляет порядка 1600 грн. и полностью покрывает расходы производителей.

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Очистка Украины от непригодных пестицидов реализуется с опережением графика - Злочевский

Министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ заявляет, что проект очистки Украины от непригодных пестицидов реализуется с опережением графика.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, отметив, что сегодня в Закарпатье начинается новый этап проекта полной очистки от просроченных и непригодных пестицидов.

«Проект очистки Украины от непригодных пестицидов реализуется с опережением графика, - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ, - если удастся не потерять нынешних темпов, уже в 2012 году вся территория Украины будет очищена от несанкционированных складов этих ядовитых химикатов, которые образовывались вследствие бесхозяйственности аграриев еще со времен Советского Союза».

По его словам, в 2011 году будут собраны и вывезены на переработку непригодные пестициды из Киевской, Донецкой, Львовской, Харьковской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Ривнеской областей и АР Крым. На решение этой проблемы из госбюджета выделяется 149 миллионов 880 тысяч гривен.

Тендерный комитет Министерства экологии и природных ресурсов Украины 16 мая 2011 года на открытом конкурсе определил компанию-оператора по вывозу за пределы Украины этих опасных для жизни человека отходов. Победителем указанных торгов определена компания «S.I. GroupConsortLtd».

С целью рассмотрения результатов проведения работ по сбору, обработке, перевозке и обезвреживанию непригодных к использованию пестицидов и тары от них на территории Закарпатской области создана комиссия из представителей областных учреждений и организаций под председательством начальника Государственной экологической инспекции в Закарпатской области.

По решению комиссии в Закарпатье работы по очистке начнутся в Ужгороде, где на территории ОАО «Агрокомплекс» хранится около 25 тонн ранее собранных в специальную тару химикатов. Дальше работы продлятся на территории г. Виноградова, Тячевского, Мукачевского и Хустского районов. Всего из территории Закарпатской области, согласно договора, будет вывезено 177,7 тон ядовитых химикатов, которые обезвредят за пределами страны на специализированных предприятиях, аналогов которым в Украине нет.

Всего в 2010 году из территории Украины было вывезено 2 620 тонн непригодных к использованию пестицидов, при этом полностью очищена Волынская, Черновицкая, Тернопольская области и г. Севастополь.

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Транспорт/Связь

Гендиректор “Киевавтодора”: ремонт тротуаров на мосту Патона завершится в конце октября

Генеральный директор коммунальной корпорации “Киевавтодор” Георгий ГЛИНСКИЙ заявляет, что ремонт тротуаров на мосту Патона в столице завершится только в конце октября.

Об этом пишет газета “Хрещатик” (№107 (3932) от 27 июля).

Говоря о полномасштабной реконструкции моста Патона, он отметил, что она не будет начата, пока не будут введены дополнительно другие мостовые переходы.

“Если говорить конкретно о мосте Патона, то в настоящее время мы ремонтируем там тротуары и параллельно разрабатываем проект обновления всего моста. Мы не начинаем полномасштабной реконструкции, пока не будут введены дополнительно другие мостовые переходы”, - сказал Г.ГЛИНСКИЙ.

По его словам, “сегодня уже имеем введенный Дарницкий автомобильно-железнодорожный мостовой переход, построим Подольско-Воскресенский мостовой переход, а тогда уже можно приступать к реконструкции моста Патона”.

Он добавил, что “будет предусмотрено, конечно, увеличение количества полос движения”, а проектанты рассмотрят возможность обустройства трамвайного полотна и возвращения трамвая.

На вопрос, успеют ли отремонтировать тротуары на мосту Патона до сентября, когда на дорогах в разы увеличится количество машин, гендиректор “Киевавтодора” сказал, что “всего сделать не успеем, потому что очень много работ под мостом”. “Ежедневно на объекте задействованы приблизительно 20 рабочих, и еще 60 - под мостом. Тротуары планируем завершить в конце октября этого года”.

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Цены на новые автомобили в Европе в 2010 г. снизились на 2,5%

Брюссель. Цены на новые автомобили в Европе в 2010 году снизились на 2,5%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют данные доклада, опубликованного Еврокомиссией.

Еврокомиссия отмечает, что снижение цен стало возможным в результате ряда мер, предпринятых для усиления конкуренции на рынке.

«Приятно видеть, что потребители в Европе получают преимущества от конкуренции на рынке новых автомобилей, и продолжают радоваться значительному снижению цен», - заявил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы конкуренции, Хоакин АЛМУНЬЯ.

В целом, разница в ценах на новые автомобили в разных странах-членах ЕС также несколько уменьшилась, хотя иногда все еще остается значительной, - отмечают в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно результатам доклада, наиболее значительное падение реальных цен на новые автомобили в 2010 году было зафиксировано в Словакии (-17,4%), Болгарии (-13,5%), Словении (-11,8%) и Чехии (-9,0%).

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Фондовый рынок

ФГИУ проведет оценку госдоли "Евротранстелекома" с целью ее дальнейшей приватизации

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика государственной доли в ООО "Евротранстелеком" в размере 4,9% уставного капитала.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, оценка проводится с целью дальнейшей приватизации данной доли. Конкурс по отбору оценщика состоится 10 августа 2011 г.

Справка УНИАН. ООО "Евротранстелеком" является украинским телекоммуникационным оператором, который предоставляет услуги по аренде каналов связи, передачи данных и доступу к сети Интернет. Предприятие создано в 2001 г. по инициативе Министерства транспорта Украины при участии Фонда государственного имущества и ряда зарубежных и украинских инвесторов.

Балансовая остаточная стоимость основных средств, по состоянию на 31 марта 2011 г., составляла 246 млн. 367 тыс. грн., нематериальных активов - 1 млн. 333 тыс. грн.

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Завтра в Украине ожидаются грозовые дожди

28 июля в западных, северных и центральных областях Украины ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На западе температура ночью 11-16°, днем 22-27° (в Карпатах ночью 8-13°, днем 12-17°). В северных и центральных областях температура ночью 16-21°, днем 24-29°. На остальной территории без осадков, температура ночью 19-24°, днем 29-34°, местами 35-38°.

Ветер на протяжении суток будет преобладать западный, 5-10 м/с.

В Киеве и области пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с, ночью местами сильный дождь. Температура ночью по области 16-21°, днем 24-29°. По г. Киеву температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

27 июля температура воды в Черном и Азовском морях 24-28°; в Днепре возле Киева 24°.

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