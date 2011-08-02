В Черниговской обл. происходит вымывание береговых земель Украины в интересах Беларуси

Для сохранения от вымывания 660 га украинской земли на участке берега Днепра на границе с Беларусью в Черниговской области Государственному агентству водных ресурсов необходимо в 2011 году 25,5 млн. грн. бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель агентства Василий СТАШУК в ходе рабочего совещания у г. Любич Черниговской области.

На этом участке реки происходит вымывание береговых земель Украины в интересах Беларуси, граница с которой проходит через фарватер.

На сегодняшний день, отметил В.СТАШУК, разработан проект программы «Защита земель Любецкого поселкового совета Рипкинского района Черниговской области от вредного действия вод Днепра», который предусматривает провести в 2011 году 2-й этап по дополнительному укреплению левого берега реки стоимость 15 млн.грн.

Длина крепления составляет 641м. Правительством выделено 10 млн. грн.

«Для полного завершения работ по второму этапу необходимо выделить из госбюджета в 2011 году дополнительно 5 млн. грн.», - заявил В.СТАШУК.

Работы по укреплению берега Днепра на участке, подверженном вымыванию, Госагентство планирует продолжить и в 2012 году, в рамках реализации 3-й очереди мероприятий стоимость 10,5 млн. грн.

При условии выполнения всего комплекса работ, подчеркнул председатель Госагентства водных ресурсов, практически будет остановлен отход территории Украины площадью 660 га.