Главное на 27 июля (вечер)

Финансы

В июне в Украине рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 9% в годовом выражении. За первое полугодие рост ИПБО составил 8,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, основные изменения в динамике произошли в розничной торговле. Устойчивая тенденция к наращиванию темпов роста, наблюдавшаяся с начала прошлого года, сменилась замедлением роста. Постепенное торможение внутреннего потребительского спроса главным образом было вызвано замедлением роста реальной заработной платы: после роста на 11,1% за I квартал в годовом измерении до 9,7% в апреле и 5,2% в мае. Рост оборота розничной торговли в июне замедлился до 13,9% в годовом выражении (17,5% в мае).

Также отмечается, что внешний спрос не претерпел особых изменений. Негативные ожидания в связи с обострением финансового кризиса в Греции и снижением темпов экономического роста в США обусловили неопределенность на мировых товарных рынках. Показатели выпуска экспортоориентированных отраслей определялись внутренним спросом и низкой базой сравнения прошлого года.

Прирост объемов металлургического производства в июне составил 15,3% в годовом измерении, машиностроения — 15,8%. Рост промышленного производства составил 8,9% в годовом измерении, за первое полугодие — 8,7%.

«Внутренний спрос в последние месяцы приобрел более инвестиционный характер, о чем также свидетельствуют высокие темпы роста строительства — 14,5% за первое полугодие по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Рост капитальных расходов бюджета за 5 месяцев в 2,7 раза был основным фактором стремительного наращивания объемов строительных работ», - говорится в сообщении Нацбанка.

«По словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, рост ВВП в первом полугодии составил 4,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. По нашим оценкам, рост ВВП во II квартале находился в пределах 3,5-3,8% в годовом измерении. Такое снижение темпов роста (по сравнению с 5,3% в I квартале) в большей степени обусловлено эффектом базы сравнения прошлого года, о чем свидетельствует снижение ВВП за вычетом сезонного фактора лишь на 0,2% по сравнению с I кварталом», - отмечает НБУ.

В Международном валютном фонде недовольны изменениями в бюджете Украины от 14 июня, которыми его доходная часть увеличена на 14,47 млрд. грн., а расходная – на 11 млрд. грн., и действующими тарифами на газ и тепло для населения.

Об этом говорится в отчете по итогу переговоров украинской правительственной делегации с руководством МВФ в середине июня, копия которого имеется в распоряжении УНИАН.

В частности, согласно документу, в ходе переговоров и.о. директора-распорядителя МВФ Джон ЛИПСКИ отметил, что доходная часть бюджета была увеличена «несмотря на совет МВФ о несвоевременности таких действий, поскольку всем странам стоит сохранять любое перевыполнение доходов для создания буферов безопасности».

В свою очередь, представители украинской делегации в ответ на такое заявление отметили, что увеличение доходной части госбюджета «позволило решить ряд вопросов контроля над расходами, в частности, существенно улучшить баланс Пенсионного фонда, остановив списание миллиардных сумм по судебным решениям».

Также в ходе переговоров украинская делегация заявила, что вернуться к вопросу о необходимости повышения тарифов на газ и тепло для населения целесообразно после установления в Украине более жесткого контроля над инфляцией.

Однако руководитель миссии МВФ в Украине Танос АРВАНИТИС, говорится в копии отчета, «высказал мнение, что если с июля текущего года не начнется помесячное увеличение тарифов хотя бы на 10% в месяц, то достичь соглашения о продвижении программы в сентябре будет чрезвычайно сложно».

Также в ходе переговоров руководство МВФ согласилось с предложением украинской стороны перенести обсуждение ежегодных консультаций между Украиной и МВФ с 6 июля на более поздний срок. Украинская сторона считает, что обсуждение этого вопроса можно проводить после пересмотра программы сотрудничества.

Также в отчете говорится о том, что в результате переговоров стороны договорились продолжить сотрудничество.

Как сообщал УНИАН, 21 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, комментируя результаты переговоров министров финансов и энергетики Украины в Вашингтоне 17-18 июня, сообщил, что приезд миссии МВФ в Украину для пересмотра программы сотрудничества ожидается в сентябре.

Как сообщал УНИАН, по результатам консультаций с МВФ, проведенных 17 июня делегацией Украины, министр финансов Федор ЯРОШЕНКО заявил, что руководство Международного валютного фонда поддерживает продолжение активной работы в рамках программы сотрудничества с Украиной.

В частности, Ф.ЯРОШЕНКО сообщил, что руководство МВФ бесспорно положительно оценило принятие в первом чтении закона о пенсионной реформе.

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Украины в 2010 году вырос на 35%, по сравнению с 2009 годом, - до 6,5 млрд. долл.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте Организации объединенных наций, со ссылкой на доклад о мировых инвестициях, подготовленном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Согласно сообщению, по итогам прошлого года Украина наряду с Россией и Казахстаном входит в тройку наибольших получателей ПИИ в регионе стран СНГ. При этом приток ПИИ в экономику России за прошлый год вырос на 13%, а Казахстана - уменьшился на 27,5%.

По мнению экспертов, рост показателя ПИИ для Украины обусловлен улучшением макроэкономической ситуации. Эксперты также прогнозируют продолжения роста ПИИ в Украину в 2011году в связи с ожидаемым витком приватизации.

В отличие от СНГ, отмечается в сообщении, в Юго-Восточной Европе приток таких инвестиций сокращается третий год подряд, снижение в 2010 году составило 47% и было вызвано, отчасти, сокращением инвестиций из Европейского союза.

В 2010 году приток прямых иностранных инвестиций в Европу снизился на 19% по сравнению с 2009 годом из-за мер жесткой экономии государственных расходов и надвигающегося кризиса суверенных долгов.

Согласно докладу, в 2010 году первое место в списке 20 стран – основных получателей ПИИ занимали США, второе – Китай.

По итогам января-июня 2011 года объем чистой безналичной эмиссии (выпуск средств в обращение, кроме их изъятия из обращения) составлял 11,4 млрд. грн., увеличившись с начала года на 5,1%.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, переданном агентству УНИАН.

Также сообщается, что основной объем средств был выпущен в обращение через операции покупки иностранной валюты для пополнения международных резервов.

«Выпуск средств в оборот осуществлялся через валютный, фондовый и кредитный каналы и обеспечивался получением Национальным банком Украины эквивалентного объема иностранной валюты или ликвидных финансовых инструментов, благодаря чему при необходимости через эти же каналы произошло изъятие средств из обращения» - отмечается в сообщении НБУ.

По информации Нацбанка, выпущенные в обращение деньги направлялись на обслуживания процессов реального роста экономики, сбережений населения и прочее. Рост денежной базы с начала года составил 2,4 млрд. грн. (или 1,1%).

«Этот показатель включает средства в гривнах, которые хранятся на корреспондентских счетах банков в НБУ, а также наличные средства как в кассах банков, так и вне банков, то есть, те средства, которые являются реально доступными для обслуживания экономического оборота» - говорится в сообщении НБУ.

При этом указывается, что объем выпуска в обращение средств, совершенный в текущем году Нацбанком, соответствует обязательствам Украины в рамках программы «стенд-бай», которая поддерживается МВФ.

«Свидетельством обоснованного объема эмиссии денег в 2011 году является продолжение экономического роста на уровне 5,3% (за первый квартал) и низкий уровень базовой инфляции (3,6% с начала года), на которую прежде всего оказывает влияние Национальный банк Украины через проведение денежно-кредитной политики» - отмечается в сообщении Нацбанка.

Правительство утвердило порядок использования средств для микрокредитования субъектов малого предпринимательства со стоимостью кредитов в 1,5 учетной ставки Национального банка Украины, которая действует на дату заключения договора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующее постановление принято сегодня на заседании Кабинета министров.

Кредиты будут предоставляться субъектам малого предпринимательства на производство, переработку и сбыт произведенной ими продукции; приобретение техники, оборудования, новейших технологий; строительство и реконструкцию производственный помещений и инфраструктурных объектов для развития сельского зеленого туризма.

Микрокредитование будет осуществляться на конкурсных принципах, на возвратной основе с обеспечением выполнения обязательств по возврату бюджетных средств.

На сегодняшний день учетная ставка НБУ составляет 7,75% годовых.

Представители прокуратуры завершили оглашение обвинительного заключения на судебном заседании по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как было закончено оглашение обвинительного заключения, Ю.ЛУЦЕНКО обратился к суду с ходатайством обязать представителей прокуратуры объявить ту часть заключения, которую он не слышал, поскольку решением суда был удален из зала суда.

В частности, Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что он не имел возможности услышать около 100 первых страниц обвинительного заключения. «Поэтому я не считаю, что мне было оглашено обвинительное заключение. Прошу огласить мне обвинительное заключение в полном объеме», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь представители прокуратуры по этому поводу отметили, что закон не предусматривает повторного оглашения обвинительного заключения.

Посоветовавшись на месте, суд принял решение оставить ходатайство Ю.ЛУЦЕНКО без удовлетворения.

Социальная политика

Закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», принятый парламентом 8 июля, на подпись Президенту пока не поступал.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента в ответ на запрос агентства.

«По состоянию на 26 июля 2011 года указанный документ в Администрацию Президента Украины не поступал», - говорится в сообщении.

В то же время в Комитете Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов УНИАН сообщили, что Закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» в течение трех дней после его принятия был оформлен, подписан руководством комитета и передан в юридическое управление.

В свою очередь в юридическом управлении парламента отметили, что закон не может быть подписан председателем Верховной Рады из-за наличия проекта постановления «Об отмене решения Верховной Рады от 8 июля о принятии Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» в связи с нарушением процедуры его принятия». Соответствующий документ был зарегистрирован народным депутатом из фракции "Блок Юлии Тимошенко-Батькивщина" Ольгой БОДНАР и членом фракции Блока "Наша Украина-Народная самооборона" Юрием КАРМАЗИНЫМ.

Этот проект постановления должен рассмотреть регламентный комитет парламента и сделать выводы, которые затем должен рассмотреть парламент, когда вернется с каникул осенью.

Кабинет министров сегодня принял постановление «О создании территориальных органов Пенсионного фонда Украины», которым предполагается оптимизировать органы Пенсионного фонда (ПФ).

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, размещенном на официальном сайте ведомства.

Как отметил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, проект акта был разработан Пенсионным фондом с целью оптимизации системы органов фонда, усовершенствования управления его местными органами и сокращения численности руководящих должностей.

Предусматривается объединить управления ПФ, которые на данное время функционируют в городах областного подчинения, при этом одно управление выполняет полномочия по району, а другое – по городу. Таких управлений – 122. Кроме того, будут объединены 19 управлений фонда, которые на данное время функционируют в районах одного города.

По словам С.ТИГИПКО, реализация постановления не будет нуждаться в дополнительных расходах ПФ и госбюджета. Согласно предварительным расчетам, будет сокращено 1220 штатных единиц, что даст возможность сэкономить средства ПФ на сумму почти 70 млн. грн. в год.

Энергетика Украина завершила сбор дополнительных донорских средств на реализацию чернобыльских проектов.

Об этом заявил советник Президента Украины – руководитель Главного управления Администрации Президента по вопросам международных отношений Андрей ГОНЧАРУК, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Завершена масштабная работа, направленная на решение вопроса наполнения Счета ядерной безопасности и Чернобыльского фонда «Укрытие»», - сообщил он.

По словам А.ГОНЧАРУКА, кульминацией этого процесса стало принятие Советом директоров Европейского банка реконструкции и развития 26 июля 2011 года решения об увеличении взноса на реализацию чернобыльских проектов со 120 до 190 млн. евро.

Как отметил А.ГОНЧАРУК, этот шаг, а также объявленный в начале июля этого года дополнительный взнос «Большой восьмерки» и Европейской комиссии в сумме 27 млн. евро обеспечивают полное покрытие дефицита Счета ядерной безопасности и Чернобыльского фонда «Укрытие».

Донорские средства позволят завершить реализацию проектов по сооружению безопасного конфайнмента над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, строительству нового надежного хранилища для отработанного ядерного топлива и преобразованию площадки ЧАЭС в экологически безопасную систему, сказал он.

А.ГОНЧАРУК подчеркнул, что при условии заблаговременной аккумуляции выделенных партнерами-донорами средств основные чернобыльские проекты могут быть завершены до 2015 года.

НАК «Нафтогаз Украины» намерена привлечь у ПАТ АБ «Укргазбанк» (Киев) кредитную линию на сумму 1 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В частности, компания обратилась в Министерство энергетики и угольной промышленности за разрешением на привлечение кредитных средств.

В свою очередь, как сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки», кредит планируется привлечь через проведение НАК «Нафтогаз Украины» тендера с одним участником.

«Нафтогаз Украины» намерен привлечь средства на период с 2011 по 2012 год включительно.

В сообщении уточняется, что в рамках кредитной линии «Нафтогаз Украины» намерен в первую очередь освоить средства на сумму, эквивалентную 76,5 млн. грн.

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(УНИАН)