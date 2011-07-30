31 июля в Украине объявлено Днем траура по погибшим шахтерам
В связи с авариями, которые произошли 29 июля 2011 года на шахтах "Суходольская-Восточная" г. Суходольске Луганской области и им. В.М.Бажанова ГП "Макеевуголь" Донецкой области и привели к человеческим жертвам, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил воскресенье, 31 июля 2011 года, Днем траура в Украине.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.
В этот день будет приспущен Государственный флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций на территории Украины, зарубежных дипломатических и других учреждений Украины.
Органам государственной власти и другим учреждениям рекомендовано ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.
По данным на 7.00 субботы количество жертв аварии в г. Суходольске на шахте "Суходольская-Восточная" возросло до 18 человек, 2 человека пострадали, судьба 8 остается неизвестной. Поиски продолжаются.
По состоянию на 9.00 субботы количество жертв аварии на шахте им. Бажанова в Макеевке Донецкой области возросло до 7. Продолжаются поиски 4 горняков.
Причины аварий устанавливаются. На месте событий работают оперативные группы.