Главное на 29 июля (вечер)

Аварии на шахтах

Количество жертв взрыва на шахте «Суходольская-Восточная» увеличилось до 17 человек

До 17 человек увеличилось количество жертв взрыва на шахте «Суходольская-Восточная» в Луганской области. Ранее сообщалось о 16 погибших.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, по состоянию на 13.00 стало известно о гибели 17 горняков. Двух с ожогами и травмами разных степеней тяжести госпитализировали. Судьба еще девяти неизвестна.

К поисково-спасательным работам привлечены 11 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и угольной промышленности. Причина взрыва устанавливается.

На месте аварии работают: рабочая группа, которую возглавляет министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, и оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.

В МЧС координацию поисково-спасательных работ осуществляет оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, взрыв на шахте «Суходольская-Восточная» произошел сегодня ночью.

По факту трагедии в шахте «Суходольская-Восточная» прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.273 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях служебными лицами, которые обязаны их соблюдать, повлекшее гибель людей).

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Авария на шахте в Макеевке: 4 горняка погибли, 4 пострадали, судьба 7 неизвестна

В Макеевке Донецкой области в результате сегодняшнего обрушения копра на шахте им. Бажанова (ГП «Макеевуголь») 4 человека погибли, 4 – травмированы и доставлены в больницу, судьба 7 человек остается неизвестной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, на шахте им. Бажанова еще 538 горняков самостоятельно по резервным стволам вышли на поверхность.

В настоящее время на месте аварии работают 13 пожарно-спасательных отделений ГУ МЧС в Донецкой области и 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и угольной промышленности.

Работа шахты временно приостановлена. Причина разрушения устанавливается, заключено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в 09.25 в городе Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъёмные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году. На месте аварии работает комиссия Госгорпромнадзора.

Прокуратура Донецкой области возбудила дело по факту обрушения копра на шахте им. Бажанова по ч.2 ст. 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).

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Янукович: нужно разработать программу защиты труда шахтеров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что необходимо разработать программу защиты труда шахтеров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время заседания Правительственной комиссии по расследованию причин взрыва на шахте «Суходольская-Восточная».

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, такую программу должны совместно разработать профильные органы власти, руководители и владельцы шахт. «Мы должны совместно создать такую программу, которая предусматривала бы выполнение стопроцентно всех необходимых мер по защите труда горняков», - сказал Президент, обращаясь к участникам заседания.

«Я обращаю ваше внимание на важность объективности выводов относительно этой трагедии. Самое главное – это не должно повториться», – подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в г. Суходольске Краснодонского района на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» произошел взрыв. В аварийном участке шахты находились 28 горняков. По состоянию на 13.00 17 горняков погибли, двое госпитализированы с ожогами и травмами разной степени тяжести. Судьба девяти горняков неизвестна.

По факту трагедии в шахте «Суходольская-Восточная» прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.273 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях служебными лицами, которые обязаны их соблюдать, что привело к гибели людей).

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Дело Тимошенко

Дубина: РФ во время газовых соглашений-2009 выдвинула условие о закупке 11 млрд. куб. м газа

Бывший председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что Россия как условие подписания газовых контрактов 2009 года выдвинула Украине требование о необходимости закупки 11 млрд. кубометров природного газа в качестве погашения долга компании «РосУкрЭнерго» перед российским ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ДУБИНА заявил сегодня во время дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО по газовым соглашениям 2009 года.

«На тот момент существовал долг 2,8 млрд. долларов, и закупка 11 млрд. куб. м газа – это было требованием российской стороны для того, чтобы был погашен этот долг. Меня удивило, что после подписания этих соглашений российская сторона стала утверждать, что это было нашей инициативой», - сказал О.ДУБИНА.

В своих показаниях экс-председатель НАК «Нафтогаз» также отметил, что воспринимал компанию «РосУкрЭнерго» как компанию российского ОАО «Газпром». В то же время он подтвердил, что неоднократно встречался с акционерами этой компании с украинской стороны. «Я три раза встречался с ними в кабинете Виктора Андреевича (ЮЩЕНКО) и два раза – у БАЛОГИ (Виктор БАЛОГА в то время возглавлял Секретариат Президента В.ЮЩЕНКО – УНИАН)», - уточнил он.

Кроме того, О.ДУБИНА считает, что именно под воздействием тогдашнего Президента Украины В.ЮЩЕНКО Украина утратила возможность закупки альтернативного природного газа в Узбекистане и Туркменистане. В связи с этим О.ДУБИНА отметил, что соглашение от 4 января 2006 года между «РосУкрЭнерго», «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» не только разорвало привязку формирования цены на газ к ставке его транзита и установила неизменный тариф транспортировки газа по территории Украины, но и лишила возможности получать альтернативный азиатский газ. «В этом соглашении по крайней мере три зла», - считает О.ДУБИНА. «Я считаю, что подписание этого соглашения было политическим решением, которое принимал Виктор Андреевич. Пусть он расскажет (об этом соглашении – УНИАН)», - сказал О.ДУБИНА.

Кроме того, экс-председатель НАК «Нафтогаз Украины» отметил, что в условиях прекращения транзита российского газа в Европу единственным возможным вариантом разрешения этого газового кризиса было подписание соглашения между Россией и Украиной, которое состоялось 19 января 2009 года.

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Диденко: для возобновления транзита газа в Европу в 2009 году было достаточно 2 контрактов

Бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявляет, что для возобновления транзита газа в Европу в 2009 году было достаточно подписания 2 контрактов, но Россия настаивала на 5.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время допроса в Печерском райсуде Киева по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Чтобы открыть транзит газа в Европу, достаточно было двух контрактов», - сказал И.ДИДЕНКО. В частности, речь идет о контрактах на транзит и на покупку газа.

В то же время, по словам И.ДИДЕНКО, руководство «Газпрома» выдвигало жесткую связь с подписанием еще трех контрактов. В частности, это договор уступки права требования на 1,7 млрд. дол., что эквивалентно 11 млрд. кубометров газа (речь идет о предоставлении прав на 11 млрд. кубометров газа и о погашении долга «РосУкрЭнерго» перед «Газпромом»), а также контракты об условиях купли-продажи газа из двух подземных хранилищ.

Во время допроса И.ДИДЕНКО также сообщил, что фактически первая реальная попытка решения «газового коллапса» состоялась 17 января 2009 года, поскольку до этого времени этот вопрос больше был в политической, а не в экономической плоскости.

По его словам, тот уровень представителей «Газпрома», в переговорах с которым он принимал участие, пытались саботировать договоренности премьер-министров, чтобы отойти от прямых отношений между НАК «Нафтогаз» и «Газпромом».

Он подчеркнул, что контракты на транзит и поставки газа были подписаны 19 января, а три контракта относительно права на уступки – 20 января.

Отвечая на вопрос прокуроров, что ему известно о директивах на подписание газовых соглашений, И.ДИДЕНКО сообщил, что тогдашний председатель НАК «Нафтогаз» Олег ДУБИНА занял такую позицию, что ни один документ не будет подписан без соответствующих директив.

И.ДИДЕНКО также добавил, что впервые соответствующие директивы увидел 19 января 2009 года от тогдашнего министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА.

Прокуроры задали уточняющий вопрос, помнит ли И.ДИДЕНКО суть разговора, который велся вокруг этих директив.

«Не заставляйте меня фантазировать, я уже сказал, что не помню», - сказал он.

В свою очередь подсудимая по этому делу экс-премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО не стала задавать вопросы И.ДИДЕНКО, но при этом поблагодарила его за работу.

Допрос И.ДИДЕНКО проходил немногим более получаса, после чего он в сопровождении конвоя и под аплодисменты присутствующих депутатов вышел из зала суда.

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Три свидетеля не видят в директивах Тимошенко признаков решения правительства

В Печерском райсуде Киева допросили еще трех свидетелей, которые не нашли в газовых директивах экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО признаков решения правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по делу Ю.ТИМОШЕНКО были допрошены сотрудники Секретариата Кабинета министров Александр ЗЕНЮК и Олег КОВАЛЬ, а также бывший заместитель министра Кабинета министров Иван РАТУШНЯК (сейчас пенсионер).

Так, А.ЗЕНЮК вообще отказался комментировать директивы, подписанные Ю.ТИМОШЕНКО для проведения переговоров между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром».

«Я не могу этот документ комментировать. Практика оформления может быть очень разной. Есть директивы Кабинета министров, есть указания премьер-министра», - сказал он, начав дачу своих показания с приветствия Ю.ТИМОШЕНКО пожатием руки.

После завершения своего допроса он снова подошел к Ю.ТИМОШЕНКО, пожал ей руку и покинул зал судебного заседания.

После этого председательствующий по делу судья обратился к Ю.ТИМОШЕНКО с вопросом, почему она встает перед свидетелями, на что экс-премьер ответила: «Потому что свидетелей, в отличие от вас, я уважаю».

В свою очередь О.КОВАЛЬ сообщил суду, что директивы, подписанные экс-премьером, не готовились в том подразделении Секретариата Кабинета министров, который за это отвечает. «Есть определенная система делопроизводства и технические параметры подготовки, в частности, абзацы, отступы... В этом документе другие параметры», - отметил он.

Следующий свидетель – бывший заместитель министра Кабинета министров И.РАТУШНЯК – вообще заявил, что считает неуместным оценивать действия бывшего премьер-министра через призму уголовного преследования. «Состава преступления в действиях премьер-министра я не вижу. Это не эмоции. Я работал со всеми правительствами независимой Украины. Такого патриота Украины, борца за справедливость я не видел. Так, как это делала Юлия ТИМОШЕНКО, я не знаю, будет ли еще кто-то делать», - заявил он, несмотря на замечание судьи Р.КИРЕЕВА воздержаться от личных оценок.

По мнению И.РАТУШНЯКА, директивы, подписанные Ю.ТИМОШЕНКО, являются индивидуальным распорядительным актом руководителя правительства.

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Финансы

Рост ВВП Украины во II квартале составил 3,8%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2011 года против показателя II квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 3,8%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины,

Также указывается, что рост ВВП во II квартале 2011 года против I квартала 2011 года с учетом сезонного фактора составил 0,5%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата Украины, рост ВВП Украины в I квартале 2011 года против I квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 г.) составил 5,3%.

Согласно сообщению, рост ВВП в I квартале 2011 года против IV квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 2,9%.

Номинальный валовой внутренний продукт Украины по итогам I квартала 2011 года составил 263,55 млрд. грн.

Справка УНИАН. Номинальный валовой внутренний продукт Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 094,607 млрд. грн.

Рост ВВП Украины в I квартале 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) против аналогичного периода 2009 года составил 4,8% (номинальный ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), во II квартале – 5,5% (260,150 млрд. грн.), в III квартале – 3,6% (304,709 млрд. грн.), в IV квартале – 3,3% (310,320 млрд. грн.) и в целом за 2010 год против 2009 года – 4,2%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.

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Нацбанк продлил действие временной администрации в банке «Столица»

Национальный банк Украины своим постановлением №260 от 28 июля продлил действие временной администрации в ПАО «Банк Столица» на три месяца – с 31 июля до 31 октября 2011 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, также продлены полномочия временного администратора банка Евгения КУНО.

Справка УНИАН. Банк «Столица» основан в 2004 году.

С 20 июля 2009 года Национальный банк ввел временную администрацию в ПАО «Банк «Столица» сроком на 1 год. Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на 6 месяцев – с 20 июля 2009 года по 19 января 2010 года.

19 июля 2010 года НБУ вывел временную администрацию из ПАО «Банк Столица»

31 января 2011 года НБУ вновь ввел временную администрацию в ПАО «Банк Столица» сроком на три месяца – с 31 января по 30 апреля 2011 года. Позже НБУ продлил работу временной администрации до 31 июля.

На 1 апреля 2011 года 97,2422% акций банка владел Валентин ИСАК (2,7578% – опосредованно).

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Fitch изменило прогноз рейтингов Киева на «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило с «негативного» на «стабильный» прогноз по долгосрочным рейтингам города Киева, и подтвердило долгосрочные рейтинги города в иностранной и национальной валюте на уровне «B-».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Кроме того, агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг Киева на уровне «BBB+(ukr)» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B». Данное рейтинговое действие также распространяется на существующие выпуски долговых обязательств города объемом 250 млн. долл., 250 млн. долл. и 300 млн. долл.

«Стабильный» прогноз отражает снижение краткосрочного риска рефинансирования в связи с погашением в июле 2011 г. облигаций, представляющих собой участий в кредите, на сумму 200 млн. долл. и ввиду восстановления местной экономики. Рейтинговое агентство ожидает улучшения бюджетных показателей города в 2011-2012 гг. с постепенным повышением маржи, что будет сглаживать краткосрочную задолженность.

Fitch указывает, что позитивное рейтинговое действие возможно в случае улучшения показателей исполнения бюджета города при операционной марже более 5% в 2011-2012 гг. и сдерживании прямого долга на уровне менее 50% текущих доходов. И, напротив, такие факторы, как более высокий, чем ожидается, долг/прямой риск или увеличение риска рефинансирования могут обусловить негативное рейтинговое действие.

Fitch прогнозирует улучшение показателей исполнения бюджета города в 2011 г. с операционной маржой за полный год около 2-3%. Операционные доходы Киева повысились на 6,1% относительно предыдущего года в 2010 г. после сокращения в 2009 г. В то же время на бюджет Киева продолжают оказывать давление негибкие текущие трансферты и расходы на оплату труда, которые составляли 86,9% операционных расходов в 2010 г. Агентство отмечает, что статус города как столицы Украины, повышение интеграции его администрации в рамках исполнительной власти государства и сокращение политической неопределенности на общенациональном уровне продолжат поддерживать рейтинги.

Также отмечается, что выпуск городом Киевом облигаций, представляющих собой участие в кредите, на сумму 300 млн. долл. в июле 2011 г. фактически обусловил сокращение краткосрочного риска рефинансирования по погашенным облигациям, представляющим собой участие в кредите, на сумму 200 млн. долл. Прямой риск у города повысился до 9,6 млрд. грн. в июле 2011 г. по сравнению с 8,8 млрд. грн. на конец 2010 г. Выпущенные внешние облигации (т.е. облигации, представляющие собой ноты участия в кредите) составили 67% от прямого риска, который также включает внутренние кредиты и векселя. Fitch ожидает, что к концу 2011 г. прямой риск города Киева стабилизируется на уровне около 10 млрд. грн.

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ТЭК

НКРЭ упростила выдачу и переоформление лицензий

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики упростила порядок выдачи, переоформления и продления действия лицензий для энергокомпаний.

Как сообщили УНИАН в НКРЭ, соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг, 28 июля.

Согласно решению, в частности, сокращен перечень документов, которые лицензиат должен предоставлять в комиссию для выдачи либо переоформления лицензий. Для каждого вида лицензионной деятельности такой перечень сокращен в среднем на 4 документа.

Цель принятия решения - уменьшение административной нагрузки на лицензиатов.

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На энергоблоке №2 ЧАЭС произошел отказ оборудования дозиметрического контроля

На остановленном энергоблоке №2 Чернобыльской атомной электростанции в четверг, 21 июля, произошел отказ оборудования установки дозиметрического технологического контроля.

Об этом сегодня на своем официальном сайте сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР).

"21 июля в 07:00 на энергоблоке №2 выявлено аномальное событие (отклонение от нормального режима эксплуатации), вызванное отказом оборудования установки дозиметрического и технологического контроля типа 8004-01 "Система" № 79. Предварительно отклонение квалифицировано - О03", - говорится в сообщении ГИЯР.

По данным регулятора, нарушений границ или условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. В то же время ГИЯР создала специальную комиссию для расследования инцидента.

По данным ГСП "Чернобыльская АЭС", по состоянию на пятницу, 29 июля, радиационный фон в районе административно-бытового корпуса №1 составляет в среднем 0,41 мкЗв/час, на площадке перед смотровым павильоном объекта "Укрытие" - около 4,2 мкЗв/час, в локальной зоне объекта "Укрытие" - до 40 мкЗв/час. Контролируемые параметры объекта "Укрытие" находятся в пределах, установленных технологическим регламентом.

Справка УНИАН. Энергоблок №2 ЧАЭС был выведен из эксплуатации в 1993 году, после того как в октябре 1991 года на нем произошел серьезный пожар. На начало 2009 года реакторная установка блока была полностью освобождена от топлива, а сам блок переведен в состояние «окончательный останов».

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Транспорт/Связь

Коломойский покупает датскую авиакомпанию Cimber Sterling

Акционеры датской авиакомпании Cimber Sterling сегодня на общем собрании одобрили увеличение капитала компании и покупку акций, эмиссия которых производится с целью увеличения капитала, кипрской компанией Mansvell.

Об этом сообщается на сайте авикомпании.

Таким образом, Mansvell будет мажоритарным акционером Sterling Cimber и будет владеть до 70% акций компании. «Основным акционером Mansvell является Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, который также имеет интересы в украинской авиации через интересы в таких компаниях, как «Аэросвит» и «Днеправиа», - отметил в своем выступлении перед акционерами глава датской авиакомпании Вильгельм ХАН-ПЕТЕРСЕН.

Общее собрание утвердило увеличение капитала на 110,5 млн. акций, что соответствует общей сумме инвестиций немногим более 167 млн. датских крон (около 31,67 млн. долл. США).

Как сообщал УНИАН, ранее датская авиакомпания Cimber Sterling заключила соглашение с Mansvell Enterprises Ltd (Кипр), согласно которому кипрская компания выкупит свыше 110 млн. акций Cimber Sterling, эмиссия которых будет произведена, за 165 млн. датских крон (около 31,67 млн. долл. США). Данное соглашение подписано с целью долгосрочного укрепления капитальной базы и стратегических позиций на рынке Cimber Sterling.

Mansvell недавно приобрела шведскую региональную авиакомпанию Skyways, базирующуюся в Стокгольме, и City Airline, базирующуюся в Гетеборге.

Как сообщалось, эти приобретения и укрепление капитальной базы Cimber Sterling позволят Mansvell создать ведущую скандинавскую региональную авиакомпанию.

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Польша представила итоги расследования Смоленской катастрофы

Польская правительственная комиссия во главе с министром внутренних дел Ежи МИЛЛЕРОМ представила окончательные итоги расследования авиакатастрофы президентского ТУ-154 под Смоленском в апреле 2010 года.

В докладе нет слова "вина", так как комиссия не должна была называть ответственных за произошедшее, передает Би-Би-Си .

Вместе с тем польские эксперты заявили, что польскими пилотами и российскими диспетчерами был допущен ряд существенных ошибок.

Экипаж производил снижение ниже минимально допустимой высоты на большой скорости в плохих метеоусловиях, говорится в докладе.

Смоленский аэропорт не отвечал требованиям безопасности при посадке самолета в условиях ограниченной видимости: в частности, не горели около 30% сигнальных ламп, а растущие вокруг деревья могли служить помехой для радиосигналов, заявил представитель комиссии Мачей ЛАСЕК.

Комиссия признала, что высота дерева, которое задел крылом самолет, соответствовала нормам. При этом было отмечено, что уже после катастрофы деревья вокруг аэропорта были вырублены.

Кроме того, члены комиссии заявили о нарушениях при подготовке летчиков в 36-м полку, отвечавшем за правительственные рейсы. Среди прочего, было заявлено о недостаточной подготовке летного состава.

На пресс-конференции, например, заявили, что пилоты не знали, что если в аэропорту нет радиомаячной системы инструментального захода на посадку (а в Смоленске ее не было), то команда автоматического ухода на второй круг не сработает.

В докладе говорится, что все 88 пассажиров и восемь членов экипажа погибли в момент удара о землю.

"Конфигурация самолета в момент столкновения с землей не давала пассажирам и экипажу какой-либо возможности выжить после происшествия", – сказано в окончательном отчете.

В докладе говорится, что при запросе дипломатического разрешения на полет двух самолетов Ту-154М и Як-40 Польша, кроме стандартной информации, запросила у МИД России "актуальные схемы и процедуры аэродрома "Смоленск Северный", а также просила "направить российского штурмана перед вылетом из Варшавы".

В конце марта 2010 года Москва обратилась в Посольство Польши с просьбой подтвердить необходимость предоставления штурманов, однако в Варшаве решили от этой заявки отказаться.

В 36-м спецполке получили разрешения на выполнение полетов и посадку за день до вылета, однако «актуальных схем и процедур аэропорта «Северный» в них не содержалось.

Самолет разбился при заходе на посадку на аэродром "Северный" 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившихся на борту, включая президента Польши Леха Качиньского, погибли.

Би-Би-Си напоминает, что обнародованный ранее доклад Международного авиационного комитета (МАК), в котором ответственность за катастрофу возлагается на экипаж президентского авиалайнера, вызвал жесткую критику со стороны Варшавы.

В отчете МАК от 12 января 2011 года говорится, что ответственность за крушение лайнера лежит на его экипаже, принявшем решение садиться в тумане.

Кроме того, считают в МАК, присутствие в кабине пилотов главнокомандующего ВВС Польши "вплоть до столкновения самолета с землей оказало психологическое давление на принятие решения командира о продолжении снижения в условиях неоправданного риска с доминантной целью выполнения посадки во что бы то ни стало".

О ненадлежащем состоянии аэродрома "Северный" в докладе МАК не говорилось.

Брат погибшего президента Ярослав КАЧИНЬСКИЙ назвал доклад МАК "насмешкой над Польшей", а премьер-министр страны Дональд ТУСК отметил, что отчет неполон.

Руководство Польши полагает, что диспетчеры российского аэропорта "Северный" частично виноваты в катастрофе, поскольку не потребовали от пилотов уйти на другой аэродром.

Однако российская сторона неоднократно заявляла, что авиадиспетчеры не вправе запретить посадку самолету главы иностранного государства.

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Завтра сильные дожди ожидаются на западе, в Крыму - до 38° тепла

В субботу, 30 июля, на западе Украины ожидаются грозовые дожди, местами сильные (ночью на Закарпатье и в Карпатах - очень сильные дожди).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура в западных регионах ночью 12-17°, днем - 18-23°.

На остальной территории - переменная облачность, без осадков, лишь днем в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы. Температура ночью - 14-19°, днем - 25-30°; на юге и востоке ночью - 23°, на побережье Крыма - до 25°, днем - 31-36°, в Крыму и Приазовье - до 38°.

Ветер в Украине преимущественно восточной (на западе - северо-западный), 5-10 м/с, ночью в западных областях, а днем на Правобережье местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков, лишь вечером кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 14-19°, днем 25-30°.

В Киеве без осадков, лишь вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 16-18°, днем - 27-29°.

29 июля температура воды в Черном море - 24-26°, в Азовском море - 27-29°; в Днепре возле Киева - 25°.

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