Главное на 28 июля (день)

Финансы

Кипрская Triantal Investments LTD намерена приобрести пакет акций «ПриватБанка» на 3,38 млрд. грн.

Компания Triantal Investments LTD (Лимасол, Кипр) заявила о намерении приобрести пакет акций ПАО КБ «ПриватБанк».

Об этом говорится в сообщении кипрской компании, размещенном в официальной украинской прессе.

«Triantal Investments LTD сообщает о своем намерении приобрести 16 154 900 штук простых именных акций ПАО «ПриватБанк» номинальной стоимостью 209,53 грн. за каждую акцию, общей номинальной стоимостью 3 млрд. 384 млн. 936,197 тыс. грн.», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на момент публикации сообщения о намерении покупки акций банка, кипрская компания и связанные с ней лица акциями КБ «ПриватБанк» не владели.

Как сообщал УНИАН, акционеры "Приватбанка" на собрании, проведение которого запланировано на 8 августа т.г., намерены рассмотреть вопрос предоставления банку статуса банка с иностранным капиталом.

В повестке дня собрания указаны вопросы, связанные с «принятием в состав участников (акционеров) КБ «Приватбанк» нерезидента Украины и преобразованием КБ «Приватбанк» в банк с участием иностранного капитала и его регистрацией в Национальном банке Украины в связи с приобретением КБ «Приватбанк» статуса банка с иностранным капиталом».

Акционеры также планируют утвердить количество акций, которые намерен приобрести нерезидент, и курс гривни к иностранной свободно конвертируемой валюте, за которую будет осуществляться оплата акций.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 135,741 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 118,003 млрд. грн., обязательства - 123,057 млрд. грн., уставный капитал - 10,160 млрд. грн., собственный капитал - 12,684 млрд. грн.

«ПриватБанк» в первом полугодии увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года на 24% – до 782 млн. грн.

По состоянию на 7 июня 2011 года суммарный пакет акций, который принадлежит Игорю КОЛОМОЙСКОМУ и Геннадию БОГОЛЮБОВУ, составлял 90,069995% (раздельно их доля составляет 45,069997% и 44,999998% соответственно). Суммарный пакет акций «ПриватБанка», принадлежащий членам правления финучреждения, составляет 7,45%.

Согласно квартальной отчетности банка, на 1 июля И.КОЛОМОЙСКИЙ и Г.БОГОЛЮБОВ владели по 44,999998% его акций.

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Минфин определил банки для выплаты зарплат бюджетникам и соцпомощи

Министерство финансов Украины 11 июля провело конкурс по отбору уполномоченных банков, через которые будут осуществляться выплаты заработных плат работникам бюджетной сферы, а также социальной помощи.

Согласно результатам конкурса, опубликованным в газете «Урядовый курьер» №136 от 28 июля, Минфин определил победителями ПАО «Конверс-банк», ПАО «Автокразбанк» и ПАО «Фортуна-банк».

По данным министерства, на сегодня победителями конкурса являются 82 коммерческих банка.

Как сообщал УНИАН, к участию в конкурсе допускаются банки, которые являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц (кроме «Ощадбанка»), у которых значение норматива мгновенной ликвидности в течение последних 6 месяцев составляло не меньше 20%.

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S&P опустило рейтинг Греции на самое дно

Рейтинговое агентство Standard & Poor`s 28 июля в очередной раз снизило суверенный рейтинг Греции: с "ССС" до "СС". Об этом сообщает агентство Reuters.

В предыдущий раз рейтинг Греции был снижен в середине июня - и тогда в агентстве заявляли, что "ССС" - самый низкий суверенный рейтинг в мире.

Прогноз по рейтингу Греции оставлен "негативным". Это означает, что уже в ближайшее время он может быть снова изменен. В линейке Standard & Poor`s остается только два рейтинга, хуже "СС" - "С" и "D", который означает дефолт по обязательствам.

Снижение рейтинга Греции связано с тем, что власти Европы включили в план спасения страны и частных инвесторов: им предложено либо обменять греческие облигации со скорым сроком погашения на ценные бумаги с погашением через 15 или 30 лет, либо предъявить свои облигации к погашению, но с дисконтом в 20 процентов. В S&P считают, что такой способ спасения Греции приведет к убыткам инвесторов.

Решение о спасении Греции было принято 21 июля, напоминает Лента.ру. Сразу же после этого в другом рейтинговом агентстве - Moody`s - снизили рейтинг страны на три ступени с "Caa1" до "Ca". В классификации Moody`s остался только один рейтинг ниже "Са" - "С".

Стоит отметить, что снижение рейтинга Греции уже не так сильно влияет на экономику страны, как в предыдущие годы. В ближайшее время страна получит дополнительную помощь от ЕС и МВФ, что позволит ей не выходить на открытый рынок заимствований.

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ТЭК

«Укртатнафта» начала производство брендового дизтоплива Energy

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в конце июля начало производство дизельного топлива под брендом Energy и с 1 августа приступает к реализации нового продукта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что дизельное топливо повышенного качества Energy-Евро вида II, как и одноименный бензин, было произведено в сотрудничестве с немецким концерном BASF, который выступил разработчиком пакета присадок Keropur DP Energy.

Применяемая присадка является полностью синтетическим многофункциональным пакетом, базирующимся на уникальной технологии Kerocom Pibsa концерна BASF.

Компания отмечает, что пакет обладает превосходными свойствами по поддержанию чистоты топливной системы и ее очистке. Это позволяет оптимизировать процесс образования топливно-воздушной смеси и обеспечить ее максимально эффективное сгорание.

«Результатом системного применения такого топлива является снижение расхода топлива и уменьшение эмиссии вредных выхлопных газов. Присадка эффективно защищает топливную систему автомобиля, а также все топливное оборудование АЗС, нефтебаз и перевозящего топливо транспорта от коррозии», – отмечается в сообщении.

Входящий в состав пакета деэмульгатор обеспечивает оптимальное фазовое деление между дизельным топливом и водой, что с учетом высокой склонности ДТ к эмульгированию существенно для предотвращения попадания следов воды в топливный бак при заправке.

Дизельное топливо Energy-Евро вида II производства ПАО «Укртатнафта» прошло все необходимые моторные и лабораторные испытания, результаты которых подтвердили отличные эксплуатационные характеристики данного продукта и его соответствие всем требованиям к топливу с улучшенными эксплуатационными свойствами.

Основой для брендового дизтоплива ПАО «Укртатнафта» является дизельное топливо стандарта Евро-4.

Напомним, осенью 2010 года компания освоила производство брендовых бензинов Energy (Energy-92 и Energy-95), которые выпускаются на основе бензина стандарта Евро-4, также производимого ПАО «Укртатнафта».

Проект производства брендового топлива (бензинов и дизтоплива) Energy был реализован компанией в рамках заданной стратегии модернизации: «От экологии производства – к экологии топлива». Концепция данного проекта предусматривает выпуск брендового топлива в условиях стационарного производства (т.е. – в заводских условиях), гарантируя высокие производственные стандарты и традиции качества.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

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Цена нефти изменилась разнонаправленно на фоне статданных из США

На торгах в четверг, 28 июля, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне данных из США по запасам сырья.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже опустилась на 0,23 доллара, или на 0,24% - до 97,17 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,3 доллара, или на 0,26% - до 117,73 доллара за баррель.

По данным американского Минэнерго, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 22 июля, выросли на 0,7%, или на 2,3 миллиона баррелей, составив 354,03 миллиона баррелей. При этом общие запасы бензина увеличились на 1,02 миллиона баррелей, или на 0,6%, и составили 213,48 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов возросли на 3,39 миллиона баррелей (на 2,3%) - до 151,85 миллиона баррелей, передает Bloomberg.

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Соцполитика

Кабмин выделил более 23 млн. грн. на соцпомощь для детей, лишенных родительской опеки

Правительство выделило 23 млн. 141 тыс. 500 грн. на государственную социальную помощь для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, 27 июля на заседании Кабинета министров было одобрено распоряжение «Об утверждении дополнительного распределения объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком».

Как отметил председатель Государственной службы молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН, необходимость принятия распоряжения обусловлена дополнительным устройством в период с января по июня этого года 587 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в приемные семьи и детские дома семейного типа, и финансовым обеспечением уже функционирующих таких семей.

"В соответствии с распоряжением, за счет нераспределенного резерва средств субвенции, предусмотренной статьей 18 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», будут выделены средства в сумме 23 141 500 грн, что даст возможность осуществлять выплаты в полном объеме", – добавил Р.САФИУЛЛИН.

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Агро

В 2011 году аграриям перечислены дотации на сумму 1,6 млрд. грн.

В 2011 году аграриям перечислены дотации на сумму 1,6 млрд. грн.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, размещенном на официальном правительственном сайте, об этом заявил министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, вопрос выплаты дотаций аграриям находится на его личном контроле.

Данные средства были направлены на финансирование основных бюджетных программ по поддержке аграрного комплекса.

Как сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК, из общего и специального фондов государственного бюджета на 26 июля аграриям выплачено 1,592 млрд. грн. «В некоторых регионах эти программы на сегодняшний день профинансированы на 100%, в некоторых существуют определенные проблемы. Но я лично проконтролирую, чтобы в ближайшее время государственные средства дошли до соответствующих хозяйств», - отметил министр.

На конец июля на выполнение госпрограммы «осуществление финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов» аграриям перечислено 167,3 млн. грн. На частичное возмещение субъектам хозяйствования стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов и предприятий по производству комбикормов перечислено 233,2 млн. грн. «Всего на финансирование этой программы в общем фонде госбюджета заложено 500 млн. грн. То есть, почти половину мы уже выплатили», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

Из специального фонда госбюджета аграриям на сегодня выплачено почти 1,2 млрд. грн. В частности, 113,8 млн. грн. – в пределах программы по закладке молодых садов, виноградников и ягодников; 5,8 млн. грн. – в пределах поддержки хмелеводства; 28 млн. грн. – на предоставление кредитов фермерским хозяйствам.

На формирование государственного интервенционного фонда Аграрным фондом по состоянию на 3 июня было направлено более 1 млрд. грн.

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Янукович подписал закон о рыбном хозяйстве и охране водных биоресурсов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины “О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов”.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 8 июля.

Законом определяются основные принципы деятельности и государственного регулирования в отрасли рыбного хозяйства, сохранения и рационального использования водных биоресурсов, порядок взаимоотношений между органами государственной власти, местного самоуправления и субъектами ведения хозяйства, которые осуществляют рыбохозяйственную деятельность во внутренних водных объектах Украины, внутренних морских водах и территориальном море, континентальном шельфе, исключительной (морской) экономической зоне Украины и открытом море.

В законе определены задачи государственной политики в отрасли рыбного хозяйства, а также полномочия Кабинета министров Украины в отрасли рыбного хозяйства.

В соответствии с законом, органы рыбоохраны во время осуществления охраны исключительной (морской) экономической зоны могут останавливать и досматривать в установленном порядке суда, которые осуществляют промысел водных биоресурсов, поиск, исследование и операции, связанные с промыслом в исключительной (морской) экономической зоне, а также проверять документы на осуществление промысла и других работ; останавливать или прекращать промысел и другие работы в случае нарушения требований Закона “Об исключительной (морской) экономической зоне Украины” или отсутствия разрешения (согласования) на их проведение; составлять протоколы о совершении правонарушения в исключительной (морской) экономической зоне; применять штрафные санкции в случаях, предусмотренных законом; бесплатно пользоваться транспортными услугами и средствами связи промышленных судов иностранных государств, которые осуществляют промысел или другие работы в исключительной (морской) экономической зоне согласно международным договорам Украины или разрешениям.

Во время выполнения служебных обязанностей должностные лица органов рыбоохраны имеют право на ношение формы установленного образца, а также на ношение и применение табельного оружия и других специальных средств в соответствии с законом.

Органы рыбоохраны являются правоохранительными органами, государство обеспечивает их транспортными средствами, приборами наблюдения, оружием, видео - и фототехникой, спецодеждой и тому подобное.

В законе определены основные требования к охране среды обитания водных биоресурсов.

Также предусмотрена разработка и выполнение мероприятий по охране и регулированию использования анадромных видов рыб, формирующихся в реках и лиманах Украины, за пределами исключительной (морской) экономической зоны, которые осуществляются на основе международных договоров Украиной.

Для обеспечения рационального использования анадромных видов рыб, формирующихся в реках и лиманах Украины, за пределами исключительной (морской) экономической зоны Украины могут предприниматься также другие меры по их сохранению и управлению промыслом в соответствии с законодательством и международными договорами Украины.

Иностранные юридические и физические лица за допущенные нарушения за пределами исключительной (морской) экономической зоны Украины, связанные с промыслом анадромных видов рыб, формирующихся в реках и лиманах Украины, несут ответственность согласно требованиям международного права.

Также определены особенности охраны водных биоресурсов Азово-Черноморского бассейна.

В законе определена процедура выдачи разрешений на специальное использование водных биоресурсов за пределами юрисдикции Украины, а также процедура установления лимитов на использование водных биоресурсов.

Лимиты устанавливаются на виды (группы видов) водных биоресурсов, на которые осуществляется промысел на соответствующих водных объектах, кроме изолированных объектов (с применением сооружений или технических устройств, искусственно созданных водных объектов, которые используются для целей аквакультуры) и объектов промысла, запасы которых формируются исключительно путем искусственного разведения водных биоресурсов.

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Депутаты предлагают легализовать самогоноварение

Народный депутат от Партии регионов Олег НАДОША предлагает отменить ответственность за самогоноварение.

Об этом говорится в зарегистрированном им 27 июля законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях».

Проектом закона предложено изъять статью 176 из Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает наложение штрафа от 3 до 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков домашнего производства, изготовления или хранения без цели сбыта аппаратов для их производства.

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Промышленность

ГП «Антонов» и Иран подписали договор о совместном производстве самолетов АН-148/158

Исламская республика Иран и Государственный концерн «Антонов» подписали договор о совместном производстве реактивных самолетов нового поколения АН-148, АН-158.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе рабочей встречи руководства Харьковской области и официальной делегации Ирана в Харькове сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Украине Акбар ГАСЕМИ-АЛИ-АБАДИ.

«Несколько дней назад Киев посетила делегация Организации авиационной промышленности Ирана. Был подписан договор между ее руководителем и господином КИВОЙ (Дмитрий КИВА – президент, генеральный конструктор государственного концерна «Антонов» – УНИАН), руководителем Государственного предприятия «Антонов». Речь идет об объемах совместного производства самолетов АН-148, АН-158», - сказал он.

А.ГАСЕМИ-АЛИ-АБАДИ подчеркнул, что «стоимость этого проекта будет доведена до суммы свыше 1 млрд. долл.».

По словам посла, в Киеве также был продлен договор относительно совместного производства самолетов АН-140 и лизинговых поставок самолетов АН-148.

Справка УНИАН. АН-148 - региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки 68-85 пассажиров на расстояние 2-4,4 тыс. км.

АН-158 предназначен для перевозки 99 пассажиров на расстояние 7 тыс. км.

В 1999 году завод HESA (Исфахан, Иран) начал серийное производство самолета АН-140, первый самолет был произведен в 2001 году. В 2005 году «Антонов» предложил компании HESA организовать серийное производство регионального пассажирского самолета АН-148 на мощностях иранского предприятия.

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ЖКХ

Нацкомиссия по регулированию рынка комуслуг будет полноценно функционировать не ранее сентября

Полноценного функционирования Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины следует ожидать не ранее сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член комиссии Сергей ДУНАЙЛО.

По его словам, в настоящее время только проходит процесс согласования положения о комиссии, а также проходит формирование аппарата и штата регулятора.

По словам С.ДУНАЙЛО, на завершение этих процедур потребуется от 1 до 2 месяцев.

«Нужно еще где-то месяц-два», - сказал ДУНАЙЛО, уточнив при этом, что в настоящее время комиссия еще даже не получила статус юридического лица.

Вместе с тем, С.ДУНАЙЛО сообщил, что сегодня ожидается проведение первого ознакомительного заседания органа, на котором члены комиссии встретятся с лицензиатами в сфере ЖКХ (горводоканалы, теплокоммунэнерго).

Справка УНИАН. В 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа по созданию НКРРКУ.

1 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг будет создана и начнет работать до сентября.

8 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

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