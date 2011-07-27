Анонс на 28 июля

* Состоится открытое заседание НКРЭ и брифинг для представителей СМИ.

* Состоится круглый стол "Саморегулирование страхового рынка Украины. Подписание базового соглашения (Меморандума) об урегулировании выплат регрессных требований между страховыми компаниями Украины – шаг навстречу клиенту и единым стандартам".

* Пресс-конференция президента Национальной академии аграрных наук Украины Николая Безуглого на тему: «80 миллионов тонн зерна - реальность для Украины». Речь пойдет о проблемах и перспективах производства зерновых в текущем и ближайших годах; об инновационных подходах в технологии зернового производства; об экспортном потенциале Украины; о реальных возможностях производства в нашей стране биоэтанола; о формировании стратегических запасов украинского зерна для стран мира.

* Круглый стол на тему: "Земля и строительство. Современное состояние и направления совершенствования законодательства". Приглашены: народные депутаты Украины: Игорь Лысов, Виктор Матчук, Ксения Ляпина; депутат Верховной рады АР Крым Александра Кужель, Александр Попов, председатель КГГА; Лев Парцхаладзе, председатель Совета директоров Конфедерации строителей Украины;Лариса Скорик, председатель экспертного совета Конфедерации, Андрей Миргородский, эксперт Конфедерации и др.

* Пресс-конференция на тему: «Решат ли проблему отходов мусоросжигательные заводы?». Участники: директор Института города Александр Сергиенко и директор ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства» Валерий Кравченко.

* Пресс-конференция при участии главного исполнительного директора life:) Александра Баринова, который расскажет о финансовых результатах оператора мобильной святи life:) по итогам второго квартала 2011 года.

* Круглый стол на тему: “Американский дефолт - украинские потери: возможные сценарии”. Организатор - «ГолосUA». Участники: Валерий Геец, директор Института экономического прогнозирования НАНУ; Игорь Бураковский, председатель правления, директор Института экономических исследований и политических консультаций; Сергей Швец, начальник управления ценных бумаг Райффайзенбанка «Аваль»; Игорь Шевляков, старший аналитик Международного центра перспективных исследований; Ольга Кравец, эксперт по вопросам курсовой политики. Модератор - журналист Анна Штепура.

* Пресс-конференция на тему: "Удастся ли США избежать дефолта? Если нет, какими будут последствия для Украины?" . Участники: Владимир Лановой, глава Центра рыночных реформ; Эрик Найман, руководящий партнер финансовой компании "Капитал Таймс"; Олег Соскин, директор Института трансформации общества.

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