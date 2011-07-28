Анонс на 29 июля

* Состоится акция протеста против незаконной и хаотической застройки буферной зоны Софии Киевской. Цель акции: привлечь внимание журналистов, власти и общественности к незаконной и хаотической застройке буферной зоны Софии Киевской и в целом исторической части Киева. В акции примут участие активисты общественных организаций и местные жители. Организатор - Молодежное движение Киева.

* Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк примет участие в Прямой телефонной линии газеты «Комсомольская правда в Украине». Министр ответит на вопросы о ходе уборки урожая зерновых в 2011 году, об обеспечении продовольственной безопасности, а также о завершении земельной реформы в Украине и введении рынка земель сельскохозяйственного назначения. Для общения с министром журналистам будет выделено время в конце Прямой линии.

* Круглый стол на тему: "Какое оно, будущее аудиторов?". Участники: Елена Макеева, модератор, глава правления МОО Совет независимых бухгалтеров и аудиторов; Иван Нестеренко, глава Аудиторской Палаты Украины; Олег Канцуров, начальник Управления методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины; Виталий Захарченко, глава ГНС Украины и др.

* Відбудеться другий інвестиційний форум Київської області «Стабільність та зростання».

У заході візьмуть участь голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк, в.о. міністра економічного розвитку та торгівлі України Вадим Копилов. У ході роботи будуть розглядатися питання інвестиційної привабливості та економічного потенціалу Київської області, а також підписання угод щодо партнерства з Київщиною.

* Состоится открытое заседание Апелляционного суда г.Киева, где будет рассмотрена апелляция на постановление Печерского райсуда об избрании меры пресечения для Василия Волги - взятии под стражу.

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