Риски ареста Тимошенко возрастают - эксперт

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что риски ареста экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО возрастают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Риски ареста ТИМОШЕНКО вследствие нынешнего излишне конфликтного хода судебного процесса, по моему мнению, в известной мере возрастают», - сказал он.

По мнению В.ФЕСЕНКО, во власти и в руководстве правоохранительных органов, которые влияют на ход судебного процесса, очень недовольны тем, как проходит процесс. «Это одна из причин, почему они хотят ускорить его завершение. Очень раздражает многих людей во власти то, как ведет себя ТИМОШЕНКО в суде, и это может подталкивать хотя бы часть тех людей, которые влияют на ход этого процесса со стороны власти, все же рискнуть и показательно арестовать ТИМОШЕНКО», - добавил эксперт.

По его убеждению, обращение прокуратуры с требованием арестовать Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку она не дает возможности нормально вести судебный процесс, является предупреждением.

В.ФЕСЕНКО отметил, что арест Ю.ТИМОШЕНКО может быть связан с серьезными имиджевыми и внешнеполитическими рисками для власти.

В.ФЕСЕНКО также допускает, что Ю.ТИМОШЕНКО может быть арестована на основании судебного приговора, а затем состоится амнистия.

Он отметил, что некоторые эксперты прогнозируют, что судебный процесс завершится в августе-сентябре. По словам В.ФЕСЕНКО, темпы этого процесса по сравнению с другими судебными процессами, в частности над экс-министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО, дают основания для таких выводов.

Политолог также добавил, что со стороны команды Ю.ТИМОШЕНКО наблюдается тенденция затягивать и дискредитировать судебный процесс. По мнению эксперта, некоторые процедурные моменты, связанные с защитой Ю.ТИМОШЕНКО, в частности с отсутствием постоянной команды адвокатов, могут быть аргументом в разе, если Ю.ТИМОШЕНКО обратится в Европейский суд по правам человека. Однако это можно будет сделать только после судебного приговора.

В.ФЕСЕНКО считает, что главные задания затягивания судебного процесса связаны с тем, что Ю.ТИМОШЕНКО надеется, что политическая конъюнктура в стране будет изменяться не в пользу власти, и это может помочь ей избежать наказания. Кроме того, если Ю.ТИМОШЕНКО удастся максимально затянуть судебный процесс до парламентских выборов, то она как подсудимая, но без судимости, сможет принять участие в выборах.

«Можно будет использовать финальную часть судебного процесса как площадку парламентской борьбы. Тогда наказать ТИМОШЕНКО будет тяжелее, поскольку она будет оппозиционным деятелем во время избирательной гонки», - добавил эксперт.