Юрист: позиция обвинения в деле Тимошенко - «странная», высказывания судьи - «некорректны»

Довольно странной является позиция государственного обвинения в вопросе об изменении меры пресечения экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, а высказывание председательствующего судьи Родиона КИРЕЕВА по поводу изменения меры пресечения были некорректными. Так агентству УНИАН прокомментировал вчерашнюю ситуацию в суде вице-президент АФ "Грамацкий и партнеры" Юрий ЗАБИЯКА.

По мнению юриста, мера пресечения - это отнюдь не меры по перевоспитанию подсудимых, это мероприятия, целью которых является предотвращения уклонения от следствия, препятствования установлению истины по делу и обеспечения исполнения процессуальных решений по делу.

Если мотивом ходатайства обвинения о заключении под стражу Юлии Владимировны является обеспечение выполнения ею распоряжений председательствующего и прекращения действий по затягиванию процесса, то пребывание под стражей никоим образом не будет препятствовать Юлии Владимировне обращаться к председательствующему сидя («заявляя таким образом свой протест») и /или продолжать заявлять ходатайства об объявлении перерыва для поиска защитника, замечает юрист.

Более того, считает Ю.ЗАБИЯКА, к этим действиям подсудимая сможет добавить ходатайство об изменении меры пресечения, а также заявлять об ухудшении состояния здоровья в связи с пребыванием под стражей, что "еще больше сделает этот процесс пиарно-политическим".

Юрист также обращает внимание, что Юлия Владимировна ни разу еще не была привлечена к административной ответственности за неисполнение распоряжений судьи Р.КИРЕЕВА в судебном процессе. Тогда как «... именно административная ответственность имеет целью «перевоспитания» нарушителей, о чем так пекутся представители прокуратуры и суд», отмечает Ю.ЗАБИЯКА.

Напомним, еще 22 июля защитник Сергей ВЛАСЕНКО (уже отстранен на тот момент от процесса - ред.) заявил журналистам, что судья Р.КИРЕЕВ получил указание от Администрации Президента Украины об изменении меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на арест.

28 июля представители государственного обвинения подали ходатайство об изменении меры пресечения Ю.ТИМОШЕНКО на арест, мотивируя это тем, что подсудимая препятствует установлению истины по делу, мешая судебному процессу.

Рассмотрев ходатайство, суд отказал обвинению в его удовлетворении. По словам судьи Р.КИРЕЕВА, несмотря на то, что подсудимая неоднократно нарушала порядок в зале, препятствовала допросу свидетелей и пренебрежительно относилась к судье, пока судом не исчерпаны процессуальные действия по обеспечению порядка в зале суда.

Р.КИРЕЕВ отметил, что изменение меры пресечения на арест является самой строгой мерой, которая применяется в крайних случаях, когда другие меры уже исчерпаны.

Сама Ю.ТИМОШЕНКО назвала намерения изменить меру пресечения на арест формой давления на нее.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины выдвинула Тимошенко обвинение по ч.3 статьи 365 УК Украины "Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия" за подписание газовых контрактов с Российской Федерацией в 2009 году. ГПУ утверждает, что Тимошенко нанесла государству ущерб на сумму свыше 1,5 млрд. грн. Санкция по этой статье составляет от семи до десяти лет лишения свободы.

Судебный процесс по делу начался 24 июня. Начиная с 26 июля проходит допрос свидетелей.