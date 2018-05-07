Многотонный "порожняк" над Донецком...

Евро-2012 все ближе и Украина, следуя традиции, торопится наверстать упущенное, вернее разбазаренное время подготовки к проведению чемпионата. Почти каждый квартал последний год мы торжественно открываем привязанные к европейскому футбольному первенству объекты, строительство или модернизация которых наконец-то состоялась. Причем их добрая половина после «показательного выступления» еще долгое время доводится до ума. Одно такое знаковое мероприятие прошло 26 июля. В международном аэропорту «Донецк» была открыта новая взлетно-посадочная полоса. Пафоса действу добавили маневры в небе гордости украинского авиапрома, крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия». На высоте около 400 метров он прошел над еще одной гордостью страны - стадионом «Донбасс Арена», сделал два круга над центром города и сел на новой полосе, доказав что она готова принимать любые типы лайнеров. Только после этого прибывший ради такого случая в Донецк вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников (который курирует подготовку к Евро-2012) в сопровождении ряда официальных лиц перерезал красную ленточку. Вот и вся церемония, если не считать несколько выступлений танцевальных коллективов, что, видимо по замыслу организаторов, должно было придать красочности и веселья происходящему.

Предполагая, сколько стоит поднять в воздух такого гиганта как «Мрия», совершенно логичен вопрос – кто сие оплачивает, возможно, по счастливой случайности совпал момент и в регион прибыл «ценный» груз? На данный вопрос корреспондента УНИАН господин Колесников ответил: «Компания, которая строила аэропорт и строит терминал ( ), это они организовали открытие (взлетно-посадочной полосы), поэтому этот вопрос, наверное, нужно адресовать к ним. А что касается пустой он или полный, ну, конечно, он пустой», – добавил вице-премьер.

Апогей речи был таковым: «Думаю, что слова Дмитрия Менделеева - «возможность, доказанная делом», написанные на гербе Донецкой области, - вот одна из картинок. И я думаю, даже она не самая главная на сегодняшний день».

Факт сдачи в эксплуатацию ВПП в донецком аэропорту, безусловно, весомый (в прямом смысле этого слова) для региона. Чего уж тут тихушничать, нужно событие отпраздновать помпезно. Особенно в таком славном крае как Донбасс. А славен он не только своими горняками, которые дают угля стране, погибая при этом в шахтах, которые находятся в первозданном состоянии – времен царя Гороха. Земляки Президента, сцепив зубы, принимая все окружающее убожество как должное, выручает родную власть. Правда, в последнее время регион лидирует по количеству проводимых протестных акций, причем многотысячных. А что делать, не успокаивает людей тот факт, что многие районы Донецкой области зачислены в разряд депрессивных, работы кроме шахтерской нет, тарифы на коммуналку - одни из самых высоких в стране, зарплаты мизерные. Край является лидером в Украине и по зарплатной задолженности - на 1 июля она составляла 229 млн. грн.

Поэтому стоит знать, что «Мрия» за час полета сжигает 15-18 т керосина (во время взлета расход возрастает до 30 т/ч), тонна которого стоит на сегодня 14 300 грн. Сюда же добавим аренду, оплату работы пилотов и техническую подготовку лайнера.

В финансово-промышленной группе «Альтком», на которую ссылался господин Колесников, отказались называть стоимость все перечисленного, сославшись на коммерческую тайну. «Никто из представителей компании не назовет сумму, потраченную на аренду самолета «Мрия», – заявили в пресс-службе компании корреспонденту УНИАН.

Но для сравнения добавим - по данным сайта «АвиаПорт» (является информационным проектом отраслевого агентства «АвиаПорт), один летный час «Мрии» (по ценам 2009 года) обходится дороже, чем самолета «Руслан» - до 25 тыс. долл. в час.

Наши «рулевые», наверное, до сих пор руководствуются исчерпавшим себя принципом поведения власти в древнем Риме. Оттуда пошло – «народ требует хлеба и зрелищ». Так «убаюкивали» растущее недовольство толпы. Для нее устраивали бесплатные гладиаторские бои и раздавали дармовую краюху. Что касается хлеба, то для украинцев он стоит слишком дорого, а вот цену зрелища желательно было бы трансформировать в погашение долгов по зарплатам и соцвыплатам, в снижение планки налогообложения, в новые рабочие места и прочее, прочее, что можно перечислять не один абзац.

Кстати, компания, которая выступила "заказчиком" праздника, в последнее время неоднократно упоминается в СМИ. Именно она становилась победителем тендеров на возведение объектов к Евро-2012, смета которых растет изо дня в день. К примеру, Кабмин в 2010 г. утвердил общую сметную стоимость строительства взлетно-посадочной полосы аэропорта «Донецк» на сумму более 1,8 млрд. грн., что почти в 1,9 раза больше чем в 2008 г. А ведь есть в портфеле «Альткома» (г.Донецк) и другие объекты: генподрядчик строительства стадиона во Львове и взлетно-посадочной полосы аэропорта «Львов»; реконструкции перронов аэропорта "Харьков" и ВПП и пр. Но это уже другая история…

А наша история закончилась тем, что многотонная «Мрия», покачав донетчанам крылом, отправилась восвояси. Осталось ощущение, что хорошее дело изрядно испортили ненужным выпендрежем. Потраченные на него деньги можно было бы направить на что-то более насущное для Донецка, может быть на реконструкцию и ремонт школ или больниц (есть в современном бизнес-языке такое понятие как корпоративная социальная ответственность). Да и к "Мрие" высшим чиновникам не мешало бы приглядеться не только как к разовому демонстрационному объекту, пора задуматься о возможности системно поддерживать проект, сколько он может быть фактически замороженным…

Нана Черная (УНИАН)