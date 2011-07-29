ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Совладелец Укргазбанка Василий Горбаль: Эффективность действий СБУ для меня сомнительна» пишет – нынешний миноритарий Укргазбанка Василий Горбаль, который до рекапитализации банка летом 2009 года являлся его основным собственником, заявил, что об уголовном деле по факту хищения из «Укргаза» 80 млн. грн. он узнал из СМИ. У него СБУ обыски не проводила…

http://delo.ua/finance/sovladelec-ukrgazbanka-vasilij-161836/

* * *

Также «Дело» в публикации «Бютовцы» подали законопроект, который позволит Тимошенко не обращаться к Кирееву «Ваша честь» пишет – три народных депутата от фракции БЮТ-Б предлагают отменить обязательное обращение к судье "Ваша честь", если он нарушил присягу или процессуальный порядок…

http://delo.ua/ukraine/bjutovcy-podali-zakonoproekt-161781/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Во главу угля», в котором пишет – Минэнерго предлагает компаниям, планирующим участвовать в приватизации генераций, обеспечить их украинским углем. Фонду госимущества предложено указать в приватизационных условиях необходимость поставки на предприятия в основном украинского угля. Это позволит обеспечить загрузку угледобывающих компаний и сделать их более привлекательными для инвесторов, отмечают эксперты. Но значительных изменений можно будет достичь только в том случае, если государство решится на приватизацию шахт…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1687326

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Правительство выбирает по росту», в котором пишет – правительство подготовило для обсуждения с профсоюзами несколько вариантов повышения минимальной зарплаты и должностных окладов I тарифного разряда в 2012 году. Консервативный сценарий предполагает увеличение МЗ в среднем за год до 1049 грн., а амбициозный – предусматривает среднюю по году зарплату на 101 грн. больше. Для реализации второго сценария необходимы дополнительные расходы бюджета в размере 35 млрд грн. Эксперты считают, что у правительства есть возможности для более значительного повышения, но чиновники на это не пойдут…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1687311

* * *

«Коммерсант-Украина» публикует материал «Тарифы идут по воде», в котором пишет – населению следует готовиться к дифференцированным тарифам на услуги горячего и холодного водоснабжения. Возможно, уже с октября за превышение определенного ежемесячного порога потребления воды, например в 4,5-5 кубометров, потребитель будет платить больше. Участники рынка отмечают, что введение экономически обоснованной платы за сверхнормативный расход воды может улучшить финансовые показатели предприятий, но может привести и к падению объемов потребляемых услуг…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1687313

* * *

«Экономические известия» публикуют материал «Газ перекосит бюджет», в котором пишут – сложности в переговорах об изменении цены на газ между Киевом и Москвой добавят работы украинскому парламенту осенью, когда он возобновит свою работу. Из-за значительного увеличения стоимости импортного газа народным депутатам предстоит пересмотреть госбюджет и бюджет «Нефтегаза Украины». А если Кабмин захочет возобновить финансирование по линии МВФ, то понадобится также пересмотр условий формирования бюджета Пенсионного фонда…

http://markets.eizvestia.com/full/gaz-perekosit-byudzhet

* * *

Также «Экономические известия» подают материал «Крымские виноделы борются за землю», в котором пишут – ценная крымская земля не дает покоя ни бизнесу, ни власти. На этот раз яблоком раздора стал завод марочных вин «Коктебель»…

http://markets.eizvestia.com/full/krymskie-vinodely-boryutsya-za-zemlyu

* * *

«Экономические известия» в материале «Варшаву поставили на паузу» пишут – привлечь ресурсы на Варшавской фондовой бирже украинским компаниям стало сложнее. Помимо общей напряженности инвесторов в связи с долговыми проблемами США и стран ЕС, добавился еще и фактор пресыщенности украинскими активами…

http://finance.eizvestia.com/full/varshavu-postavili-na-pauzu

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «На ж/д-станции «Борщаговка техническая» заработает мусоросжигательный завод» пишет – как говорит активистка: работает ли, мы не знаем, но люди с соседней ул. Лепсе утверждают, что по ночам в районе стало вонять…

http://www.segodnya.ua/news/14272572.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «В Днепре появится «квартал Януковича»» пишет - на левом берегу Днепропетровска построят 16 девятиэтажек с жильем по льготным ценами – 3-4 тыс. грн. за 1 кв. мэксперты спорят, будут ли поднимать тарифы в этом году…

http://www.segodnya.ua/news/14272550.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Дефолтная игра имеет два варианта развития событий...» пишет – в случае дефолта в США, Украина будет поставлена в те же условия, что и весь остальной мир. Но запаса прочности у нее хватит, чтобы пережить краткосрочные последствия…

http://economics.unian.net/rus/detail/96940

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Сколько стоят российские автодилеры» пишет – до кризиса российский авторитейл был переоценен чуть ли не втрое, следует из отчетности европейского автодилера Inchcape. Он заплатил за российскую группу Musa Motors, входящую в десятку крупнейших в стране продавцов новых автомобилей, $272 млн вместо $700 млн, обещанных до кризиса…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1328590/musa_motors_proshla_ucenku

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Россиян избавят от налоговых долгов прошлых лет» пишут – в правительстве РФ обсуждается идея списать налоговые долги граждан на начало 2009 г., накопившиеся из-за ошибок и нерасторопности чиновников…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1328591/spisat_nalogi_i_zabyt

* * *

Издание «Известия» в публикации «На российских НПЗ найдено почти 900 нарушений, есть реальная угроза аварий» пишет – за создание критической ситуации, угрожающей жизни и здоровью персонала, нефтяники отделались 2,2 млн рублей штрафов…

http://www.izvestia.ru/news/495931

(УНИАН)