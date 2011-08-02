ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «За год количество вакансий в сфере маркетинга увеличилось на треть» пишет – специалисты сферы маркетинга стали самыми востребованными в сфере B2C. За год количество вакансий для таких сотрудников увеличилось на 30%…

http://delo.ua/education/za-god-kolichestvo-vakansij-v-sfere-marketinga-uvelichilos-na-tre-161995/

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Также «Дело» в публикации «Табачник разберется с необоснованным повышением стоимости контрактного обучения в вузах» пишет – Минобразования намерено проверить законность поднятия стоимости обучения отдельными вузами. Те учреждения, которые подняли цены выше уровня инфляции, должны будут снизить стоимость контракта…

http://delo.ua/education/tabachnik-razberetsja-s-neobosno-161963/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Заемщики почувствуют уголовную ответственность», в котором пишет – клиентам банков дали несколько месяцев отсрочки перед вступлением в силу новых, более жестких правил отношений с банками. Виктор Янукович вчера ветировал закон, который позволяет выселять заемщиков из квартир по упрощенной процедуре, а также сажать в тюрьму за обман банка или порчу залога. Президент не усмотрел незаконности новых норм, оспорив лишь маловажные детали этого документа…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1689898

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кофе сварили на целую группу», в котором пишет – популярный кофе Ambassador теперь будет продавать пятый по величине производитель в мире – Strauss Group. Покупка прав на эту марку обошлась израильской группе в $10,4 млн. Для Strauss Group, известной в Украине торговыми марками Elite, Roberto Totti и "Черная карта", это возможность усилить позиции в премиальном сегменте – в прошлом году компания потеряла контракт на дистрибуцию Lavazza…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1689883

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«Экономические известия» публикуют материал «Близнюк приблизился к проблемам», в котором пишут – новому руководителю ЖКХ предстоит обеспечить рентабельную работу предприятий и выполнить требование президента Украины о выравнивании тарифов по всей стране…

http://state.eizvestia.com/full/bliznyuk-priblizilsya-k-problemam

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Также «Экономические известия» подают материал «Газовая конкуренция обострилась», в котором пишут – украинские чиновники, курирующие строительство терминала по регазификации сжиженного природного газа, продолжают активно привлекать потенциальных инвесторов для участия в этом национальном проекте. Перспективы такого сотрудничества, по мнению экспертов, зависят от того, сможет ли окружение президента Виктора Януковича эффективно распределить полномочия и сферы влияния при реализации проекта…

http://finance.eizvestia.com/full/gazovaya-konkurenciya-obostrilas

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«Экономические известия» в материале «Металлурги ждут осени» пишут – в июле украинские металлурги увеличили объем выплавки стали. Однако в пересчете на среднесуточное производство этот показатель снизился на 2%…

http://markets.eizvestia.com/full/metallurgi-zhdut-oseni

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Газета «Сегодня» в публикации «Доллар в Украине должен быть в два раза дешевле» пишет – по индексу бигмака, нынешний курс бакса – 4 гривни…

http://www.segodnya.ua/news/14273478.html

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Также «Сегодня» в публикации «Экс-пасынок Фирташа, которого ищет Интнерпол, якобы сделал пластическую операцию» пишет - в списках Интерпола значится несколько сотен киевлян, и ежемесячно к ним добавляются новые. Список ширится потому, что разыскивать человека могут до 10 лет, а вот добиться результата удается далеко не всегда…

http://www.segodnya.ua/news/14273554.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Столичный рынок жилья снова нащупывает дно» пишет – на киевском рынке жилья традиционное затишье, которое сопровождается прогнозным снижением стоимости «квадрата». Если на столичной «первичке» рубеж в 1 тыс. долл./кв.м уже пройден, то «вторичке» еще предстоит потерять в весе примерно до 1,2 тыс. долл./кв.м

http://economics.unian.net/rus/detail/97274

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Siemens завершил шестилетнюю борьбу за российские газовые турбины» пишет – Siemens нашла способ взять под контроль производство газовых турбин на «Силовых машинах»: долю в компании немцы продали, но создадут с нею совместное предприятие, в котором получат две трети…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1330853/siemens_svoe_poluchit

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Также «Ведомости» в публикации «ВТБ собирается купить производителя болгарских сигарет» пишут – «Булгартабак», производитель известнейших в СССР сигарет «Стюардесса», «Опал» и «Родопи», может достаться российскому ВТБ. Болгария продает 79,83% своей компании и может выручить, по данным местных СМИ, минимум 100 млн евро…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1330852/chto_kurit_vtb

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Издание «Известия» в публикации «Академики предложили Путину ввести прогрессивный налог на доходы» пишет – в 95-страничном докладе, который экономисты написали для премьера, государству рекомендуется также меньше копить и больше тратить, пока цены на нефть высоки…

http://www.izvestia.ru/news/496150

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Также «Известия» в публикации «Рыбоохрану оденут в форму от Валентина Юдашкина» пишут – каждому сотруднику этого российского ведомства сошьют по шесть комплектов на все ситуации. Сообщают, что модельер придумал красоту бесплатно, а новой эмблемой станут перекрещенные осетр и лосось на фоне якорей…

http://www.izvestia.ru/news/496207

(УНИАН)