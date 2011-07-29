Анонс на 1 августа
18:52, 29 июля 2011Разное
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01.08.11* Пресс-конференция: «Удастся ли правительству удержать цены на хлеб?»* Под председательством зампредседателя КГГА совещание по реализации проекта магазинов шаговой досягаемости
* Пресс-конференция на тему: «Удастся ли правительству удержать цены на хлеб?». Участники: почетный президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины Иван Томич и гендиректор объединения «Укрхлебпром» Александр Васильченко.
* Под председательством зампредседателя КГГА Руслана Крамаренко состоится совещание при участии председателей районов, председателей профильных управлений, ГУ МВД и ГАИ в городе Киеве по реализации проекта магазинов шаговой досягаемости.
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