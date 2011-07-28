Курс НБУ на 29.07.11

Официальный курс НБУ на 29.07.11100 USD – 797.1200 (28 июля – 797.1000)100 EUR – 1136.6931 (28 июля – 1151.4907)10 RUR – 2.8891 (28 июля – 2.9045) Учетные курсы банковских металлов 29.07.11 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU10Золото-128934.16 (28 июля-129209.91)961 XAG 10 Серебро-3203.63 (28 июля-3252.97)962 XPT10Платина-142684.48(28 июля-144275.10)964 XPD10Палладий-66160.96 (28 июля-66796.98)

Официальный курс НБУ на 29.07.11 100 USD – 797.1200 (28 июля – 797.1000) 100 EUR – 1136.6931 (28 июля – 1151.4907) 10 RUR – 2.8891 (28 июля – 2.9045) Учетные курсы банковских металлов на 29.07.11 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU10Золото-128934.16 (28 июля-129209.91) 961 XAG 10 Серебро-3203.63 (28 июля-3252.97) 962 XPT10Платина-142684.48(28 июля-144275.10) 964 XPD10Палладий-66160.96 (28 июля-66796.98)

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