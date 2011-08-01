Главное на 1 августа (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Кабинет министров одобрил Соглашение между правительствами Украины и Российской Федерации о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых дислоцируются объекты Черноморского флота РФ на территории Украины.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 27 июля, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как отмечается в сообщении, сотрудничество в рамках этого соглашения позволит обеспечить взаимное информирование об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, осуществление совместных мероприятий и предоставление необходимой помощи в ликвидации, минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров и проведение ряда других мероприятий, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций.

Источником финансирования во время возможного предоставления помощи объектам Черноморского флота России в случае возникновения чрезвычайных ситуаций может быть резервный фонд государственного бюджета Украины или другие источники по отдельному решению Кабинета министров Украины.

Социальная политика

Представители работодателей и профсоюзов продлили консультации относительно реализации отдельных положений Генерального соглашения о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине на 2010-2012 гг. до 12 августа.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства социальной политики.

Стороны представили свои официальные позиции относительно размера прожиточного минимума, минимальной заработной платы и должностного оклада (тарифной ставки) работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки в 2012 году и обосновали их определение.

Переговоры продлены с целью дополнительной проработки возможностей увеличения социальных стандартов, а также должностных окладов работников бюджетной сферы, в том числе и государственных служащих.

Планируется, что 4 августа состоится встреча представителей совместного представительского органа (СПО) работодателей и представителей СПО профсоюзов производственных отраслей, а 5 августа - встреча представителей СПО профсоюзов и специалистов Минсоцполитики, во время которых стороны намереваются всесторонне обсудить данные вопросы.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9960/7,9990 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2903/06, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4645/11,4710. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4388/90 (пятница — 1,4289/91).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Банки

Российский бизнесмен Владимир АНТОНОВ (собственник Convers Group) приобрел ООО «Конверс Груп Украина», таким образом став единоличным владельцем 100% акций ПАО «Конверсбанк».

Об этом сообщается на сайте «Конверсбанка»

Также указывается, что, по словам В.АНТОНОВА, прежняя стратегия развития ПАО «Конвербанк» перетерпит изменения: до конца 2011 года он, как единоличный собственник, планирует увеличить уставный фонд банка до 550 млн. грн. путем дополнительной эмиссии акций.

Основная цель увеличения капитала – повышение конкурентоспособности банка, расширение спектра услуг, получение полной банковской лицензии и значительное расширение сети отделений по всей Украине.

Справка УНИАН. ПАО «Конверсбанк» является правопреемником «Партнер-Банка», зарегистрированного в 2006 году.

Активы банка на 1 июля 2011 г. составили 1,381 млрд. грн., обязательства – 1,279 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 0,446 млрд. грн., собственный капитал – 102,253 млн. грн., уставный капитал - 95,89 млн. грн.

«Конверсбанк» в I полугодии сократил прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года на 61% - до 0,16 млн. грн.

На 1 июля 2011 года 100% акций «Конверсбанка» принадлежали ООО «Конверс Групп Украина».

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Акционеры ПАО «Банк «Украинский капитал» 28 июля на общем собрании приняли решение увеличить уставный капитал на 81 млн. грн. - до 145,8 млн. грн.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, банк намерен провести открытое размещение 75 млн. простых именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1,08 грн. за акцию.

Размещение акций планируется провести в два этапа с 3 октября по 16 ноября 2011 года.

Финансовые ресурсы, привлеченные от размещения акций, планируется направить на: увеличение объемов кредитных операций - 50 млн. грн., расширение сферы банковских услуг - 15 млн. грн., внедрение новых банковских продуктов - 16 млн. грн.

Справка УНИАН. Банк «Украинский капитал» зарегистрирован 25 декабря 1992 года.

На 1 апреля 2011 года основными акционерами банка являлись: ЗАО «Страховая компания «АКВ Гарант» прямое участие — 43,2946%, Владимир ГАВРИЛЮК прямое участие — 31,1605%, опосредованное участие — 44,1537%, Алексей ПРОКОПЕНКО прямое участие — 5,8396%, опосредованное участие — 44,1537%.

Налоги

Органами прокуратуры с начала года по результатам проверок возмещения НДС возбуждено 119 уголовных дел с убытками более чем 81,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В суд с обвинительным заключением направлено 64 уголовных дела с убытками 80,6 млн. грн. В ходе досудебного следствия возмещено 10,7 млн. грн., еще на 8,6 млн. грн. наложен арест на имущество обвиняемых.

Сумма, на которую удовлетворены иски прокуроров по вопросам взыскания НДС, составляет 166,8 млн. грн. С учетом добровольного возмещения реально взыскано в бюджет почти 100 млн. грн. налогового долга. Прокурорами обеспечено участие в 348 делах по вопросам взыскания НДС, возбужденных по искам других лиц. По результатам рассмотрения данных дел предотвращено непоступление в бюджет или взыскание с государства средств на сумму 640,6 млн. грн.

Строительство

С 1 августа 2011 года вступил в силу новый национальный стандарт ДСТУ Б В.2.7-56:2010 «Строительные материалы. Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Кнауф Инсулейшн Украина».

Согласно сообщению, документ был принят Министерством регионального развития и строительства Украины 15 ноября 2010 приказом № 445 «О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-56: 2010 «Строительные материалы. Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия». Он заменил ДСТУ Б В.2.7-56:96, который действовал с 1996 года и почти полностью базировался на нормах советских стандартов.

Новый стандарт регулирует требования к производству современных стекловолокнистых утеплителей, широко использующихся в Украине. Документ упорядочивает требования к качеству теплоизоляционной продукции, в том числе поставляемой из стран ЕС. В ДСТУ отдельным разделом внесены обязательные требования к качеству изделий, которые обеспечивают их безвредность и безопасность для жизни, здоровья, имущества населения и охраны окружающей среды.

«Данный стандарт был разработан с учетом обновленных нормативных документов Украины и положений стандарта Европейского Союза EN 13162 «Теплоизоляционные материалы для зданий – Изделия из минерального волокна, производимые на производстве – Спецификация», определяющих требования к теплоизоляционным изделиям из минеральной ваты, в частности изделий из стеклянного штапельного волокна. В нем приведены основные технические требования к продукции, методы контроля качества теплоизоляции, подходы к оценке соответствия, маркировке и нанесению этикеток и т.д. Цель стандарта – сбалансирование потенциальных возможностей производства и современных потребностей в теплоизоляционных материалах», - отметил технический менеджер компании «Кнауф Инсулейшн Украина» Сергей КУТУЗОВ.

Справка УНИАН. Компания «Кнауф Инсулейшн» является производителем изоляционных материалов. В компании «Кнауф Инсулейшн» в 35 странах мира на 30 предприятиях по производству минераловатной теплоизоляции на основе стекловолокна и на основе базальта, дерево-цементных плит, экструдированного пенополистирола (XPS) и пенополистирола (EPS) работает более 5 000 сотрудников. Годовой оборот «Кнауф Инсулейшн» превышает 1 млрд. евро. Компания входит в состав семейной группы компаний «КНАУФ» — производителя строительных материалов и систем для строительства.

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Стоимость аренды офисных площадей в Киеве во втором полугодии т.г. в высококачественных объектах может вырасти в пределах 5%, в редких случаях – 10%.

Об этом говорится в обзоре коммерческой недвижимости за первое полугодие 2011 года компании Aurora Development, переданном агентству УНИАН.

Согласно обзору, на протяжении первого полугодия 2011 года арендные ставки на офисные помещения в Киеве во всех классах объектов не продемонстрировали значительных изменений. Тем не менее, наблюдались незначительные колебания в сторону увеличения в некоторых объектах в центральном деловом районе (2-15%) и незначительное снижение ставок на окраине города в некоторых объектах класса «С» на уровне 5-10%. В единичных объектах класса «А» и «В+» наблюдался рост арендных ставок на уровне 15%.

При этом рост арендных ставок на уровне 2-7% наблюдался на офисы площадью до 300 кв. м, расположенные в центральном деловом районе города, а также в некоторых объектах "В" класса, где уровень вакантности был ниже 10%.

По данным компании, на сегодня месячная стоимость аренды 1 кв. м офисных площадей класса «А» составляет 35,09 долл., класса «В+» - 24,69 долл., класса «В» - 20,27 долл., класса «С» - 14,36 долл.

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Стоимость аренды торговых площадей в Киеве по итогам 2011 года может вырасти на 12-15%.

Об этом говорится в обзоре коммерческой недвижимости за первое полугодие 2011 года компании Aurora Development, переданном агентству УНИАН.

Согласно обзору, в первом полугодии 2011 арендные ставки в торговых центрах (ТЦ) и торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) на помещения торговой галереи (150-250 кв. м) Киева выросли в среднем на 4,68% - до около 79 долл./кв. м/месяц (с учетом НДС).

Ставки аренды для бутиков и торговых галерей площадью до 250 кв. м на конец первого полугодия 2011 г. колеблются в диапазоне 65–200 долл./кв.м/месяц.

Для якорных арендаторов, занимающих площадь от 1 500 кв. м, ставки аренды остались на уровне 10–25 долл./кв. м/месяц.

При этом наивысшие ставки аренды зафиксированы для галерей одежды и обуви, небольших площадей в прикассовых зонах гипермаркетов, вблизи входных групп и навигационных развязок (лифтов, лестниц). В наиболее посещаемых объектах ставки аренды достигают 220–250 долл./кв. м/месяц.

В компании отметили, что среди тенденций первого полугодия наблюдается укрепление схемы фиксированной минимальной арендной ставки плюс процент от оборота, который зависит от арендуемой площади и типа продаваемой продукции (колеблется от 5% до 15%).

При этом во вновь заключенных договорах аренды фиксируется ежегодная индексация ставок аренды минимум на 10–15% в год.

Торговля

В Харькове горел крупнейший в Восточной Украине торговый центр «Барабашово».

Как сообщили УНИАН в Главном управления МЧС Украины в Харьковской области, пожар возник 30 июля около 15.40.

Огнем был охвачен торговый павильон площадью 720 квадратных метров. В гашении пожара приняли участие десять отделений на автоцистернах и четыре отделения специальной техники. Возгорание ликвидировали в течение трех часов.

Во время пожара торговый центр не работал, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

ТЭК

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА обратился к руководителям областей, наиболее пострадавших от Чернобыльской катастрофы, с предложением безотлагательно начать мероприятия по проведению дозиметрической паспортизации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, соответствующие письма были направлены председателям Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской облгосадминистраций.

Как отмечается в документах, МЧС во исполнение Указа Президента Украины "О мерах, связанных с 25-й годовщиной Чернобыльской катастрофы" в части пересмотра границ зон радиоактивного загрязнения направляет распределение бюджетных назначений на осуществление в регионах мероприятий по дозиметрической паспортизации населенных пунктов, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС по бюджетной программе "Радиологическая защита населения и экологическое оздоровление территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению" за 2011 год.

Объемы бюджетных назначений определены в соответствии с научными рекомендациями с учетом предложений облгосадминистраций в пределах утвержденных расходов.

К работам по дозиметрической паспортизации должны быть привлечены организации, учреждения, предприятия, имеющие Свидетельства об аттестации аналитических подразделений (лабораторий, отделов, предприятий и тому подобное) на право осуществлять измерения по определению содержания радионуклидов, которые выданы государственными органами метрологии и стандартизации и являются действующими на протяжении периода проведения работ по дозиметрической паспортизации.

Учитывая сжатые сроки проведения дозпаспортизации и сезонный характер ее проведения, МЧС считает необходимым безотлагательно начать мероприятия по проведению дозиметрической паспортизации.

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НАК «Нафтогаз Украины» 26 июля подписала договор о продаже ПАО «Дельта банк» облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению о результатах проведения процедуры закупки у одного участника, продаже подлежат ОВГЗ с кодом UA4000115190, UA4000115208, UA4000115216, UA4000115224 (номинал облигации по каждому выпуску - 1 тыс. грн., количество облигаций каждого выпуска - 1,25 млн. шт).

Предложенная цена обратного выкупа «Нафтогазом Украины» облигаций составляет 5 млрд. 206,013 млн. грн. (без НДС) (ранее в сообщении о проведении госзакупки значилась сумма 5 млрд. 207,400 млн. грн.)

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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ИП «Петро Карбо Хем - Мукачево» (Petro Carbo Chem Mukachevo, PCC Mukachevo) 30 июля презентовало крупнейший в Украине перевалочный терминал по приемке, хранению и отгрузке сжиженных углеводородных газов и продуктов нефтехимии с железнодорожных цистерн широкой колеи в железнодорожные цистерны европейского стандарта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что перевалочный комплекс мощностью до 500 тыс. тонн в год находится в Мукачево (Закарпатская область). Уникальность его местоположения обусловлена близостью к границам соседних с Украиной государств (Венгрия - 30 км, Словакия - 40 км, Польша - 80 км, Румыния - 100 км), а также наличием подъездных железнодорожных путей европейского стандарта (ширина колеи - 1435 мм) и стандарта стран СНГ (ширина колеи - 1520 мм).

На терминале будет производиться обработка сжиженного газа в основном российского и казахского производства.

Для увеличения оперативности обработки грузов и таможенного оформления на территории комплекса планируется создание поста Ужгородской таможни.

Сегодня клиентами терминала являются компании «КонсалтингВорлдвайд» (Венгрия), «Топливо» (Болгария), «ДБ Шенкер» (Польша), «M-Chemicals» s.r.o. (Словакия), «Черкассы-Азот» (Украина), «Ровно-Азот» (Украина), «Bell Holding Corp.» (Венгрия), «PRVA Slovenska Propanbutanova» (Словакия).

«Уникальное расположение терминала, высокая технологичность и безопасность делает его надежным связующим звеном между Азией и Европой, наполняя реальным смыслом потенциал Украины как большой транзитной державы», - заявил директор ИП «Петро Карбо Хем - Мукачево» Сергей ПОГУЛЯЙЛО.

При этом он добавил, что отдельным направлением в развитии терминала является участие в обеспечении внутреннего рынка сжиженным газом.

«Западно-украинские области не располагают достаточной инфраструктурой хранения и реализации сжиженного газа, и мы надеемся, что появление мощного терминала в Мукачево позволит изменить ситуацию со снабжением региона сжиженным газом и будет способствовать снижению цен на этот экономичный вид моторного топлива для автомобилистов», - отметил руководитель предприятия.

Также он добавил, что значительным проектом в рамках развития терминала в Мукачево является строительство цеха по заправке газовых баллонов. Объект запланирован ко вводу в эксплуатацию в 2012 году. «Мы не рассматриваем поставки баллонного газа как бизнес - это исключительно социальный проект, направленный на улучшение обеспечения местного населения этим энергоносителем», - отметил С.ПОГУЛЯЙЛО.

«Петро Карбо Хем - Мукачево» планирует вывести терминал на полную загрузку в октябре 2011 г.

Справка УНИАН. Иностранное предприятие «Петро Карбо Хем - Мукачево» (Petro Carbo Chem Mukachevo) расположено в с. Павшино Закарпатской области (Украина).

Предприятие имеет перевалочный комплекс, позволяющий принимать, хранить и отгружать сжиженные углеводородные газы и продукты нефтехимии с железнодорожных цистерн широкой колеи в железнодорожные цистерны европейского стандарта.

Перевалочный комплекс осуществляет перевалку: сжиженных углеводородных газов (пропан, бутан, их смеси) с железнодорожных цистерн стандарта СНГ в цистерны евро-стандарта; количество постов единовременного перелива сжиженных углеводородов - 7 цистерн СНГ и 5 евро-цистерн, номинальная мощность - более 500 тыс. т/год; продуктов нефтехимической промышленности (бензина, дизтоплива, сероуглерода, бензола, и др.) с железнодорожных цистерн стандарта СНГ в цистерны евро-стандарта, и наоборот; количество постов единовременного перелива продуктов нефтехимии - 3 цистерны СНГ и 3 евро-цистерны, номинальная мощность - более 300 тыс. т/год.

Транспорт

Около 5% рейсов авиакомпании «АэроСвит» сегодня задерживаются из-за акции протеста пилотов самолетов Боинг-737.

Об этом сообщил УНИАН помощник генерального директора «АэроСвита» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ, комментируя появившуюся информацию о задержках рейсов авиакомпании.

По его словам, это акция протеста, не забастовка, поскольку пилоты выходят на работу, однако «отказываются выполнять рейсы, мотивируя это морально-психологическим состоянием, которое не позволяет осуществлять полеты, в связи с тем, что не был выполнен ряд выплат пилотам». Как отметил он, пострадали как внутренние, так и международные рейсы. «Есть задержки рейсов в Москву, Афины, Дюссельдорф, Габмург, Одессу, Симферополь», - отметил С.КУЦЫЙ. По его словам, однако, сейчас задерживаются только рейсы на вылет из «Борисполя», с инициативной группой пилотов достигнута договоренность, что рейсы на прибытие в «Борисполь» будут выполняться.

По словам С.КУЦЕГО, основные требования пилотов - индексация выплат, начало оплаты труда по новому Положению, которое предусматривает увеличение выплат на 18%. Как отметил он, в данное время администрация компании отрабатывает с инициативной группой пилотов ситуацию, готовятся документы для подписания, ведется работа с банками для осуществления выплат. Сумма требуемых выплат не называется.

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Финансовым результатом хозяйственной деятельности КП "Киевский метрополитен" за первое полугодие 2011 года стал убыток в размере 123,0 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”.

На протяжении первого полугодия Киевским метрополитеном перевезено 255,1 млн. пассажиров, из них: 191,6 млн. пассажиров - платные перевозки, 63,5 млн. пассажиров - льготные перевозки.

Доходы предприятия за этот период составили 475,1 млн. грн., из них от перевозок пассажиров - 358,1 млн. грн. Остальные доходы предприятия: от предоставления площадей в аренду (согласно решению Киевсовета "О бюджете города Киева на 2011 год", 50% этих поступлений подлежит обязательному перечислению в бюджет столицы) - 9,6 млн. грн.; от предоставления площадей для размещения рекламы - 3,9 млн. грн. Другие доходы метрополитена, в частности, от предоставления услуг посторонним организациям, реализации вторресурсов и тому подобное составили 12,1 млн. грн.

Еще 29,2 млн. грн. доходов - это начисленная амортизация на безвозмездно переданные из КГГА основные средства.

Кроме того, перевезено льготных категорий пассажиров по решениям Киевсовета на сумму 66,3 млн. грн. и получено бюджетное ассигнование за льготный проезд из городского бюджета - 11 млн. грн. За первое полугодие перевезено льготных категорий пассажиров по льготам, установленным законодательством Украины, на сумму 78,6 млн. грн. и получено бюджетное ассигнование за льготный проезд из государственного бюджета - 51,2 млн. грн.

В то же время расходы Киевского метрополитена за указанный период составили 598,1 млн. грн., из них: на оплату труда - 200,6 млн. грн.; отчисления в государственные и социальные фонды - 74,6 млн. грн.; приобретение материалов, сырья, комплектующих для ремонта вагонов, путей, эскалаторов, кабельного хозяйства и тому подобное - 40,2 млн. грн.; электроэнергия - 38,4 млн. грн.; тепло -, водоснабжение, топливо, газ - 13,6 млн. грн.; амортизация - 110,4 млн. грн.; другие операционные расходы (обязательное аварийно-спасательное обслуживание, банковские услуги, вывоз мусора, связь, охрана труда, налоги и тому подобное) - 19,8 млн. грн.

Кроме того, обязательный платеж в размере 50% суммы поступлений от аренды составил 4,7 млн. грн.; на финансовые и другие расходы (обслуживание кредитов, привлеченных на приобретение вагонов, строительство метрополитена за счет бюджетных средств, пополнение оборотных средств, другие расходы) было потрачено 95,8 млн. грн.

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В этом году в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года Южная железная дорога направит около 3 млрд. грн. на капитальный ремонт железнодорожной инфраструктуры, чтобы ускорить движение поездов до 160 км / час.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

В частности, для внедрения скоростного движения поездов на магистрали будут проведены качественные изменения. В направлении курсирования скоростных поездов будут стоять совершенно новые платформы шириной четыре метра, будут установлены специальные павильоны, система GPS, которая будет предупреждать пассажира за 5 км о приближении поезда. «Мы впервые в Украине делаем микропроцессорное управление движения на участке от Полтавы до Лозовой. Прокладывается система доступа в Интернет в поездах », - отметил начальник ЮЖД Виктор ОСТАПЧУК.

Кроме того, по его словам, для внедрения скоростных поездов необходимо осуществить электрификацию 270 км железнодорожных путей. Причем для того, чтобы поезда следовали в Донецк и Харьков со скоростью 160 км/ч, будут убраны грузовые поезда в направлении Кременчуга - для этого параллельно электрифицируется 120 км направления Полтава-Кременчуг.

В целом ЮЖД уже выполнила 30% запланированных работ по внедрению движения скоростных поездов, на что из запланированных средств освоено 1 млрд. грн. Согласно сообщению, вскоре темпы ремонтных работ будут ускорены. «До конца года инфраструктура для приема скоростных поездов будет готова на 90%», - отметил В.ОСТАПЧУК.

В марте 2012 года начнется обкатка скоростных поездов Hyundai и Skoda на Южной железной дороге. Сейчас в Харькове создается специальное депо для обслуживания этих поездов.

Напомним, для обеспечения комфортной перевозки пассажиров во время чемпионата Европы по футболу на направлениях внедрения скоростного движения в Украине поступят шесть межрегиональных двухсистемных электропоездов производства «Hyundai Rotem», еще четыре поезда - до конца 2012 года.

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Приоритет в развитии инфраструктуры Херсонского морского торгового порта отдан затонам №№ 1, 2 на левом берегу Днепра, где будут построены современные терминалы по переработке грузов.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, строительство таких объектов предусмотрено проектом Генеральной схемы развития Херсонского морского торгового порта до 2015 года, который согласован на очередном заседании коллегии Херсонской областной государственной администрации при участии представителей Министерства инфраструктуры Украины. В частности, такое решение обусловлено ограниченностью территории предприятия, что затрудняет расширение его производственных мощностей на правобережье.

Согласно Генеральной схеме, на левом берегу Днепра будет построен ряд производственных структур порта, включая контейнерный терминал и терминал для лесных грузов. Для эффективной загрузки будущих терминалов будут подведены железнодорожные пути от станции Цюрупинск. Трассу железнодорожного пути длиной 22,5 км планируется провести в обход Цюрупинска с минимальным следованием по водно-болотным угодьям. При этом при ее строительстве будут применены мостовые конструкции эстакадного типа.

Как отмечают в министерстве, внедрение и реализация Генеральной схемы развития Херсонского порта позволит увеличить объем грузопереработки порта до 8 млн. тонн в год, создать 347 новых рабочих мест, а также вдвое увеличить отчисления в бюджеты всех уровней.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт занимается перевалкой генеральных, навалочных и насыпных грузов. Более 40% из них – минеральные удобрения и химические грузы, еще 40% занимает перевалка зерновых. Проектная мощность порта – 4 млн. т грузов в год.

АПК

Рекордное сокращение поголовья крупного рогатого скота может усугубиться из-за запрета экспорта в Россию.

Такое мнение экспертов Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

Отмечается, что в июле существенно сократилось предложение скота на убой, однако поголовье продолжает стремительно снижаться. На 1 июля 2011 г. в Украине насчитывалось 5,2 млн. голов крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, что на 4,5% меньше, чем на аналогичный период прошлого года. По данным экспертов УКАБ, отсутствие достаточного предложения скота влияет на довольно высокие закупочные цены, однако отмена дотации на один килограмм реализованной на убой говядины и ограничение на экспорт в Россию стали новыми факторами, влияющими на убыточность выращивания скота на мясо.

По словам исполнительного директора ассоциации УКАБ Елизаветы СВЯТКИВСКОЙ, в июле стало ясно, что бюджетной поддержки на килограмм выращенной и реализованной на переработку говядины не будет, что увеличит по результатам года убыточность содержания КРС, хотя на протяжении июля-августа крестьяне еще не сдают массово скот на убой, выжидая ценовых изменений на рынке. Кроме того, негативно на рынке скажется и ограничение на экспорт в РФ, которое вступило в силу с 13 июля 2011 года для ряда предприятий.

По мнению эксперта, негативное влияние на рынок имеет и тот факт, что около 20 мясомолочных предприятий вообще не получили разрешений Россельхознадзора на поставку продукции. "Ранее производители скота и переработчики рассчитывали на расширение списка экспортеров, которые имеют право торговать со странами Таможенного союза, что могло бы дать дополнительную поддержку ценам в условиях отсутствия бюджетной дотации. Сегодня стало очевидным, что существенно увеличить экспорт в Россию не удастся", - отметила эксперт.

Как сообщал УНИАН, представители национальных ветеринарных органов государств –членов Таможенного союза приняли решение временно запретить ввоз продуктов животного происхождения большинства украинских сельхозпредприятий.

Судебные разбирательства

Печерский районный суд Киева сегодня вызвал на допрос для дачи показаний по уголовному делу в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в качестве свидетелей еще двух бывших министров: Юрия ЕХАНУРОВА, который занимал должность министра обороны, и бывшего министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО.

Как передает корреспондент УНИАН, эти свидетели вызваны со стороны государственного обвинения.

Также сейчас перед зданием суда находятся еще два свидетеля: бывший министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО и экс-министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК.

Все свидетели общались между собой, хотя согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса Украины они не имели права этого делать.

Как сообщал УНИАН, сегодня в суде также допросят бывшего министра транспорта Иосифа ВИНСКОГО.

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Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее планируют арестовать до 24 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам перед началом судебного процесса.

«По нашим данным, Виктор ЯНУКОВИЧ дал указание судье работников своей Администрации, чтобы до Дня Независимости, до 24 августа, я была заключена, чтобы был вынесен нечестный приговор, который заказан В.ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время экс-премьер рассчитывает, что эти планы не будут осуществлены.

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Главное следственное управление МВД завершило досудебное следствие по уголовному делу о завладении государственными средствами при закупке в 2009 году реанимобилей.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Дело было возбуждено в июне 2010 года по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах путем допущения злоупотреблений соучредителями одного из ООО, а также путем злоупотребления своим служебным положением нескольких должностных лиц МЧС Украины во время проведения в 2009 году тендера по закупке 27 санитарных автомобилей.

На сегодняшний день обвиняемым, которые в составе организованной группы завладели средствами государственного бюджета в сумме свыше 33 млн. грн., объявлено об окончании досудебного следствия, и им предоставлены для ознакомления материалы уголовного дела.

Погода

Завтра в большинстве регионов Украины пройдут дожди, в отдельных районах град и шквалы.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 2 августа будет переменная облачность. Ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме Крыма, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный (на юге и востоке юго-западный), 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°; в южной и восточной частях ночью 16-21°, днем 27-32°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.

В столице переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 22-24°.

1 августа температура воды в Черном море 23-26°, в Азовском море 25-29°; в Днепре возле Киева 24°.

(УНИАН)