В Мариуполе зарегистрированы два новых случая вибрионосительства холеры

Сегодня в городе Мариуполь Донецкой области были зарегистрированы два новых случая вибрионосительства холерного вибриона О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава -женщина, 1981 г.р., и мужчина, 1954 г.р.

Об этом сообщили УНИАН в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

В сообщении отмечается, что по состоянию на сегодня всего в г. Мариуполе с 29 мая (начала вспышки) было зарегистрировано 26 случаев заболевания холерой, вызванных холерных вибрионов О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава и 16 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

23 больных и 11 вибрионосителей в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны. На сегодня в г.Мариуполе находятся на лечении трое больных и пятеро вибрионосителей, состояние их здоровья - удовлетворительное.

Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага холеры в г. Мариуполе продолжается, заключено в сообщении.