Курс НБУ на 28.07.11
19:51, 27 июля 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 28.07.11100 USD – 797.1000 (27 июля – 797.1000)100 EUR – 1151.4907 (27 июля – 1153.4834)10 RUR – 2.9045 (27 июля – 2.8937)Учетные курсы банковских металлов на 28.07.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-129209.91 (27 июля-128333.10)961 XAG 10 Серебро-3252.97 (27 июля-3215.50)962XPT10Платина-144275.10(27 июля-142362.06)964XPD10Палладий-66796.98 (27 июля-64644.81)
Официальный курс НБУ на 28.07.11
100 USD – 797.1000 (27 июля – 797.1000)
100 EUR – 1151.4907 (27 июля – 1153.4834)
10 RUR – 2.9045 (27 июля – 2.8937)
Учетные курсы банковских металлов на 28.07.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-129209.91 (27 июля-128333.10)
961 XAG 10 Серебро-3252.97 (27 июля-3215.50)
962XPT10Платина-144275.10(27 июля-142362.06)
964XPD10Палладий-66796.98 (27 июля-64644.81)
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