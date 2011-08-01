Против начальника Одесского порта возбуждено третье уголовное дело

В отношении начальника Одесского морского торгового порта Николая ПАВЛЮКА прокуратура Крыма возбудила третье уголовное дело.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Одессе его адвокат Сергей ЕМЕЦ.

По словам С.ЕМЦА, «третье уголовное дело возбуждено по признакам той же статьи 364 Уголовного кодекса, что и два предыдущих - за превышение служебных полномочий. При этом прокуратура ссылается на акт проверки КРУ хозяйственной деятельности порта за 2005 год». С учетом этого, сказал адвокат, даже если Центральный райсуд Симферополя изберет завтра мерой пресечения по второму делу в отношении Н.ПАВЛЮКА подписку о невыезде, то по материалам третьего дела его могут снова доставить в изолятор временного содержания.

С.ЕМЕЦ отметил, что «из акта ревизии вовсе не следует, что Н.ПАВЛЮК что-то украл для себя. Это версия КРУ о якобы нанесенном ущербе государству. Кстати, юридический департамент Одесского порта уже обратился с исковым заявлением в Окружной административный суд Одесской области с просьбой признать недействительными акты проверки КРУ за 2005 год».

Однако, по мнению адвоката, «судебное следствие может длиться около месяца, а пока в воздухе витает указание, чтобы ПАВЛЮК сидел».

Как сообщал УНИАН, 29 июля Центральный райсуд Симферополя продлил до вторника, 2 августа, срок задержания под стражей начальника Одесского порта Н.ПАВЛЮКА, который 27 июля был задержан в Одессе по подозрению в злоупотреблении служебным положением и затем помещен в изолятор временного содержания в Крыму.

«Прокуратура настаивала на аресте руководителя ОМТП, но суд лишь продлил срок задержания», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Второе уголовное дело возбуждено против Н.ПАВЛЮКА по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям) в начале прошлой недели. По версии следствия, ущерб, нанесенный Н.ПАВЛЮКОМ государству, оценивается в 700 тыс. грн.

Первый раз прокуратура Крыма задержала Н.ПАВЛЮКА 22 июля по подозрению в незаконной растрате более 170 тыс. грн. в интересах коммерческой структуры на ремонт гостиницы «Одесса» и доставила в симферопольский изолятор. Уголовное дело возбудила прокуратура Одессы, а Генеральная прокуратура Украины поручила расследование надзорному ведомству Крыма.

Крымская прокуратура переквалифицировала дело и возбудила его по ч.2. ст. 364 УК непосредственно против начальника порта.

Суд в Симферополе 25 июля отпустил Н.ПАВЛЮКА из изолятора под залог в 180 тыс. грн., после чего 71-летний руководитель порта попал в одесский 411-й госпиталь, из которого его бойцы спецподразделения «Сокола» ночью вновь доставили в ИВС МВД Крыма.