«Адвокатская карусель» позволяет защите Тимошенко «нарабатывать» нарушение прав подсудимой для использования их при апелляции - юрист

Тактика ведения защиты Юлии ТИМОШЕНКО в «газовом деле», в частности, постоянная смена защитников, вряд ли сводится к банальному «затягивания» процесса. Более вероятной является «наработка» нарушений прав подсудимой для использования их в апелляционной инстанции. Такое мнение агентству УНИАН высказал вице-президент АФ "Грамацкий и партнеры" Юрий ЗАБИЯКА, комментируя ситуацию с постоянной сменой адвокатов, а также продолжение судебного процесса (допрос свидетелей) фактически при отсутствии защиты в подсудимой.

Юрист считает, что апелляция будет иметь место в любом случае, независимо от приговора суда, причем подать ее могут как подсудимая, так и государственное обвинение.

Постоянное обращение в суд с ходатайствами о предоставлении времени для поиска защитников и отказ судьи Р.Киреева в удовлетворении таких ходатайств с началом рассмотрения дела без защитников лишь подчеркнут нарушения прав Юлии Тимошенко. А это делает достаточно действенной тактику «адвокатской карусели» вследствие стратегических ошибок суда, отмечает юрист.

По мнению Ю. ЗАБИЯКА, в текущей ситуации достаточно очевидным является нарушение права подсудимой Тимошенко на защиту, ведь суд отстранил от дела по собственной инициативе единственного защитника - Сергея ВЛАСЕНКО, который имел достаточно возможностей ознакомиться с материалами дела. В то же время, добавил юрист, другие защитники, которые были исключены из процесса по инициативе Юлии Владимировны, не имели надлежащих условий для ознакомления с материалами защиты и выстраивания линии защиты в этом деле.

Ю.ЗАБИЯКА проиллюстрировал свою мысль следующим образом: в случае, если бы после удаления Власенко, суд предоставил бы возможность (достаточно времени) Николаю СИРОМУ и Александру ПЛАХОТНЮКУ для ознакомления с материалами дела и не допустил бы их отстранение от дела по инициативе суда, то отстранение их по заявлению подсудимой могло бы свидетельствовать о процессуальных злоупотреблений с целью затягивания рассмотрения дела. А это в свою очередь, дало бы суду возможность предоставить Тимошенко государственного защитника и, в случае ее отказа, законно, без нарушения права на защиту, продолжить рассмотрение этого дела без участия защитника.

Комментируя ходатайство о повторном привлечении к делу С. ВЛАСЕНКО, юрист отметил, что повторное привлечение того в качестве защитника в судебном процессе не является невозможным с точки зрения КПК, но было бы ошибочным. Ведь фактически не только бы указывало на ошибочность его отстранение от дела, но и предоставляло бы психологические преимущества господину Власенко при участии в процессе, поскольку он прекрасно понимает свою, в какой то мере, «незаменимую» роль единственного защитника, который ознакомлен с материалами дела, добавил юрист.

Ю. ЗАБИЯКА также прокомментировал заявление адвоката Тимошенко Н.СИРОГО о том, что показания свидетелей, которых допрашивают в отсутствие защитников подсудимой, не являются легитимными и их придется допрашивать заново. По словам Ю. ЗАБИЯКИ, ст. 304 УПК Украины содержит понятие «повторного допроса свидетеля», возможность которого не ограничена никакими процессуальными обстоятельствами. Формально, отыскав хоть какое обоснование необходимости такого допроса, новый защитник или сама подсудимая смогут заявить ходатайство о проведении повторного допроса того или иного свидетеля. Юрист также подчеркнул, что в случае подачи такого ходатайства новым защитником, судья не сможет отказать в его удовлетворении по мотивам недопущения злоупотребления процессуальными правами, если ходатайство о повторном допросе будет содержать вопросы, которые не были заданы свидетелю, но имеющие значение для дела.

Как сообщал УНИАН, немногим больше чем за месяц судебного процесса по «газовому делу» сменилось четверо защитников Ю.ТИМОШЕНКО: трое – по инициативе подсудимой, один – по инициативе суда.

18 июля судья Печерского райсуда Киева Р.КИРЕЕВ принял решение об отстранении С.ВЛАСЕНКО от защиты по делу, возбужденному против экс-премьер-министра. Такое решение суд принял в связи с систематическим нарушением С.ВЛАСЕНКО установленного порядка ведения судебного заседания.

С.ВЛАСЕНКО обжаловал постановление Печерского райсуда о своем отстранении в Апелляционном суде Киева.

Ю.ТИМОШЕНКО подала ходатайство относительно повторного привлечения С.ВЛАСЕНКО, а также американских специалистов в области права Марка ФЕЛДМАНА и Роджера ЭНОКА.

28 июля Печерский райсуд отказал Ю.ТИМОШЕНКО в привлечении этих людей в качестве защитников.

За время рассмотрения дела Ю.ТИМОШЕНКО также защищали Николай ТИТАРЕНКО (25 июня - 11 июля). Контракт с Н.ТИТАРЕНКО Ю.ТИМОШЕНКО расторгла посчитав, что тот не сможет эффективно представлять ее интересы в судебном заседании, поскольку суд не предоставляет ему необходимого времени на ознакомление с делом (сторона защиты требовала два месяца, суд предоставил несколько дней).

Еще двое защитников – Н.СИРЫЙ и А.ПЛАХОТНЮК работали над делом 18-22 июля. От их услуг Ю.ТИМОШЕНКО отказалась из-за того, что судья Р.КИРЕЕВ предоставил им лишь три рабочих дни для ознакомления с материалами уголовного дела относительно газовых соглашений от 2009 года, что, по мнению подсудимой, не является достаточным временем.

Юристы, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса, отмечают, что в подобном деле надлежащим сроком, который суд может предоставить новым защитникам, можно считать, по меньшей мере, 20 суток. УПК ориентировочно устанавливает, что десять суток являются достаточным периодом, в течение которого можно ознакомиться с несложным делом, а двадцать суток – со сложным. При этом такое ознакомление является дополнительным - по отношению к ознакомлению в соответствии со ст. 218 УПК Украины, которое осуществляется до момента передачи дела в суд, - но все же обязательным правом.