Главное на 28 июля (вечер)

Энергетика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О ратификации Соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 6 июля.

Целью Соглашения является вступление Украины в Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.

Целью фонда является поддержка проектов, которые будут отвечать приоритетам и согласовываться с критериями энергоэффективности, и проектов, связанных с охраной окружающей среды, результатом которых в первую очередь, станет уменьшение выбросов углекислого газа и других выбросов, влекущих за собой парниковый эффект.

В соответствии с соглашением, вкладчик обязывается внести сумму в размере 10 миллионов евро на счет фонда. Взнос должен быть оплачен наличными или безотзывным, простым векселем или другими облигациями такого вида, выпущенными вкладчиком, в евро или другой свободно конвертированной валюте пятью взносами, которые будут равняться 2 миллионам евро каждый, и которые должны платиться ежегодно на протяжении пяти лет после получения счета (подтверждения) о получении от ЕБРР.

Осенью на европейском рынке увеличится спрос на альтернативные виды топлива, в том числе из Украины.

Как сообщили УНИАН в Украинской ассоциации производителей альтернативного твердого топлива, об этом заявил глава Ассоциации, заместитель руководителя рабочей группы национального проекта «Энергия природы» Иван Надеин.

По словам эксперта, главный фактор стимулирования спроса - сокращение атомной генерации в Германии и отказ немцев от замещения атомной энергетики импортным газом.

«Отказ Германии от атомной энергетики вынудит немцев кардинально перестроить всю систему энергообеспечения. В связи с этим определенные надежды питали в РАО «Газпром». Руководство российской монополии уже даже успело посчитать, что компания может заработать до 10 млрд. евро ежегодно на дополнительных поставках газа в Германию. Однако заявление Ангелы Меркель о том, что цель Германии не в наращивании импорта газа, а в получении энергии из возобновляемых источников и повышении энергоэффективности, продемонстрировало, в каком направлении движется ЕС. Как мы видим, энергетическая политика Европейского Cоюза не совпадает с интересами российского «Газпрома», - говорит И.Надеин.

Публичная позиция канцлера Германии еще более упрочит позиции возобновляемой энергетики и повысит спрос на альтернативные виды топлива.

«Европейский рынок твердого биотоплива оценивается в 12 млн. тонн, причем более 50% этого объема страны ЕС импортируют. Очевидно, обеспечить дополнительный спрос на альтернативные виды топлива, в частности, биотоплива, будет очень сложно из-за нехватки сырья. Соответственно это повлечет за собой увеличение импорта из Канады, Украины и других стран», - отмечает эксперт.

По словам И.Надеина, сейчас сложно оценить, насколько именно увеличится объем производства твердого биотоплива в Украине.

«Рост цены на импортированный из России газ в третьем-четвертом кварталах, уже состоявшееся повышение цены на «голубое топливо» для украинских промышленных потребителей до 500 долларов за тысячу кубометров, вынудит искать альтернативу и станет мощным стимулом для развития внутреннего рынка. С другой стороны, мы видим спрос на биотопливо в Европе. Все это говорит о большом потенциале рынка, главное, чтобы в этой ситуации не появились дополнительные факторы, например, искусственный дефицит сырья или проблемы с налогообложением» , - говорит И.Надеин.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) снизила тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на август 2011 года в среднем на 1,35% по сравнению с установленными для июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании 28 июля.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, снижен до 128,08 коп. за кВт/ч, из биомассы – до 140,27 коп. за кВт/ч, на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) – до 87,82 коп. за кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – до 526,92 коп. за кВт/ч, на крышах – до 483,01 коп. за кВт/ч (все без НДС).

Напомним, «зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату их расчета на следующий месяц.

Финансы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 мая приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

После этого представители Всемирного банка и Еврокомиссии высказали замечания к документу.

1 июня во время визита в Брюссель первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина планирует доработать закон о госзакупках, принятый 17 мая, с экспертами Всемирного банка.

17 июня Президент воспользовался правом вето в отношении закона и вернул документ в парламент со своими предложениями.

В частности, Президент считает, что предложенные изменения существенно ограничивают сферу применения Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок".

По мнению Президента, предложения по исключению из сферы действия закона закупок, осуществляемых за средства предприятий государственного и коммунального секторов экономики, не отвечают европейским стандартам, международным обязательствам Украины относительно адаптации ее законодательства к законодательству ЕС.

“Существенное расширение перечня случаев, на которые не распространяется действие закона, а, следовательно, и процедуры закупки, может привести к ограничению конкуренции в соответствующих сферах, повышению коррупционных рисков во время осуществления соответствующих закупок, а также к неэффективному расходованию бюджетных средств и дополнительных бюджетных расходов”, - отмечается в предложениях Президента.

В.ЯНУКОВИЧ считает целесообразным не выводить из-под сферы действия Закона "Об осуществлении государственных закупок" случаи, когда предметом государственных закупок является: товары и услуги, которые закупаются органами и учреждениями выполнения наказаний, следственными изоляторами (производственными мастеровыми и подсобными хозяйствами таких учреждений и изоляторов); товары и услуги, которые непосредственно закупаются для проведения выездных гастрольных мероприятий творческих коллективов и исполнителей, а также культурно-художественных и туристических мероприятий и фестивалей; корм для цирковых животных; товары и услуги для создания новых постановок (концертов), изготовления (создания) начальных видеоматериалов, аудиовизуальных произведений; товары и услуги, предназначенные непосредственно для обеспечения проведения каких-либо мероприятий и официального приема при участии Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и членов Кабинета министров Украины; услуги по авиаперевозке всех государственных официальных делегаций.

Кроме того, принимая во внимание, что закон значительно расширяет возможности применения процедуры закупки у одного участника, Президент считает целесообразным исключить из действующего перечня предметов закупки поставки электрической, тепловой энергии, ее транспортировки; услуги по централизованному отоплению, водоснабжению и водоотводу.

8 июля Верховная Рада приняла этот закон, с учетом всех предложений Президента.

Сельское хозяйство Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК подчеркивает, что министерство выступает за консолидацию сельскохозяйственных земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня журналистам в Андрушевском районе в рамках рабочей поездки в Житомирскую область.

По его словам, "в законопроекте "О рынке земли", зарегистрированном в парламенте 19 июля 2011 года, предусматривается консолидация сельскохозяйственных земель".

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК напомнил, что его министерство выступает за использование земель только по назначению, с соблюдением агротехнологий, соблюдением севооборотов.

«В упомянутом мною законопроекте предусматривается ограничение максимальной площади земли в собственности одного лица (физического или юридического) до 1,5 тыс. га", - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Министр рассказал, что земли в Украине переоценят.

"Предусматривается увеличить переоценку сельскохозяйственных земель в 1,7 раза, что, соответственно, увеличит арендную плату, залоговую цену в банках", - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК. "В каждом населенном пункте должно быть не меньше трех арендаторов, чтобы не породить барщину”, - добавил министр.

Строительство и ЖКХ

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК в сентябре текущего года намерен представить новую стратегию деятельности министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня, 28 июля, сообщил в интервью журналистам.

По его словам, на сегодняшний день Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и Министерство регионального развития и строительства находятся в процессе ликвидации, которая еще не завершена.

«Мне необходимо будет принять много решений, в том числе непопулярных, по сокращению порядка 72 человек», - сказал министр.

По данным А.БЛИЗНЮКА, сегодняшняя численность министерства составляет 359 человек.

Он также отметил, что руководство министерства полностью укомплектовано и состоит из первого заместителя Александра АЛИПОВА, который будет курировать жилищно-коммунальное хозяйство, заместителей Григория СЕМЧУКА (руководитель аппарата) и Дмитрия ИСАЕНКО (отвечающего за сферу строительства).

«На сегодняшний день я формирую структуру. После утверждения Кабмином предельной численности, я смогу завершить процедуры ликвидации старых министерств и уже утвердим новую структуру. В начале-середине сентября я готов буду публично вместе со своими заместителями и общественностью представить вам согласованную Кабинетом министров и Президентом стратегию деятельности министерства по каждому из направлений», - сказал А.БЛИЗНЮК.

Министр отметил, что его персональная ответственность сосредоточена в трех блоках – жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и региональное развитие.

А.БЛИЗНЮК также заявил о намерениях быть открытым и обсуждать с общественностью единую политику реформирования ЖКХ, а также подготовить идеологию стимулирования строительства, в том числе жилищного.

По его мнению, чтобы технически переоснастить систему жилищно-коммунального хозяйства, необходимо в среднем по каждому региону вложить 40 млрд. грн.

Комментируя принятый парламентом в первом чтении Жилищный кодекс, глава ведомства сообщил, что будет рассматривать его вместе с общественностью и СМИ.

Отвечая на вопрос о недостроях, А.БЛИЗНЮК сказал, что «у нас на сегодняшний день есть 100% инвентаризации по каждому региону недостроев – это десятки тысяч объектов. В Киевской области - более 1,6 тыс. объектов».

Министр уточнил, что к сентябрю т.г. министерство подготовит предложения по объему финансирования для завершения строительства недостроев на 2012 год.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины к нынешнему отопительному сезону планирует подготовить идеологию формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК.

«К началу отопительного сезона и формирования бюджетной политики на следующий год мы должны подойти с четким пониманием, что делать с тарифом, если его повышать, то как, чтобы люди от этого не пострадали… Мы отработаем идеологию этого процесса, а потом будет принято решение соответствующими органами государственного управления. Если нужно закон, Верховная Рада будет принимать решение», - сказал он.

Глава ведомства считает, что к отопительному сезону необходимо также решить вопрос с введением дифференцированных тарифов на воду для населения.

«Если сегодня европеец потребляет 75 литров холодной воды, 75 литров горячей в сутки, то есть всего 150 литров, а мы – 360, то нам надо сказать, что 150 литров – это одна цена, 200 – это другая цена, а 300 – третья цена. Дифференцировано необходимо подходить, как делается в цивилизованном мире. По электроэнергии и газу эта норма у нас уже работает», - пояснил министр.

А.БЛИЗНЮК отметил, что при формировании бюджета на 2012 год министерство проанализирует структуру себестоимости тарифа, учитывая социальные стандарты, энергосбережение, техническое перевооружение, то есть целый комплекс вопросов, которые помогут сформировать оптимальную цену услуги.

Киевский городской совет принял решение о приостановке проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий в пределах улиц Ирининской, Рейтарской, О.Гончара, Большой Житомирской, Михайловской и Михайловского переулка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, запрещение действует до утверждения соответствующего проекта детального плана территории буферной зоны ансамбля сооружений Софийского собора и с учетом предложений рабочей группы по проверке соблюдения требований сохранения достопримечательностей и традиционного характера среды при застройке и реконструкции в пределах центрального исторического ареала города Киева.

Как отметили в пресс-службе, принятое решение не распространяется на осуществление строительства сооружений, необходимых для инженерного обеспечения и жизнедеятельности города.

Документом обязано Киевскую городскую государственную администрацию обеспечить разработку проекта детального плана территории буферной зоны Софийского собора и возложена координация разработки проектов на этой территории.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка расчетов за жилищно-коммунальные услуги и повышения качества их предоставления».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 5 июля.

Законом вносятся поправки в законы «О жилищно-коммунальных услугах», «О теплоснабжении» и Хозяйственный кодекс Украины, которыми уточняется порядок расчетов за жилищно-коммунальные услуги и отдельные нормы по улучшению качества их предоставления.

Изменениями к Хозяйственному кодексу предусмотрено, что оплата энергии, которая отпускается, осуществляется в соответствии с условиями договора Договор может предусматривать предварительную оплату, плановые платежи с последующим перерасчетом или оплату, что производится за фактически отпущенную энергию.

Кроме того, законом внесены изменения в Закон о «Жилищно-коммунальных услугах». Которыми предусмотрено, что коммунальные услуги предоставляются потребителям бесперебойно, за исключением времени перерывов проведение ремонтных и профилактических работ исполнителем/производителем по графику, согласованному с исполнительными органами местных советов или местными государственными администрациями согласно действующим нормативным документам. Допустимая продолжительность перерывов в предоставлении услуг, их повторяемость устанавливаются центральным органом исполнительной власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на основании действующих стандартов, нормативов, норм, порядков и правил эксплуатации, проведение текущего и капитального ремонтов, реконструкции объектов жилищного фонда.

Также предусматривается, что коммунальные услуги не предоставляются в межотопительный период для систем отопления, решение о начале и окончании которого принимается исполнительными органами соответствующих местных советов или местными государственными администрациями исходя из климатических условий, согласно действующим строительным нормам и правилам, правилам технической эксплуатации и другим нормативным документам. Межотопительный период должен начинаться и заканчиваться одновременно для всех категорий потребителей.

Коммунальные услуги предоставляются потребителям бесперебойно за исключением времени перерывов на ликвидацию последствий аварий или действия непреодолимой силы. Перерыв в предоставлении коммунальных услуг, возникшего вследствие аварии или действия непреодолимой силы, должна быть ликвидирована в кратчайшие сроки, которые определяются нормативными документами. Если ликвидация последствий аварии или действия непреодолимой силы требует более одной эпохе, исполнитель/производитель совместно с органами местного самоуправления осуществляет меры по уменьшению его негативного влияния на потребителей .

В случае применения перерыва в предоставлении услуг исполнитель / производитель обязан сообщить через средства массовой информации о таком перерыве потребителю не позднее чем за 10 дней (за исключением перерыва, возникшего вследствие аварии или действия непреодолимой силы). В сообщении необходимо указать причину и срок перерыва в предоставлении соответствующих услуг.

Исполнитель/производитель обязан произвести перерасчет стоимости коммунальной услуги в случае перерыва в ее предоставлении для каждого из потребителей в течение месяца со времени ее наступления. Перерасчет должен быть отражен в платежных документах, отправленных потребителям за текущий или следующий расчетный период.

Договор не может содержать условия, которыми вводятся дополнительные виды оплаты услуг, не предусмотренные типовыми договорами на предоставление жилищно-коммунальных услуг, утвержденными Кабинетом министров Украины.

Плата за предоставленные жилищно-коммунальные услуги начисляется ежемесячно в соответствии с условиями договора в порядке, определенном Кабинетом министров.

Платежный документ может содержать графы, в которых указываются суммы к оплате за предоставленные услуги, не проплаченные полностью потребителем в предыдущий расчетный период. Платежный документ не может содержать граф, в которых указываются суммы за оплату услуг, не предусмотренных договором, или суммы доплат за предоставленные услуги сверх предусмотренных действующими тарифами.

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(УНИАН)