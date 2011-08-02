Главное на 2 августа (день)

Основные экономические новости первой половины сегодняшнего дня

Соцполитика

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что ему стыдно за состояние больниц, в которых лечатся горняки, пострадавшие в результате аварий на шахтах в Луганской и Донецкой областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в ходе поездки в Винницкую область.

«Я вот в воскресенье был в Макеевке, проведывал пострадавших в результате аварии, зашел в больницу - и мне стыдно. Мне, премьер-министру, стыдно, что пострадавшие находятся в таких условиях», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 29 июля произошли аварии на шахте имени Бажанова в Макеевке Донецкой области и на шахте "Суходольськая-Восточная" в Суходольске Луганской области.

В результате аварии на макеевской шахте погибли 11 горняков, еще четверо (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы различной степени тяжести.

Количество погибших вследствие аварии на шахте "Суходольская-Восточная" Луганской области составило 26 человек, еще двое пострадали.

Углепром

Исполнительная дирекция Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний перечислила 11,5 млн. грн. семьям погибших во время аварий на шахтах им. Бажанова и «Суходольская-Восточная».

Как сообщает Министерство социальной политики, из этих средств 8,6 млн. грн. направлено управлению исполнительной дирекции фонда в Луганской области. Они, в частности, предназначены для выплат семьям погибших в аварии на шахте «Суходольская-Восточная» 29 июля. В фонде напомнили, что 26 погибших горняков и двое госпитализированных были застрахованы в фонде.

Фонд провел предварительный расчет сумм страховых выплат, в результате которого семьям погибших и иждивенцам в случае потери кормильца будет выплачена: одноразовая помощь семье в случае смерти потерпевшего (пятилетний заработок потерпевшего) в сумме 10,041 млн. грн.; одноразовая помощь иждивенцам (однолетний заработок потерпевшего) в сумме 1,554 млн. грн.; расходы на похороны – 158,8 тыс. грн.

Кроме того, всем иждивенцам будут выплачиваться ежемесячные страховые выплаты, а также пенсия в связи с потерей кормильца, в соответствии с действующим законодательством.

Семьям 11 погибших горняков на шахте им. Бажанова 29 июля будет выплачено: одноразовую помощь семье в случае смерти потерпевшего (пятилетний заработок потерпевшего) в сумме 2,604 млн. грн.; одноразовую помощь иждивенцам (однолетний заработок потерпевшего) в сумме 295,9 тыс. грн.; расходы на похороны – 94,8 тыс. грн.

На сегодня фонд перечислил управлению исполнительной дирекции фонда в Донецкой области 2,9 млн. грн. для вышеупомянутых выплат.

Как сообщал УНИАН, взрыв на шахте «Суходольская-Восточная» произошел 29 июля в 01.57 на горизонте 915 м.

В Макеевке трагедия произошла в тот же день в 09.23 – обвалился башенный копр.

Количество погибших вследствие аварии на шахте "Суходольская-Восточная" Луганской области составило 26 чел.

Кроме того, по данным МЧС, изъяты из-под завалов тела погибших горняков на шахте им. Бажанова в Макеевке Донецкой области.

Погибли 11 шахтеров и 4 - пострадали (3 горняка в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу г. Макеевки и 1 горняк в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в больницу г. Донецка).

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Разрешение на эксплуатацию башенного копра скипового ствола на макеевской шахте им. Бажанова, обрушение которого произошло 29 июля, было выдано до 2013 года.

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, заявил сегодня на пресс-конференции в Макеевке гендиректор госпредприятия «Макеевуголь» Станислав ТОЛЧИН.

«Все нормы и правила эксплуатации башенного копра на шахте им. Бажанова были соблюдены», - сказал гендиректор.

При этом он добавил, что специальный институт, курирующий данные вопросы, выдал разрешение на эксплуатацию башенного копра на шахте им. Бажанова до 1 января 2013 года.

С.ТОЛЧИН отметил, что техническая проверка состояния копра шкипового ствола по нормам производится один раз в год, и последний раз подобная проверка технических характеристик данного сооружения была в сентябре 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в городе Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра скипового ствола – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъёмные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

В результате аварии погибли 11 работников шахты, еще четверо (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы различной степени тяжести.

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Одной из причин разрушения копра на макеевской шахте имени Бажанова могло стать использование некачественного бетона при его строительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Макеевке генеральный директор госпредприятия «Макеевуголь» Станислав ТОЛЧИН.

Он отметил, что выводы о причинах аварии приблизительно через две недели сделает правительственная комиссия, подписав акт о своей работе.

Вместе с тем С.ТОЛЧИН заявил, что уже можно говорить о предварительных причинах аварии. По его словам, экспертами были «взяты пробы бетона, который находился в основании башенного копра, они не соответствуют стандарту, и одной из причин обрушения стало то, что прочность бетона оказалась намного ниже той, которая должна быть».

Кроме того, гендиректор отметил, что башенный копер был построен около 60 лет назад, но в 70-е годы на нем была заменена машина подъема со шведской на «советскую».

По словам С.ТОЛЧИНА, советский подъемник был тяжелее и мощнее предыдущего, но тогда не было ни методов, ни средств для правильной установки машины.

В заключении гендиректор еще раз подчеркнул, что все необходимые выводы сделает правительственная экспертная комиссия.

Финансы

Национальный банк Украины 28 июля предоставил ПАО «Национальный депозитарий Украины» новую (измененную) генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Также указывается, что в связи с получением новой генлицензии, лицензия на осуществление валютных операций от 20 октября 2008 года отозвана.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9970/8,0005, к 12:00 сузился спрэд 7,9975/7,9995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2868/71, к 12:00 цены поднялись - 0,2872/75. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 27,8280(+0,3030).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4170/72, изменяясь в достаточно узком диапазоне. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 11,3275/11,3345, к 12:00 цены ушли вверх - 11,3590/11,3660.

Транспорт

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») готовится к введению услуги беспроводной связи в отечественных пассажирских поездах на базе технологии WiMAX.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», об этом сообщил генеральный директор ведомства Владимир КОЗАК в ролике, выложенном на YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=8V65BCyD3ag).

По словам В.КОЗАКА, впервые беспроводная связь будет опробована на скоростном участке по маршруту Львов-Киев-Харьков-Донецк, который готовится к введению скоростного движения.

Как отметил гендиректор ведомства, работы по обеспечению участка связью технологии WiMAX уже ведутся. При этом «Укрзализныця» рассчитывает на использование WiMAX и для своих технологических нужд - беспроводной системы общения различных предприятий, входящих в состав «Укрзализныци». Сейчас «Укрзализныця» ищет партнеров среди коммуникационных компаний, готовых реализовать проект по обеспечению беспроводной связью пассажирских поездов на всех действующих в Украине направлениях.

«Сегодня мы рассматриваем те предложения, которые нам дают лучшие компании Украины и Европы. И, естественно, лучшее предложение будет воплощено в жизнь. Мы будем использовать WiMAX для передачи через Wi-Fi услуги Интернет-связи, телевидения, мобильной связи. Я хочу заверить наших пассажиров, в том, что эта работа будет выполнена вовремя и все качественные услуги, которых требует настоящее, все это будет внедрено на украинских железных дорогах», - отметил В.КОЗАК.

Как отмечается в сообщении, технологии семейства 802.16 позволяют экономически более эффективно (по сравнению с проводными технологиями) предоставлять доступ в сеть новым клиентам и расширять спектр услуг и охватывать новые труднодоступные территории. Кроме того, они более просты в использовании, чем традиционные проводные каналы.

«К Евро-2012 у нас ожидается более миллиона болельщиков. Они будут путешествовать между областными центрами и крупнейшими городами нашей страны. И будет очень приятно, находясь в поезде, общаться в Интернете со своими друзьями и делиться впечатлениями от того или иного матча», - сказал В.КОЗАК. Как напомнили в ведомстве, между городами, которые будут принимать матчи футбольного чемпионата Евро-2012 в следующем году будут запущены новые современные электропоезда для сообщения, закупленные у южнокорейского производителя Hyundai.

Справка УНИАН. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) стандарта IEEE 802.16 - стандарт беспроводной связи, обеспечивающий широкополосную связь на значительные расстояния со скоростью, соответствующей кабельному соединению.

WiMAX подходит для решения следующих задач: соединение точек доступа Wi-Fi друг с другом и другими сегментами Интернета; обеспечение беспроводного широкополосного доступа как альтернативы выделенным линиям и DSL; предоставление высокоскоростных сервисов передачи данных (до 3Мб/с) и телекоммуникационных услуг; создание точек доступа, не привязанных к географическому положению. WiMAX позволяет осуществлять доступ в Интернет на высоких скоростях, с гораздо большим покрытием, чем у Wi-Fi сети.

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В аэропорту «Борисполь» в течение июля т.г. обслужен абсолютный максимум пассажиров за всю историю существования воздушных перевозок в Украине – 910 тыс. 285 пассажиров (в 2010 году за аналогичный период аэропорт принял 754 тыс. 805 пассажиров).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, в июле был зафиксирован абсолютный суточный максимум – 34 тыс. 762 пассажира (30 июля) и абсолютный недельный максимум — 213 тыс. 101 пассажир (последняя неделя месяца).

Как отмечается в сообщении, впервые на максимальный суточный показатель в аэропорту вышли еще 25 июня. Количество обслуженных пассажиров в этот день составило 30 тыс. 618 пассажиров, уже через несколько дней данный показатель увеличился до 33 634 пассажиров в сутки.

Напомним, Международный аэропорт «Борисполь» сегодня работает с предельной нагрузкой по пропускной способности, поэтому отрабатываются дополнительные меры и технологические схемы обслуживания пассажиров в условиях «пиковых» нагрузок.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Борисполь» планирует с 1 сентября 2011 г. перевести обслуживание всех внутренних рейсов из терминала А в терминал В. Текущие пропускные способности терминала В — 1600 пасс. в час, после реконструкции дополнительно терминал сможет пропускать минимум еще 800 пасс. в час. Пик, который может сейчас пропускать терминал А, — 600 пасс. в час.

Как сообщил в конце июня т.г. генеральный директор аэропорта Антон ВОЛОВ, также «Борисполь» намерен доработать проект строящегося терминала D, с тем, чтобы он мог обслуживать не только международные, но и внутренние авиарейсы, и увеличить его пропускную способность, которая на сегодня запрограммирована на 5 млн. пасс. в год (3 тыс. пасс. в час).

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более чем 100 международных и украинских маршрутах.

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Никакого жесткого контроля на участке дороги "Одесса-Рени", который проходит по территории Молдовы, не будет.

Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Павел ШИШОЛИН, сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

«Недавно мы с другими взаимодействующими структурами определили места перехода для граждан Республики Молдова через дорогу для проведения ими хозяйственной деятельности, как это предусмотрено дополнительным соглашением», - сказал П.ШИШОЛИН. По его словам, «соглашением предусмотрено неосуществления пограничного, таможенного и других видов контроля на этой части дороги. Но это дорога, с обеих сторон которой проходит линия государственной границы».

Он также отметил, что «никто не снимал с Государственной пограничной службы Украины обязанности обеспечивать режим государственной границы на территории Украины, которая прилегает к линии госграницы с Молдовой. И те нарушения законодательства местными жителями и водителями: выход на проезжую часть, стихийные рынки, незаконные остановки автобусов, автомобилей, высадка пассажиров, попытки пересечь границу вне пункта пропуска – это, безусловно, должно пресекаться нашими нарядами, и мы будем это делать. Мы обязаны обеспечить режим, но это не пограничный контроль, как это кое-кто в свое время трактовал».

Земельные отношения

Государственное агентство земельных ресурсов Украины планирует сделать добровольным установку межевых знаков, определяющих границы земельных участков, а также отменить штрафы за их отсутствие.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как указывается в сообщении, глава Госземагентства Сергей ТИМЧЕНКО, учитывая жалобы граждан по поводу обязательности установления межевых знаков нового образца, на встрече с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ, а затем с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ поставил вопрос о возможности приостановки действия договора на покупку и изготовление межевых знаков.

«В результате договор с победителем торгов ООО «Инвестеко” будет расторгнут по соглашению сторон. Кроме того, в ближайшее время планируется внести изменения в закон «О землеустройстве». Таким образом, предусматривается установление межевых знаков на добровольных началах и отмена штрафов за отсутствие знаков», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие «Центр государственного земельного кадастра» заключило соглашение с победителем конкурса ООО «Инвестеко” на изготовление 50 млн. пластмассовых межевых знаков за 4,9 млрд. грн. Подрядчик на протяжении пяти лет должен поставлять 27 филиалам ГЗК необходимое количество знаков, предусмотренное графиком. Стоимость знака - 98 грн. за единицу.

АПК

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает цену на сахар оптимальной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе поездки в Винницкую область.

«А зачем (падение цены на сахар – УНИАН)? Главное, чтобы не росла… Нам не нужны падения цен, в том числе на сахар, потому что сахар очень тяжело производить, выращивать свеклу, собирать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что украинские сахарные заводы нуждаются в модернизации, а для этого необходимы средства. «Поэтому не надо, чтобы цена на сахар падала. Вот устоялась такая – нам надо ее держать. Она такая устраивает и покупателей, и производителей», - сказал премьер-министр.

Кроме того, он отметил, что ожидает в этом году падения цен на гречку.

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает цену на продовольственную пшеницу по 1600 грн. за тонну оптимальной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге в рамках рабочей поездки в Винницкую область.

«Сейчас сложилась ситуация на рынке зерна – цена примерно оптимальная. Она покрывает затраты фермеров», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время он подчеркнул, что для минимизации влияния повышения цены на природный газ на цену на хлеб необходимо модернизировать аграрные предприятия, производящие пшеницу, повышать рентабельность производства.

Премьер-министр спросил у одного из фермеров Винницкой области, производящего зерно, устраивает ли его такая цена. Фермер ответил, что не устраивает. В частности, этот фермер подчеркнул, что на цену влияет рост цен на топливо и газ.

«Всегда мы должны находить баланс. Любой хозяин товара всегда хочет получить за свой товар большую цену, а любой покупатель – меньшую. Поэтому надо найти разумный баланс. Если на зерне что-то потеряешь, надо искать, где выиграется», - отметил Н.АЗАРОВ.

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ООО «Агро-Эталон» (с. Васильевка Винницкой обл.) сегодня открыло холодильный комплекс для хранения плодово-ягодной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Появление такого комплекса, то, что мы с вами видим, – это уже первые результаты нашей работы… Такие объекты стоятся по всей Украине. Совершенно ясно, что мы проблемы эти все (хранение овощей и фруктов – УНИАН) решим, несмотря на то, что трудным был прошлый год. Да и этот непростой. Тем не менее, люди настроены на то, чтобы реализовывать эти задачи», - сказал Н.АЗАРОВ журналистам.

Генеральный директор ООО «Агро-Эталон» Гачай ШАФИЕВ сообщил, что объем инвестиций в строительство холодильника, которое велось с 2010 года, составил 150 млн. гривен.

«Холодильный комплекс мощностью хранения 17,7 тыс. тонн оборудован 77 камерами для хранения плодово-ягодной продукции», - отметил Г.ШАФИЕВ.

Справка УНИАН. ООО «Агро-Эталон» (с.Васильевка Винницкой обл.) работает с 2007 года. Предприятие занимается обработкой 4,9 тыс. га земли, из которых под выращивание плодово-ягодной продукции отведено на 450 га, и 70 га занимают рассадники. На остальных землях выращивают зерновые культуры.

Строительство. Недвижимость

В Украине, начиная с 2012 года, ежегодно планируется обеспечивать жильем 10% молодых семей, пребывающих на квартирном учете.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РИСУХИН в ходе презентации законопроекта «Об особенностях государственной поддержки обеспечения молодежи жильем».

Согласно законопроекту, в госбюджете 2012 года планируется предусмотреть выделение средств отдельной статьей, исходя из расчетов стоимости мероприятий по реализации механизмов господдержки обеспечения молодежи жильем, что предусматривает возможность обеспечить жильем в соответствующем году не менее 10% молодых семей от их общего количества в стране (по данным Госстата или госреестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий).

Л.РИСУХИН отметил, что среди основных принципов законопроекта «прежде всего, это государственная поддержка, а не обеспечение жильем… Государство не строит жилье для передачи в собственность… Государство или помогает дешевыми и доступными кредитами, или субсидиями, или предоставляет возможность снимать жилье в аренду в соответствующем жилом фонде. Второй принцип – многовариантность государственной помощи по обеспечению жильем для разных категорий… И третий основной принцип – это, безусловно, прогнозируемость, системность и возможность общественного влияния на соответствующие органы с точки зрения достижения результатов».

По его словам, законопроект включает семь механизмов господдержки обеспечения молодежи жильем: предоставление льготных долгосрочных государственных средств на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья за счет государственного и местных бюджетов (до 30 лет под 3% годовых); ипотечное льготное кредитование за счет собственных и привлеченных средств госфонда (до 30 лет под 9,75% годовых); содействие созданию молодежных жилищных комплексов (МЖК) и молодежных жилищно-строительных кооперативов (МЖСК) (планируется, что местные власти представляют фонду в долгосрочную аренду земельные участки для МЖК и МЖСК для строительства жилья по цене 1 грн. за 1 га на 1 год); предоставление частичной компенсации процентной ставки по кредиту, выданному на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья (под 7,75% годовых на срок не более 10 лет); предоставление господдержки для строительства или приобретения жилья (в размере 30% от стоимости строительства или приобретения жилья); предоставление жилья в аренду без права его выкупа (на период достижения взрослыми членами семьи 35 лет (включительно)); предоставление налоговых льгот.

Л.РИСУХИН отметил, что законопроект предусматривает принятие на законодательном уровне новой общегосударственной программы господдержки обеспечения молодежи жильем.

Он уточнил, что две реализуемые фондом программы для молодежи (льготное кредитование и частичное возмещение процентной ставки по кредитам) завершаются в 2012 году.

При этом документ предусматривает создание общественного совета, члены которого будут утверждаться Президентом Украины, а также повышение статуса госфонда как небанковского государственного финансового учреждения, «который позволяет быть серьезным игроком на рынке недвижимости».

Кроме средств государственного и местных бюджетов, для финансирования программ предусматривается привлечь возможности Национального банка, а также планируется привлекать средства молодежи через МЖК и МЖСК.

Л.РИСУХИН отметил, что на протяжении августа планируется провести общественное обсуждение законопроекта во всех областях и после доработки представить общественности в начале сентября, чтобы передать народным депутатам для подачи в Верховную Раду.

В свою очередь народный депутат Андрей ПИНЧУК сообщил, что принятие законопроекта в целом ожидается до конца текущего года.

«Я планирую подать законопроект в министерства регионального развития и строительства, юстиции, финансов для того, чтобы они дали свои заключения, мы бы доработали и совместными усилиями с правительством приняли бы этот законопроект в целом до конца года… Объективно, необходимо, чтобы этот закон в полную мощность начал работать уже с 2013 года», - уточнил он.

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Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в этом году планирует выдать льготные кредиты 450 молодым семьям, обеспечить господдержкой около 800-900 семей по программе доступного жилья.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РИСУХИН.

По его словам, в июле т.г. 53 молодых семьи получили государственную поддержку в размере 37,8 млн. грн. по программе доступного жилья.

«Я думаю, что в ближайший месяц мы полностью освоим те средства, которые нам выделяются. Сегодня предусмотрено на эту программу 100 млн. грн. Мы знаем, что есть воля правительства, как только будут освоены эти средства, пересмотреть и увеличить средства на эту программу», - добавил глава ведомства.

Л.РИСУХИН уточнил, что в программе доступного жилья половину составляют молодые семьи (из 590 семей, получивших господдержку в 2010 году, было 277 молодых семей).

По данным главы правления фонда, по программе льготного кредитования в текущем году из государственного бюджета предусмотрено 60 млн. грн., из местных – 40 млн. грн., из уставного капитала фонда – 31 млн. грн.

«То есть мы где-то на 130 млн. грн. предполагаем выдать льготных кредитов. На сегодня из бюджета профинансировано 29 млн. грн., выдано 86 кредитов, местными бюджетами профинансировано 15,8 млн. грн., выдано 61 кредит, из уставного капитала 37 кредитов мы уже выдали молодым семьям. Мы ожидаем, что по программам льготного кредитования где-то 450 семей у нас смогут получить кредиты (в прошлом году - 290) и по программе доступного жилья, я думаю, семей 800-900 как минимум, если останется этот уровень финансирования, также будут обеспечены государственной поддержкой», - пояснил Л.РИСУХИН.

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В Украине в 2013 году может начаться формирование маневренного фонда для аренды жилья молодыми семьями без права выкупа.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РИСУХИН.

По его словам, создание такого фонда предусмотрено презентованным сегодня законопроектом «Об особенностях государственной поддержки обеспечения молодежи жильем».

«Вполне возможно, что с 2013 года начнется формирование такого фонда. Эту идею должны поддержать народные депутаты», - сказал глава правления фонда.

Он уточнил, что фонд будет создаваться на протяжении нескольких лет.

Согласно законопроекту, предусматривается, что жилье, которое предоставляется молодежи в аренду, не подлежит отчуждению, субаренде, бронированию, приватизации, продаже, дарению, выкупу и залогу.

По словам Л.РИСУХИНА, планируется, что арендная плата за такое жилье будет состоять из оплаты жилищно-коммунальных услуг и платы за содержание жилья эксплуатирующей организации. «Арендной платы, которую сверху сегодня платят молодые семьи, не должно быть», - добавил он.

При этом предполагается, что молодые семьи, пользователи такого жилья, имеют право на жилищные субсидии.

В законопроекте также говорится о том, что жилой фонд для предоставления молодым семьям жилья в аренду без права выкупа создается за счет государственного бюджета путем строительства госфондом нового жилья, выкупа (реконструкции) существующих сооружений.

Л.РИСУХИН уточнил, что кроме новостроек и реконструированного жилья, для аренды могут использоваться перепрофилированные административные или производственные здания.

Как сообщал УНИАН, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству предлагает предоставлять возводимое при участии государства жилье молодым семьям во временную аренду без возможности его приобретения в собственность.

Погода

В Тернополе сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую информацию распространила пресс-служба городского совета.

В ней указано, что сегодня в городе ожидают сильные дожди с грозами, также ожидаются шквалы от 15 до 20 метров в секунду и сильный град.

Жителей города мэрия призвала ограничить пребывание на улице во время ненастья и общение по мобильным телефонам, а владельцев транспортных средств – быть внимательными и осторожными на дороге.

В то же время областное управление МЧС предупредило о подъеме уровня воды в реке Днестр в Залещикском районе на 0,7-1,3 м в связи с сильными продолжительными дождями.

Как уже сообщал УНИАН, 30 июля в Тернополе в результате ливней были затоплены здания на ул. Микулинецкой, Оболоннье, Стадниковой, Галицкой, Живова и Липовой, где во время сильных дождей дренажные системы не способны пропустить большое количество воды. Чтобы преодолеть последствия ненастья спасатели работали всю ночь, поскольку сообщения о подтоплении поступали к спасателям из всех микрорайонов города.

В результате ливня также был отменен футбольный матч команд второй лиги «Нива» (Тернополь) – ФК «Сумы», поскольку футбольное поле полностью было затоплено.

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3 августа в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Лишь в западных областях - без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°; в южной и восточной частях ночью 13-18°, на побережье Крыма 20-23°, днем 23-28°.

В Киеве и области пройдет кратковременный дождь (ночью местами), местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 10-15°, днем 19-24°. В г. Киеве температура ночью 13-15°, днем 20-22°.

2 августа температура воды в Черном море 24-27°, в районе Одессы 22°, в Азовском море 26-29°; в Днепре возле Киева 24°.

(УНИАН)