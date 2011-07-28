ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «СБУ провела обыски в квартирах главы Укргазбанка и его заместителя» пишет – 28 июля утром сотрудники Службы безопасности провели обыски в квартирах председателя правления Укргазбанка Сергея Мамедова и его заместителя Елены Дмитриевой…

http://delo.ua/finance/sbu-provela-obyski-v-kvartirah-161749/

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Также «Дело» в публикации «Покупка пакета акций ПриватБанка кипрской компанией – техническая сделка» пишет – крупнейшее по размеру активов финучреждение Украины – ПриватБанк – исключает изменение своих бенефициарных владельцев при покупке компанией Triantal Investments Ltd. (Кипр) акций банка на 3,385 млрд. грн. Введение в состав акционеров ПриватБанка кипрской компании может быть связано с планами нынешних собственников финучреждения привлечь акционерный капитал от стороннего инвестора…

http://delo.ua/finance/pokupka-paketa-akcij-privatban-161754/

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«Дело» в публикации «Продан взял часть вины Тимошенко на себя» пишет – во время допроса по "газовому делу" Юлии Тимошенко экс-министр топлива и энергетики Продан заявил, что директивы экс-главе «Нафтогаза» Олегу Дубине, вероятно, передал он, а не Тимошенко. Но точно он не помнит…

http://delo.ua/ukraine/prodan-vzjal-chast-viny-timoshen-161740/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кредит пойдет по вагонам», в котором пишет – лизинговая компания Interleaseinvest согласовала с Европейским банком реконструкции и развития выделение $75 млн. кредита на закупку сразу 3 тыс. грузовых вагонов. Это позволит компании сразу занять второе место среди частных владельцев парка в Украине. А также загрузит мощности вагоностроительных предприятий, входящих в одну группу с Interleaseinvest, добавляют эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1686832

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «ВВП уличили в низком росте», в котором пишет – развитие экономики во II квартале затормозилось. Темпы роста ВВП составили от 3,5% до 3,8%, подсчитали в Нацбанке. Такой низкий показатель эксперты оценили пессимистично. По их прогнозам, сохранение негативной тенденции в следующих кварталах не позволит достичь годового прироста ВВП на 5%…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1686843

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«Экономические известия» публикуют материал «Азаров предлагает инвестировать», в котором пишут – стремления правительства Николая Азарова добиться пересмотра условий газовых договоренностей с Россией, которые продолжаются с весны прошлого года, не приносят результатов. Поэтому премьер обещает стимулировать снижение потребления дорогостоящего российского газа на предприятиях…

http://markets.eizvestia.com/full/azarov-predlagaet-investirovat

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Также «Экономические известия» подают материал «Тоннель до 2020 года», в котором пишут – Мининфраструктуры подготовило концепцию развития метро до 2020 г., в рамках которой в столице планируется увеличить протяженность линий метро на 37,6 км

http://markets.eizvestia.com/full/tonnel-do-2020-goda

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«Экономические известия» в материале «Последняя проверка аудиторов» пишут – НБУ разработал проект Положения о Реестре аудиторских фирм. Согласно планируемым изменениям, аудиторы должны будут проходить жесткую проверку для получения права на проведение аудиторских проверок банков…

http://finance.eizvestia.com/full/poslednyaya-proverka-auditorov

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Газета «Сегодня» в публикации «Украинцам с 1 сентября поднимут зарплаты» пишет - бюджетникам добавят денег на месяц раньше обещанного…

http://www.segodnya.ua/news/14272134.html

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Также «Сегодня» в публикации «Цены на газ будут держать, сколько смогут» пишет - эксперты спорят, будут ли поднимать тарифы в этом году…

http://www.segodnya.ua/news/14272216.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Многотонный "порожняк" над Донецком...» пишет – крупнейший транспортник "Мрия" эффектно продемонстрировал возможности новой взлетной полосы в Донецке. С каким грузом прилетел самолет? Колесников: "Ну, конечно, пустой". Зачем же перевозить "воздух"?..

http://economics.unian.net/rus/detail/96794

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Правительственные эксперты предупредили о грядущем кризисе» пишет – по их мнению, если не менять модели роста, экономику России ждет один из двух сценариев: либо она будет медленно затухать, либо надуются и потом лопнут пузыри…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1327570/rossiya_na_puti_k_krizisu

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Также «Ведомости» в публикации «Кремль вступится за работников с зарплатой более 720 000 руб. в год» пишут – правительство России после бурных дебатов выработало решение, как компенсировать доходы Пенсионного фонда, выпадающие при реализации поручения президента…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1327589/otrubit_hvost

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Издание «Известия» в публикации «Следователи нашли причину гибели «Булгарии» пишет – при осмотре теплохода в доке обнаружено 11 открытых иллюминаторов…

http://www.izvestia.ru/news/495782

(УНИАН)