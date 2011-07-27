Курс НБУ на 28.07.11

Официальный курс НБУ на 28.07.11100 USD – 797.1000 (27 июля – 797.1000)100 EUR – 1151.4907 (27 июля – 1153.4834)10 RUR – 2.9045 (27 июля – 2.8937)Учетные курсы банковских металлов на 28.07.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-129209.91 (27 июля-128333.10)961 XAG 10 Серебро-3252.97 (27 июля-3215.50)962XPT10Платина-144275.10(27 июля-142362.06)964XPD10Палладий-66796.98 (27 июля-64644.81)

Официальный курс НБУ на 28.07.11 100 USD – 797.1000 (27 июля – 797.1000) 100 EUR – 1151.4907 (27 июля – 1153.4834) 10 RUR – 2.9045 (27 июля – 2.8937) Учетные курсы банковских металлов на 28.07.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-129209.91 (27 июля-128333.10) 961 XAG 10 Серебро-3252.97 (27 июля-3215.50) 962XPT10Платина-144275.10(27 июля-142362.06) 964XPD10Палладий-66796.98 (27 июля-64644.81)

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