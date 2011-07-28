До конца года в Киеве появится около 8 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом в эфире программы «В центре внимания» на ТРК «Київ» сказал заместитель начальника Главного управления коммунального хозяйства КГГА Владимир КАЗАЧУК.

«Контейнеры для раздельного сбора мусора мы ставим на тех же площадках, где размещены контейнеры для смешанного сбора мусора. Это логически в плане вывоза бытовых отходов. Кроме того, киевляне привыкли к этим площадкам», – отметил В.КАЗАЧУК.

По его словам, информирование киевлян о правильном разборе мусора по фракциям начинается с дошкольных учреждений и заканчивается рекламными листовками, которые наклеивают на контейнеры.

«В то же время мы отрабатываем экономический механизм поощрения. В частности, речь идет о схеме, по которой часть средств, оплаченных жителями за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, возвращается в эксплуатирующую организацию, ведь киевляне собственноручно разделили отходы. Это позволит значительно лучше содержать места сбора бытовых отходов», – добавил В.КАЗАЧУК.