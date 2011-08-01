ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Правительство обсудит вопросы безопасности шахт» пишет – Николай Азаров после трагедии на шахте "Суходольская-Восточная" решил вплотную заняться организацией безопасности труда на украинских шахтах…

http://delo.ua/ukraine/pravitelstvo-obsudit-voprosy-161936/

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Также «Дело» в публикации «Черновецкий переехал из Грузии в Израиль» пишет – мэр Киева Леонид Черновецкий негласно прибыл из Грузии в Израиль. В предыдущие годы он нередко приезжал в эту страну на отдых…

http://delo.ua/ukraine/chernoveckij-pereehal-iz-gruzii-161935/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина попала в аварии», в котором пишет – вчера в Украине был объявлен траур в память о 37 шахтерах, погибших 29 июля. В ночь на пятницу на шахте "Суходольская-Восточная" в Луганской области произошел взрыв, унесший жизни 26 шахтеров. Через несколько часов в Макеевке (Донецкая область) над стволом шахты им. Бажанова обрушился копер, в результате чего погибли еще 11 человек. По предварительным выводам экспертов, причиной инцидента на шахте "Суходольская-Восточная" является взрыв метано-воздушной смеси. Падение копра в Макеевке специалисты пока объяснить не могут…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1689305

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Метро будет работать на парниковых газах», в котором пишет – значительную часть средств, вырученных от продажи парниковых квот Японии, планируется использовать на модернизацию поездов Киевского метрополитена. Японские корпорации Mitsubishi и Itochu поставят необходимые для этого системы, а Крюковский завод обеспечит их установку. На предприятии рассчитывают, что аналогичным образом будут модернизированы поезда метрополитенов и в других городах страны. Впрочем, эксперты считают, что у Украины есть и более эффективные "зеленые" проекты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1689284

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«Коммерсант-Украина» публикует материал «Дело за минимумом», в котором пишет – в пятницу стала известна позиция третьей стороны в переговорах о социальных стандартах на 2012 год. Прогнозные расчеты минимальной зарплаты Федерации работодателей почти совпали с оценками Министерства соцполитики – среднегодовой рост до 1050-1117 грн., что позволит предприятиям реального сектора экономики выплачивать зарплаты, а не накапливать долги. В то же время профсоюзы продолжают настаивать на среднегодовом увеличении до более 1,5 тыс. грн, но готовы пойти на компромисс – при превышении прогнозов роста экономики правительство должно будет повысить соцгарантии…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1689291

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«Экономические известия» публикуют материал «Трубу заполняют деньгами», в котором пишут – госкомпания «Укртрансгаз» в этом году наращивает объемы капитальных инвестиций, чтобы поддерживать газотранспортную систему в надлежащем техническом состоянии и повысить эффективность оказываемых услуг по транспортировке газа. А чтобы исключить возможность обвинений со стороны «Газпрома» в незаконном отборе газа, по мнению экспертов, необходимы инвестиции в современные измерительные системы…

http://finance.eizvestia.com/full/trubu-zapolnyayut-dengami

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Также «Экономические известия» подают материал «Банки сыграли вразнобой», в котором пишут – показатели деятельности крупнейших банков в первом полугодии не оправдали ожиданий экспертов. Украинские банки из первой группы по классификации НБУ —17 банков с общей долей активов в системе в 65% — завершили первое полугодие слишком по-разному…

http://finance.eizvestia.com/full/banki-sygrali-vraznoboj

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«Экономические известия» в материале «Инвесторы достали франк» пишут – возросшая заинтересованность в швейцарском франке среди инвесторов на мировых рынках не сильно отразится на популярности данной валюты в Украине…

http://finance.eizvestia.com/full/investory-dostali-frank

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Газета «Сегодня» в публикации «Пенсионная реформа откладывается» пишет – спикер Владимир Литвин решил не подписывать документ, пока не будут рассмотрены два законопроекта об его отмене…

http://www.segodnya.ua/news/14273088.html

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Также «Сегодня» в публикации «ГАИ выйдет на дороги с «Визирем-2» пишет - гаишники со дня на день ждут массового возвращения измерителей скорости TruеCam, которых водители прозвали «кормильцами инспекторов». Три месяца назад «Визиры-2» убрали с дорог, после того как прокуратура обнаружила, что прибор не сертифицирован, а значит на основе его показаний не могли выписывать штрафы…

http://www.segodnya.ua/news/14273090.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Июль на фондовых рынках оказался жарким» пишет – фондовые рынки в августе будут подвержены значительным угрозам. Наихудшие опасения вполне могут оправдаться. Однако возможно и то, что мудрость у американских политиков возьмет верх над азартом предвыборной гонки, и вопрос госдолга США получит положительный ответ…

http://economics.unian.net/rus/detail/97191

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Государство не поддерживает производителей зерна» пишет – в России цены на зерно снизились до критической отметки, а государственных интервенций придется, видимо, ждать до сентября…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1329956/chetyre_toschih_goda

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Также «Ведомости» в публикации «Регулярные рейсы доверят только авиаперевозчикам с 20 однотипными самолетами» пишут – Росавиация откликнулась на банкротство малоизвестной авиакомпании «Континент» предложением ужесточить правила допуска на авиарынок…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1329953/barer_ot_bankrotstva

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Издание «Известия» в публикации ««Его превосходительству господину премьер-министру» пишет – Белоруссия обратилась к Владимиру Путину с просьбой увеличить поставки нефти по трубопроводу…

http://www.izvestia.ru/news/496042

(УНИАН)