Главное на 29 июля (день)

Энергетика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров Украины создать правительственную комиссию в связи со взрывом на шахте „Суходольская-Восточная” в городе Суходольск Краснодонского района Луганской области.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента Дарья ЧЕПАК, комиссия, среди прочего, должна выяснить причины взрыва на шахте, в результате которого погибли 16 горняков.

Пресс-секретарь также сообщила, что глава государства выразил соболезнования родственникам погибших горняков.

Кроме того, глава государства поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, в состав Правительственной комиссии вошли: министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА, министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО, заместитель министра экономики Владимир ПАВЛЕНКО и другие.

В ближайшее время на место аварии вылетит премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Представители Независимого профсоюза горняков Украины не включены в состав правительственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте «Суходольская-Восточная» в Луганской области.

Об этом сообщил по телефону агентству УНИАН глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ.

По его словам, согласно правилам расследования подобных ЧП, Кабинет министров обязан включить в состав комиссии, выясняющей обстоятельства дела, представителей тех профсоюзов, члены которых погибли.

«Я с самого утра звонил по цепочке (в профильные ведомства – УНИАН). Вел разговор о том, кто должен быть включен в правительственную комиссию. Потом мне сказали: вас не включили, руководство распорядилось», - отметил М.ВОЛЫНЕЦ.

«В состав комиссии включены представители государственных «карманных» профсоюзов. Все это делается для того, чтобы не было объективного освещения произошедшего, чтобы не была установлена истинная причина трагедии. Поэтому люди гибли и будут гибнуть»,– сказал глава профсоюза.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Министерству чрезвычайных ситуаций и Службе безопасности Украины тщательным образом изучить все обстоятельства аварии, которая произошла на шахте имени Бажанова в городе Макеевка Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, авария на шахте имени Бажанова в Макеевке произошла сегодня утром: обвалилась наземная часть ствола клетевого подъема (башенного копра) - устройства для подъема-спуска людей и груза высотой 65 метров. По данным Территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области, башенный копр был построен в 1953 году.

По данным МЧС на 11.30, в результате аварии один горняк погиб, двоих спасли, судьба 10 остается неизвестной.

Бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вызвали в Печерский районный суд Киева в качестве свидетеля по "газовому» делу экс-премьер-министра, лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, 28 июля в адрес В.ЮЩЕНКО поступило сообщение Печерского районного суда Киева о необходимости принять участие в судебном разбирательстве уголовного дела, возбужденного в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, 28.07.2011 г. в качестве свидетеля.

В то же время И.ВАННИКОВА сообщила, что на сегодняшний день В.ЮЩЕНКО находится в отпуске за пределами Украины, поэтому он не смог присутствовать на этом судебном заседании.

«В.ЮЩЕНКО никоим образом не планирует уклоняться от дачи показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, и сразу же по возвращении из отпуска даст исчерпывающие показания по законному требованию суда», - сказала его пресс-секретарь.

Финансы Палата представителей США отказалась от намеченного голосования по законопроекту о повышении потолка государственного долга страны из-за разногласий в стане имеющих большинство в палате республиканцев, передает Би-Би-Си.

Законопроект, предложенный спикером палаты представителей Джоном БЕЙНЕРОМ, предусматривал увеличение максимального уровня долга лишь на несколько месяцев и значительные сокращения федеральных расходов.

Его план не пользовался поддержкой Администрации Президента Барака ОБАМЫ и демократического большинства в Сенате, а многие конгрессмены-республиканцы считали предложения Д.БЕЙНЕРА, напротив, недостаточно радикальными.

Если конгресс не примет решение о повышении потолка заимствований до 2 августа, США грозит дефолт: правительство не сможет выполнять свои обязательства, в том числе обслуживать уже существующие долги.

Министерство финансов США уже заявило, что правительство не сможет оплачивать свои расходы, если к вторнику потолок госдолга, который сейчас составляет 14,3 трлн. долларов, не будет увеличен.

Глава МВФ Кристин ЛАГАРД предупредила, что, если потолок госдолга не будет увеличен, это отразится на отношении к доллару в мире.

"Одним из последствий (такого развития ситуации) станет снижение роли доллара как международной резервной валюты, и это подорвет уверенность людей в долларе", - сказала она.

Законопроект Д.БЕЙНЕРА предлагает сократить дефицит федерального бюджета на 917 млрд. долларов в течение 10 лет, а также поднять потолок госдолга на 900 млрд. долларов.

Президент Б.ОБАМА поддерживает другой план, предложенный лидером демократов в Сенате Гарри РИДОМ, которые предусматривает сокращение дефицита на 2,2 трлн. долларов и поднятие потолка госдолга на 2,7 трлн. долларов.

Однако в своем нынешнем виде такой план вряд ли будет утвержден палатой представителей.

Наиболее вероятным вариантом развития событий считается лихорадочная закулисная торговля в поисках компромисса, в результате которой в последнюю минуту через обе палаты Конгресса пройдет согласованный законопроект.

Председатель сенатского комитета по финансам Макс БОКУС считает, что в конце концов будет принят законопроект демократов, с поправками, которые сделают его приемлемым для республиканцев.

Фактически Вашингтон достиг потолка госдолга в мае, однако благодаря неожиданно высоким налоговым поступлениям и изменению бухгалтерских правил федеральные расходы продолжали финансироваться.

За последние десятилетия Конгресс США увеличивал лимит госдолга около ста раз в дежурном порядке, и это практически не вызывало дискуссий. Однако в 2011 году избранные в Конгресс консервативные республиканцы потребовали от президента-демократа Б.ОБАМЫ в обмен на повышение лимита изменить социальную политику, свернуть реформу здравоохранения и резко сократить федеральные расходы.

Кабинет Министров намерен оптимизировать структуру органов Пенсионного фонда (ПФ), сократив 141 управление, а на их базе путем слияния будет создано 69 управлений.

Соответствующее постановление (№803 «Об образовании территориальных органов Пенсионного фонда») правительство приняло 27 июля 2011 года, сообщается на официальном сайте фонда.

На сегодня в системе ПФ функционируют 727 территориальных управлений в районах, городах и районах в городах. Предусмотрено, что в ходе реализации правительственного постановления сократится 1220 штатных работников.

Изменения коснутся преимущественно городов и одноименных районов: за счет слияния двух существующих управлений фонда их количество в целом по Украине уменьшится со 122 до 61. В некоторых городах, в которых обслуживание пенсионеров и других граждан в настоящее время осуществляют несколько управлений, на их базе будет создаваться одно.

Наибольшее количество таких объединенных управлений будет в Донецкой, Сумской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях. Оптимизация не коснется Киева, Харькова и Севастополя.

В настоящее время ПФ разрабатывает мероприятия по развертыванию информационно-разъяснительной кампании среди населения, а также предприятий, организаций и учреждений-плательщиков единого соцвзноса.

Предусматривается, что процессы реорганизации завершатся уже осенью текущего года.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

(УНИАН)