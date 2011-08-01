Главное на 1 августа (вечер)

Финансы

НБУ вывел куратора из «Кредитпромбанка», в «Финансы и Кредит» - оставил

Национальный банк Украины (НБУ) вновь перешел на общий режим осуществления контроля в отношении «Кредитпромбанка», при этом в банке «Финансы и Кредит» продолжает работать представитель регулятора.

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к НБУ.

««Кредитпромбанком» досрочно погашена значительная сумма кредита рефинансирования, пересмотрен график возврата в части сокращения сроков погашения кредита. В связи с этим регулятор продолжает наблюдать за этим банком в общем режиме контроля, - сообщил источник. - Что же касается банка «Финансы и Кредит», то там продолжает работать представитель регулятора, осуществляя ежедневный контроль за деятельностью банка».

Также, по информации источника, на сегодняшний день в банке «Финансы и Кредит» проводится плановая проверка регулятором выполнения банком условий договоров рефинансирования и качества залогов.

Как сообщалось в СМИ, НБУ назначил своих кураторов в банк «Финансы и Кредит» и «Кредитпромбанк».

Работа кураторов НБУ регламентирована постановлением центрального банка №38 от 30 января 2009 года: кураторы назначаются в банк на срок до одного года для ежедневного контроля за его деятельностью и устранения допущенных нарушений.

Справка УНИАН. ПАО «Кредитпромбанк» создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. Активы банка на 1 июля 2011 года составили 14,993 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 11,326 млрд. грн., обязательства - 13,138 млрд. грн., уставный капитал - 1,838 млрд. грн., собственный капитал - 1,856 млрд. грн. «Кредитпромбанк» в январе-июне 2011 года сократил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 11 раз – до 1,345 млн. грн.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 апреля 2011 года, являлись компания Homertron Trading Limited (Ирландия) – 24,974%; гражданин Греции Константинос ПАПУНИДИС, прямое участие – 4,915%, опосредованное – 70,0799%, компания Fintest Holding Limited (Кипр) напрямую владеет 45,1089% акций.

Банк «Финансы и кредит» основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины. Активы банка на 1 июля 2011 года составили 24,41 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 19,648 млрд. грн., обязате льства - 22,55 млрд. грн., уставный капитал - 2 млрд. грн., собственный капитал вырос - 1,86 млрд. грн. Банк «Финансы и кредит» в I полугодии получил чистую прибыль 2,8 млн. грн. по сравнению с убытком 54,3 млн. грн. годом ранее.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 июля 2011 года, являются АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%. В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.

***

Профицит платежного баланса Украины уменьшился в 2,5 раза

Профицит платежного баланса Украины в январе-июне 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, уменьшился в 2,5 раза – до 1,788 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе отрицательное сальдо платежного баланса в июне 2011 г. составило 0,376 млрд. долл. по сравнению положительным сальдо в 2,816 млрд. долл. за июнь 2010 года.

В июне дефицит текущего счета сократился до 188 млн. долл. США (в мае - 790 млн. долл. США), что, по данным НБУ, было обусловлено прежде всего снижением дефицита внешней торговли товарами и выплатами по доходам. За первые 6 месяцев года дефицит текущего счета вырос до 2,522 млрд. долл. США, тогда как в прошлом году за этот период он был с профицитом (552 млн. долл. США).

Продолжается рост кумулятивного дефицита текущего счета за последние 12 месяцев, который в июне составил 6 млрд. долл. США (4,0% от ВВП).

Дефицит товарного баланса сократился до 462 млн. долл. США (по сравнению с 983 млн. долл. США в мае) прежде всего вследствие возобновления экспорта зерновых и сокращения неэнергетического импорта (на 6,7% с учетом сезонного фактора).

В июне сальдо счета операций с капиталом и финансовых операций было отрицательным (188 млн. долл. США), что стало результатом сокращения внешней задолженности частным сектором и высоких объемов прироста наличной валюты вне банков. Отчасти это было компенсировано размещением правительством ОВГЗ.

В целом за первое полугодие 2011 года профицит счета капитала и финансовых операций платежного баланса составил 4,3 млрд. долл. США (За 6 месяцев 2010 года — 3,9 млрд. долл. США).

Как отмечают в Нацбанке, профицит был сформирован за счет притока долгового капитала в государственный и квазигосударственный секторы, поступления средств на приватизацию и формирование положительного сальдо по статье «Торговые кредиты» (2,6 млрд. долл. США в I квартале).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в июне был ниже, чем в предыдущие месяцы, - 427 млн. долл. США. Это было обусловлено частичным погашением кредитов прямого инвестора (443 млн. долл. США), полученных ранее. С начала года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 3 млрд. долл. США (из них в реальный сектор - 75%), тогда как за 6 месяцев прошлого года — 2,1 млрд. долл. США (из них в банковский сектор — 42%).

Сальдо операций по кредитам и облигациям в июне 2011 года было положительным (1,1 млрд. долл. США), что было обеспечено размещением правительством ОВГЗ на 1,25 млрд. долл. США.

Банковский сектор продолжает сокращать свою внешнюю задолженность: чистые выплаты составили 145 млн. долл. США (с начала года — 1,7 млрд. долл. США, rollover — 70%).

Выплаты реального сектора по долгосрочным инструментам также превысили объемы привлечений - на 199 млн. долл. США. С начала года чистые привлечения реального сектора составили 440 млн. долл. США (rollover - 119%), что было обусловлено значительными объемами кредитов от прямого инвестора и размещением еврооблигаций для финансирования проектов Евро-2012.

Прирост объемов наличной валюты вне банков вырос в июне до 1 млрд. долл. США. «Частично это может быть объяснено распространением спекуляций в прессе о нестабильности гривни на фоне негативных новостей из США и еврозоны», - отмечает Нацбанк.

За 6 месяцев текущего года прирост наличной валюты вне банков составил 5,1 млрд. долл. США, а в первом полугодии 2010 года - только 104 млн. долл. США.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,096 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.

***

Янукович ветировал закон о запрете валютного потребительского кредитования

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вернул в парламент со своими предложениями закон №3672–VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования правовых отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг».

Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2011 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования правовых отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг». Он, в частности, запрещает выдачу и получение потребительских кредитов в иностранной валюте на территории Украины.

Законом усовершенствована процедура банкротства путем устранения недостатков и неопределенности, содержащихся в законе о банкротстве.

В частности, усилены гарантии защиты прав и интересов кредиторов должника в процедуре восстановления его платежеспособности или признания банкротом и создания равных и справедливых условий удовлетворения требований всех категорий кредиторов.

Законодательно закреплено требование о необходимости уведомления арбитражным управляющим комитета кредиторов о времени, месте и условиях продажи залогового имущества (путем направления рекомендательного письма с уведомлением о вручении).

Законом устанавливается, что потребитель не обязан платить кредитодателю дополнительные комиссии вместе с указанными в действующем законодательстве какими-либо сборами, процентами или другими стоимостными элементами кредита, которые не были отмечены в договоре.

Устанавливается, что кредитодатель не имеет права устанавливать в договоре о предоставлении потребительского кредита какие-либо сборы, проценты, комиссии, платежи и тому подобное за действия, которые не являются услугой и не определены действующим законодательством.

Кредитодатель не имеет права отказать потребителю в принятии платежа при досрочном возвращении потребительского кредита, а также не имеет права устанавливать потребителю какую-либо плату при досрочном возвращении потребительского кредита.

***

Закон об усовершенствовании Налогового кодекса отправлен в ВР на доработку

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вернул на доработку в Верховную Раду Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования некоторых норм Налогового кодекса Украины)».

Напомним, данный закон, принятый парламентом в июле 2011 года, содержит норму, которую Президент ранее признал неконституционной.

Как сообщили УНИАН в юридической фирме «КМ Партнеры», Президент в предложениях к НК от 2 декабря 2010 года, которые были в полном объеме приняты в парламенте, в частности, написал: «В кодексе предусмотрена обязанность налогоплательщика во время проверки давать объяснения по вопросам налогообложения (п. 81.3 ст. 81). Такая обязанность противоречит Конституции Украины, которой установлено, что никакое лицо не несет ответственность за отказ давать объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников (ст.63). Основным законом государства, таким образом, гарантировано право лица отказаться давать такие объяснения по любому вопросу, в том числе и по вопросам налогообложения».

С учетом этих обстоятельств из кодекса, по мнению Президента, необходимо было исключить нормы о введении законодательного принуждения для налогоплательщика давать объяснения по вопросам налогообложения. Вместо этого в кодексе необходимо закрепить право налогоплательщика отказываться от предоставления таких объяснений и предусмотреть законодательные гарантии этого права.

Данные нормы были закреплены в принятом в декабре прошлого года Налоговом кодексе.

В то же время, законом о внесении изменений в НК, принятым парламентом и направленным на подпись Президенту (законопроект №8217) в июле т.г., предусмотрено, что требование об объяснениях законодательно восстанавливается, в том же подпункте, откуда оно было удалено по предложению Президента (20.1.2). В частности, подпункт 20.1.2 изложен в следующей редакции: «20.1.2. при проведении проверок требовать... объяснения по вопросам, которые возникают во время проверок и касаются реализации полномочий органов государственной налоговой службы, установленных этим кодексом и другими законами Украины...».

***

ТЭК

Президент вернул депутатам закон, позволяющий покупать нефть без тендеров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вернул для повторного рассмотрения Верховной Радой со своими предложениями закон №3684–VI «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» относительно нефти и нефтепродуктов».

Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

В сообщении отмечается, что право вето Президент применил в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины.

Напомним, этим документом предусматривалось разрешение юридическим лицам или их объединениям, занимающимся хозяйственно-коммерческой деятельностью, закупать за государственные средства без тендеров нефть, нефтепродукты для дальнейшей перепродажи или переработки.

Законом было предусмотрено, что без тендеров также можно будет осуществлять закупку услуг по переработке, производству, транспортировке, грузовым перевозкам, хранению, сливу/наливу, инспекции количества и качества, таможенно-брокерских услуг, информационно-аналитических, финансовых и услуг страхования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла данный закон 8 июля

***

ВХСУ завтра рассмотрит кассацию по делу о банкротстве «Энергоатома»

Высший хозяйственный суд Украины во вторник, 2 августа, рассмотрит кассационную жалобу Дочернего предприятия Всеукраинской организации инвалидов Украины "Фаворит-Плюс" в рамках инициированного ним дела о банкротстве оператора украинских АЭС НАЭК «Энергоатом».

Об этом сказано в определении суда от 20 июля по делу № 43/116, копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, суд, в частности, рассмотрит кассацию на постановление Киевского апелляционного хозсуда от 24 мая, которым предприятию было повторно отказано в открытии производства по делу о банкротстве НАЭК.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Хозяйственный суд Киева на основании закона №2711 (им установлен мораторий на банкротство предприятий ТЭК до 2013 года) отказал "Фаворит-Плюс" в признании банкротом НАЭК "Энергоатом". «Фаворт-Плюс» просила признать компанию банкротом в связи с непогашением НАЭК задолженности за работы по повышению радиационной безопасности эксплуатации атомных электростанций.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

***

Дело Тимошенко

В судебном заседании по делу Тимошенко объявлен перерыв до 4 августа

В заседании Печерского районного суда Киева, который рассматривает дело об обвинении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году, объявлен перерыв до 10 часов утра 4 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен для предоставления новому защитнику Ю.ТИМОШЕНКО Юрию СУХОВУ времени на ознакомление с материалами дела.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.СУХОВ просили суд предоставить два месяца на ознакомление с делом.

Во время рассмотрения ходатайства Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что ее сторона будет настаивать, чтобы на заседании суда были продемонстрированы видеозаписи допросов свидетелей. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в целом существует 147 часов таких записей.

Перед рассмотрением ходатайства суд допросил третьего за сегодняшний день свидетеля по делу - экс-министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА. В основном И.ВАКАРЧУК утверждал, что не помнит многих фактов, которые касаются этого дела.

***

Тимошенко: Ехануров остается лоббистом интересов «РосУкрЭнерго»

Бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО намерена просить Печерский районный суд Киева не принимать во внимание показания экс-министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА по делу относительно газовых контрактов с Россией, подписанных в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после заседания суда, на котором Ю.ЕХАНУРОВ давал показания более 5 часов.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЕХАНУРОВ остается лоббистом интересов компании-посредника «РосУкрЭнерго» на газовом рынке Украины.

«Он был и остается лоббистом коррупционной структуры «РосУкрЭнерго». Он на 100% их объемы поставок газа в Украину вводил, он их все это время защищает», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЕХАНУРОВ является необъективным свидетелем, а свидетелем, который стоит на защите коррупционных интересов.

«Поэтому мы будем заявлять протест, что его показания по делу не могут быть приняты во внимание, потому что он является предвзятым и он является мотивированным», - сказала она.

***

Агро

В Украине намолочено 30 млн. тонн зерна

В Украине, по состоянию на 1 августа текущего года, ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 10,1 млн. га (88% от прогноза), намолочено 30 млн. тонн зерна при урожайности 29,9 ц/га (в 2010 г. - 24,6 ц/га).

Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что кратковременные дожди, которые проходят в центральных и северо-западных регионах, замедлили темпы уборочных работ - суточный обмолот сократился до 100-150 тыс. га.

Пшеница (озимая и яровая) обмолочена на площади около 6,1 млн. га (90% от прогноза), намолочено 20,5 млн. тонн зерна при урожайности 33,6 ц/га (в 2010 г. - 28 ц/га). Ячмень (озимый и яровой) обмолочен на площади 3,4 млн. га (90%), намолочено 8,5 млн. тонн зерна при урожайности 25 ц/га (в 2010 г. - 21 ц/га). Горох обмолочен на 250 тыс. га (93%), намолочено 377 тыс. тонн зерна, урожайность 15,1 ц/га (в 2010 г. - 17,2 ц/га). Рожь собрана на 207 тыс. га (73%), намолочено 441 тыс. тонн зерна при урожайности 21,3 ц/га (в 2010 г. - 17,6 ц/га).

Рапс (озимый и яровой) обмолочен на площади 759 тыс. га (88%), намолочено 1,3 млн. тонн зерна при урожайности 16,6 ц/га (в 2010 г. - 16,6 ц/га).

В министерстве сообщают, что дождливая погода во время сбора приводит к снижению качественных показателей зерна. Соотношение продовольственной пшеницы к фуражной составляет в среднем 60% к 40%.

Отмечается, что на 29 июля 2011 г. сельхозтоваропроизводителями приобретено 450,5 тыс. тонн дизтоплива (95% от потребности на уборочную кампанию) и 129,6 тыс. тонн бензина (95%). В жатвах текущего года задействовано 53,5 тыс. зерноуборочных комбайнов. Кроме того, дополнительно привлечено почти 6 тыс. единиц зерноуборочных комбайнов в составе механизированных уборочных отрядов.

Напомним, в Украине к сбору подлежит 12,3 млн. га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса.

Минагропрод прогнозирует производство зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 47,4 млн. тонн (на 8,1 млн. тонн больше предыдущего года).

***

Минагропрод прогнозирует посев озимых зерновых на уровне прошлого года - 8,2 млн. га

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует посев озимых зерновых культур на площади 8,2 млн. га.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

«Проводится подготовка к посеву озимых культур урожая 2012 года, которые прогнозируется разместить на площади 9,2 млн. га, в том числе: озимые зерновые культуры – 8,2 млн. га и озимый рапс - 1 млн. га, что практически на уровне прошлого года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка почвы проведена на площади 3,3 млн. га (36% от прогноза).

Ожидаемая обеспеченность семенами составляет 1,8 млн. тонн, или 101% к потребности.

Также сельхозтоваропроизводители продолжают закупку минеральных удобрений для внесения под урожай следующего года. На 28 июля, с учетом переходящих остатков, в наличии имеется почти 134,5 тыс. тонн питательных веществ минудобрений, что составляет 28% к заявке (474 тыс. тонн).

***

Транспорт/Связь

"АэроСвит" заявляет, что выполнил все задержанные рейсы в "Борисполь" из-за рубежа

"АэроСвит" выполнил все ранее задержанные рейсы в "Борисполь" из зарубежных аэропортов, а также отправил большинство рейсов из базового киевского аэропорта.

Как сообщает УНИАН пресс-служба авиакомпании, по состоянию на 16.30 в понедельник, 1 августа, уже отправлены ранее задержанные авиарейсы компании "АэроСвит" из Киева в Тбилиси, Гамбург, Москву (Внуково), Афины, а также рейс Одесса-Стамбул, ряд внутренних авиарейсов (в Донецк, Одессу). Готовятся к вылету остальные рейсы, в частности в Дюссельдорф, Калининград и Симферополь.

Как отмечается в сообщении, практически все самолеты, не вылетевшие вовремя из зарубежных аэропортов в первой половине дня в понедельник, вернулись в "Борисполь" до 14.00–15.00.

Напомним, сегодня были отменены и задержаны ряд авиарейсов «АэроСвита» из-за проведения акции протеста пилотами самолетов Boeing 737.

Профсоюз "Лига Линейных пилотов" выступил с требованием индексации выплат, осуществленных администрацией авиакомпании в период социально-экономического кризиса 2008-2009 г.г., а также включения в договор нового положения об оплате пилотов Boeing 737, которое предусматривает повышение уровня оплаты труда примерно на 18%.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН