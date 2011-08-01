Анонс на 2 августа

* Премьер-министр Николай Азаров осуществит рабочую поездку в Винницкую область. Во время пребывания в Винницкой области председатель правительства проведет ряд встреч с руководством региона, в ходе которых, в частности, будут обсуждаться вопросы сбора и хранения урожая. Кроме того, Н.Азаров проверит состояние посевов сахарной свеклы и подготовку к сбору урожая и ознакомится со строительством овоще- и фруктохранилищ в Виннице.

*Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников посетит Харьков с рабочей поездкой. Вице-премьер-министр посетит харьковские объекты Евро-2012. Также Б.Колесников проинспектирует дороги, которые реконструируются в рамках подготовки региона к Евро-2012.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Презентация законопроекта «Об особенностях государственной поддержки обеспечения молодежи жильем». Организатор - Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (ГСФУ). Участники: Леонид Рысухин, председатель Правления ГСФУ, Андрей Пинчук, народный депутат Украины от Партии регионов. Будет презентован проект Закона Украины «Об особенностях государственной поддержки обеспечения молодежи жильем», который определяет правовые, организационные и экономические особенности государственной поддержки обеспечения молодежи жильем, регулирование соответствующих правоотношений.

* Пресс-конференция главы Киевской облгосадминистрации Анатолия Присяжнюка по итогам деятельности Киевской ОГА в 2011 году.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Итоги ІІ Всеукраинского конкурса “Банк, которому доверяют`2011”. В рамках мероприятия состоится также презентация специального приза памяти Вадима Гетмана «Банкир, которому доверяют`2011». Участники: Олег Капралов, шеф-редактор журнала «Банкир», организатор конкурса; Виктор Кравец, директор Генерального департамента регулирования платежных систем и расчетов НБУ; Людмила Патрикац, главный редактор журнала «Вестник НБУ»; Дмитрий Гриджук, председатель Правления банка «Крещатик»; Анатолий Дробязко, председатель Правления банка «Таврика»; Стас Кадочников, Татьяна Зайцева, члены Национального союза художников Украины, авторы специального приза памяти Вадима Гетьмана.

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