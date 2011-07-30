От работы в детских заведениях отдыха отстранено более 300 работников

В июле от работы в детских заведениях оздоровления и отдыха отстранено 329 работников, которые не прошли профилактический медицинский осмотр.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, где содержится информация о результатах проверок состояния медико-санитарного обеспечения оздоровления и отдыха детей за период с 14 по 29 июля 2011 года.

Так, на протяжении этого периода Государственной санитарно-эпидемиологической службой Минздрава осуществлено 3 тыс. 215 проверок детских заведений оздоровления и отдыха, в 718 из них выявлены нарушения санитарного законодательства, что составляет 22,3% от общего количества проверенных заведений.

В сообщении отмечается, что за выявленные нарушения санитарного законодательства к административной ответственности было привлечено 777 должностных лиц заведений оздоровления и отдыха. При этом подчеркивается, что Главными государственными санитарными врачами административных территорий приостановлена эксплуатация 48 заведений оздоровления и отдыха детей и пищеблоков, а 12 дел передано в прокуратуру.

Также специалистами государственной санэпидслужбы проверено 1 тыс. 521 предприятие по производству и снабжению пищевых продуктов, из которых на 343 выявлены нарушения санитарного законодательства, в связи с чем 346 должностных лиц привлечено к административной ответственности.

Главными государственными санитарными врачами административных территорий приостановлено функционирование 18 предприятий по производству и снабжению пищевых продуктов.

Главными государственными санитарными врачами административных территорий приняты решения о возобновлении работы 19 заведений (Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Сумская, Черниговская, Одесская области, г. Севастополь) и 3 предприятий-поставщиков пищевых продуктов (Сумская область, г. Севастополь).

В сообщении отмечается, что в ходе проверок специалистами государственной санитарно-эпидемиологической службы было выявлено 4 палаточных городка и 10 палаточных лагерей, которые начали свое функционирование без согласования их размещения с территориальными заведениями санэпидслужбы. Их функционирование прекращено.