Лубкивский: Платини не выдвигал Украине никаких ультиматумов относительно Евро-2012

Директор Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ заявляет, что информация об очередном ультиматуме президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ Украине, которую «подхватили» украинские СМИ, не отвечает действительности.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии М.ЛУБКИВСКОГО.

«Президент Европейского футбольного союза Мишель ПЛАТИНИ не выступал ни с какими подобными заявлениями, и сейчас ни Местному организационному комитету «Евро-2012 Украина», ни УЕФА не известен даже первоисточник такой информации», - подчеркнул М.ЛУБКИВСКИЙ.

«Подготовка Украины к Турниру проходит быстрыми темпами в тесном сотрудничестве правительства и МОКа», - подчеркнул директор Турнира в Украине. «В ближайшие месяцы будут сданы в эксплуатацию арены в Киеве и Львове, на которых уже этой осенью состоятся первые тестовые матчи. Работа по другим направлениям также ведется в соответствии с графиками».

«Я советую представителям СМИ пользоваться проверенными источниками информации, прежде чем публиковать те или иные заявления, и, в частности, обращаться к официальному сайту УЕФА, а также следить за сообщениями пресс-службы Местного организационного комитета «ЕВРО 2012 Украина», - подытожил М.ЛУБКИВСКИЙ.

Как сообщалось, сегодня некоторые украинские СМИ со ссылкой на испанское издание AS написали, что президент УЕФА М.ПЛАТИНИ выдвинул Украине и Польше очередной ультиматум: или страны ускоряют строительство стадионов, или об организации Евро-2012 в этих странах не может идти речь.

По данным испанского издания, в октябре М.ПЛАТИНИ должен проверить, насколько хозяйки Евро справились с выполнением требований.

Однако, по мнению испанских журналистов, если поляки более-менее справляются с поставленной задачей, то Украина подарит настоящее чудо, если достроит стадионы в Киеве и Львове в установленные УЕФА сроки.