Главное на 2 августа (вечер)

Финансы

Определены победители конкурса «Банк, которому доверяют-2011»

Определены победители II Всеукраинского конкурса «Банк, которому доверяют - 2011».

Церемония награждения лучших украинских банков состоялась 22 июля, говорится в материалах, розданных сегодня на пресс-конференции в УНИАН, по поводу награждения председателя правления банка «Хрещатик» Дмитрия ГРИДЖУКА специальным призом памяти Вадима Гетьмана «Банкир, которому доверяют - 2011», учрежденным организаторами конкурса в этом году.

По информации организаторов, в 2011 году в конкурсе приняли участие 125 украинских банков.

Лауреатами конкурса стали 14 банков в следующих номинациях:

«Лучший топ-менеджер по внедрению репутационного маркетинга» – председатель правления АО «Райффайзен Банк Аваль» Владимир ЛАВРЕНЧУК.

«Банк, сохранивший высокий уровень доверия клиентов в кризисный период» – ПАО «КБ «Хрещатик», АО «Еврогазбанк», АО «Коммерческий индустриальный банк»;

«Банк – лидер по надежности депозитов для юридических лиц» – АО «Брокбизнесбанк»;

«Банк – лидер по надежности депозитов для физических лиц» – АО «Ощадбанк», АО «Имэксбанк», ПАО «Плюс-Банк»;

«Лучший банк по программам лояльности для клиентов» – АО Банк «Меркурий»;

«Лучший банк по качеству банковских продуктов, услуг и программ для клиентов» – АБ «Пивденный», АО «Еврогазбанк», ПАО «Всеукраинский банк развития»;

«Лучший банк по качеству менеджмента» – АО «Коминвестбанк»;

«Лучший банк по внедрению инновационных технологий» – АО «Сбербанк России»;

«Банк – надежный финансовый партнер» (специальная номинация) – банк «Демарк»;

специальная номинация от партнера конкурса – компании De Beers – «Банк благосостояния и надежности» – АО «Коммерческий индустриальный банк».

Организатором мероприятия выступает издательство «КБС-Издат», выпускающее журнал «Банкиръ», и справочник-каталог «Банки Украины, СНГ, Балтии, Грузии. Финансово-кредитные институты и учреждения. Банковские технологии, оборудование и услуги». Партнеры конкурса – компания De Beers Diamond Jewellers в Украине, компания «Европеум». Медиапартнер – журнал «Вісник Національного банку України».

Цели и задачи конкурса – оказание имиджевой поддержки банкам посредством анализа уровня доверия к ним со стороны клиентов как основополагающего принципа профессиональной деятельности банков; укрепление позитивного имиджа банка как надежного финансово-кредитного учреждения для потенциальных клиентов; информирование широкой общественности о степени доверия общества к банковской системе; содействие формированию социальной ответственности отечественного банковского бизнеса; поддержка банков в период финансовой нестабильности путем публичного декларирования стратегии прозрачности и открытости финансово-кредитных учреждений; подтверждение репутационного рейтинга самых надежных, финансово стабильных банков; обнародование достижений лучших банков в соответствии с принципами, общепринятыми в мировой практике.

«Согласно нашей методике, основным критерием в определении лучших банков является оценка качественных показателей деятельности кредитно-финансовых учреждений. При этом нами обязательно учитывается мнение регулятора, рейтинговых агентств, социологических служб, профильных фондов и ассоциаций и, собственно, самих клиентов. Деятельность банков рассматривалась в разных номинациях, каждая из которых отражает важную составляющую репутационного рейтинга финансово-кредитного учреждения», – сказал председатель оргкомитета, шеф-редактор журнала «Банкиръ» Олег КАПРАЛОВ.

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Нацдепозитарий получил новую генлицензию на осуществление валютных операций

Национальный банк Украины 28 июля предоставил ПАО «Национальный депозитарий Украины» новую (измененную) генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Также указывается, что в связи с получением новой генлицензии, лицензия на осуществление валютных операций от 20 октября 2008 года отозвана.

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Украинские банки увеличили перечисление в бюджет налогов на 25% – 2,4 млрд. грн.

Украинские банки в январе-июне 2011 года перечислили в бюджет на 25% налогов больше, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - 2,4 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО.

В то же время увеличение добровольно уплаченных налогов в первом полугодии т.г. наблюдалось при сокращении количества проверок, отметил он.

По словам А.КЛИМЕНКО, по сравнению с прошлым годом во втором квартале 2011 года количество проверок банков сокращено на треть, в третьем - будет сокращено на 43%. Сокращение состоялось за счет применения рискоориентированной системы мониторинга: для контроля отбираются только финансовые учреждения, которые вызывают подозрение в вопросе минимизации налоговых обязательств.

«При этом добровольная уплата налогов банками выросла на 25%, и составила в первом полугодии 2,4 млрд. грн. В том числе налога на прибыль было собрано в полтора раза больше, чем прошлом году – 809,8 млн. грн. Таким образом, следует констатировать, что банковские учреждения адекватно расценили наши усилия по повышению лояльности к добросовестным плательщикам, и добровольно отказываются от сомнительных схем», – отметил А.КЛИМЕНКО.

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Минфин в январе-июне разместил ОВГЗ на 35,47 млрд. грн.

Министерство финансов Украины в январе-июне 2011 г. разместило облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 35 млрд. 469,97 млн. грн. со средневзвешенной доходностью 9,15% годовых (в июне - 8 млрд. 998,47 млн. грн. со средневзвешенной доходностью 9,49% годовых).

Об этом говорится в «Общем обзоре фондового рынка Украины за январь-июнь 2011 года», размещенном на сайте Национального банка Украины.

Согласно обзору, сумма средств, поступившая в Государственный бюджет Украины в январе-июне 2011 г. по результатам проведения аукционов по первичному размещению ОВГЗ, составила 18 млрд. 115,97 млн. грн. со средневзвешенной доходностью 8,81% годовых (в июне - 594,47 млн. грн. со средневзвешенной доходностью 9,38% годовых); выпущено ОВГЗ для увеличения формирования уставного капитала банков за январь-июнь 2011 г. на общую сумму 8 млрд. 854,001 млн. грн. со средневзвешенной доходностью 9,5% годовых (в июне - 4 млрд. 904 млн. грн. из средневзвешенной доходностью - 9,5% годовых); выпущено ОВГЗ для увеличения формирования уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2011 г. на общую сумму 8,5 млрд. грн. со средневзвешенной доходностью 9,5% годовых (в июне - 3,5 млрд. грн. со средневзвешенной доходностью - 9,5% годовых).

По информации НБУ, общий объем ОВГЗ, находящихся в обращении, на 1 июля 2011 г. составил 156 млрд. 529,98 млн. грн. (на 1 июля 2010 г. - 105 млрд. 134,7 млн. грн.).

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, и за январь-июнь 2011 г. составили 22 млрд. 363,84 млн. грн., в том числе основной долг - 15 млрд. 026,90 млн. грн., уплата дохода - 7 млрд. 336, 93 млн. грн.

На вторичном (организованном) рынке государственных ценных бумаг объем заключенных сделок за январь-июнь 2011 г. составил 39 млрд. 189,25 млн. грн., при этом за соответствующий период 2010 г. - 24 млрд. 679,75 млн. грн. Средневзвешенный уровень доходности по этим операциям колебался в январе-июне 2011 г. в диапазоне 8,46 - 9,49%, в аналогичном периоде 2010 г. - 10,67 - 15,66%.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов в январе-июне 2011 г. уменьшился на 2 млрд. 493 млн. грн. и на 1 июля 2011 г. составил 8 млрд. 876,6 млн. грн., или 5,67% от общей суммы ОВГЗ, находящихся в обращении. В течение аналогичного периода прошлого года объем ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился на 2 млрд. 579,8 млн. грн. и на 1 июля 2010 г. составил 3 млрд. 063 млн. грн.

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Нацбанк продлил работу временной администрации в банке «Владимирский»

Национальный банк Украины своим постановлением от 29 июля №264 продлил работу временной администрации и полномочия временного администратора ПАО «КБ «Владимирский» до 31 августа 2011 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Справка УНИАН. Банк «Владимирский» создан в 2001 году.

Январь-июнь 2011 года банк завершил с убытком 251,6 млн. грн. против 0,272 млн. грн. прибыли за аналогичный период 2010 года.

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ТЭК

Госгорпромнадзор проверит состояние шахтных копров угледобывающих предприятий

Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности проведет внеплановую проверку технического состояния шахтных копров и подъемных сооружений на угледобывающих предприятиях, подобных разрушенным на шахте им. Бажанова в Макеевке (Донецкая обл.).

Об этом говорится в сообщении госслужбы, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, проверка всех 49 копров будет завершена до 15 августа.

В ее процессе ведомство также проверит наличие соответствующих экспертных выводов относительно продления эксплуатации копров.

Для проведения проверок будут привлечены специалисты ведущих отраслевых институтов и уполномоченных организаций.

Так, в ходе проверок будет осуществляться ультразвуковое исследование элементов конструкций для определения возможных внутренних разрушений.

Кроме того, будет проверено наличие конструктивных изменений сооружений в процессе их эксплуатации.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в городе Макеевка (Донецкая обл.) на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра скипового ствола – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

В результате аварии погибли 11 работников шахты, еще четверо (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы различной степени тяжести.

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«Донецксталь» перечислил 2,6 млн. грн. семьям погибших на шахте «Суходольская-Восточная»

ПрАО «Донецксталь» - металлургический завод» перечислил 2,6 млн. грн. семьям горняков, погибших в результате аварии, произошедшей 29 июля на шахте «Суходольская-Восточная» (ОАО «Краснодонуголь»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что решение об оказании помощи семьям погибших шахтеров (по 100 тыс. грн. каждой) приняли трудовые коллективы предприятий, входящих в компанию «Донецксталь», в день аварии, еще до того как стало известно о точном количестве жертв, уточнили в пресс-службе.

Также отмечается, что «Донецксталь» намерен оказать помощь (по 100 тыс. грн.) семьям горняков, погибших в результате аварии на шахте им. Бажанова (ГП «Макеевуголь») и по 20 тыс. грн. - на лечение пострадавших горняков.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в настоящее время на шахту им. Бажанова от компании «Донецкшахтопроходка», входящей в группу «Донецксталь», направлена бригада опытных проходчиков и инженеров для ликвидации последствий аварии. Кроме того, совместно с институтом «Донгипрошахт» разработан план восстановления разрушенного копра и подготовлен план строительства нового подъемного комплекса.

По словам генерального директора-председателя правления ПрАО «Донецксталь» - металлургический завод» Александра РЫЖЕНКОВА, для работников донецкого метпредприятия «не бывает чужого горя, а трагедия горняков Донбасса понятна еще и потому, что компания «Донецксталь» включает в себя и угледобывающие предприятия, и обогатительную фабрику, и шахтопроходческий комплекс».

«К тому же, шахту имени Бажанова связывают длительные производственные отношения с Ясиновским кокосохимическим заводом, входящим в состав компании. Многие члены семей сотрудников коксохима работают на этой шахте», - объяснил гендиректор «Донецкстали».

Как сообщал УНИАН, 29 июля произошли аварии на шахте имени Бажанова в Макеевке Донецкой области и на шахте "Суходольськая-Восточная" в Суходольске Луганской области.

В результате аварии на макеевской шахте погибли 11 горняков, еще четверо (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы различной степени тяжести.

Количество погибших вследствие аварии на шахте "Суходольская-Восточная" Луганской области составило 26 человек, еще двое пострадали.

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В Макеевке на шахте им. Бажанова отстранен от работы главный инженер

В городе Макеевка Донецкой области на шахте им. Бажанова, на которой 29 июля произошло обрушение копра скипового ствола, отстранен от работы главный инженер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Макеевке гендиректор госпредприятия «Макеевуголь» Станислав ТОЛЧИН.

Он акцентировал, что, по предварительным выводам экспертов, одной из причин аварии стали некачественный бетон, из которого был изготовлен копер, и то, что в 70-е годы на копре была заменена подъемная машина со шведской на более тяжелую и мощную «советскую», установленную, неправильно. С.ТОЛЧИН предположил, что людей, которые использовали некачественный бетон, «уже нет в живых».

На вопрос УНИАН, будут ли в таком случае вообще определены виновные в этой аварии, гендиректор сказал: «Это комиссия правительственная определяет». При этом он добавил, что «виновные есть во всем, и, наверное, будут и здесь».

С.ТОЛЧИН отметил, что пока «от работы отстранен главный инженер шахты им. Бажанова».

На вопрос журналистов, будут ли после обнародования результатов комиссии кадровые изменения на шахте и в «Макеевугле», гендиректор ответил: «Вы хотите спросить – Выгонят ли меня с работы?. Я не знаю».

В то же время С.ТОЛЧИН подчеркнул, что он не занимается кабинетной работой, а регулярно спускается в шахту и общается со своими горняками под землей.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в городе Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра скипового ствола – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

В результате аварии погибли 11 работников шахты, еще четверо (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы различной степени тяжести.

Прокуратура Донецкой области возбудила дело по факту обрушения копра на шахте им. Бажанова по ч.2 ст. 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).

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Агро

Премьер прогнозирует снижение цен на гречку

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует снижение цен на гречку. Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, ссылаясь на заявление премьер-министра в ходе рабочей поездки в Винницкой области.

По мнению Н.АЗАРОВА, перепроизводство гречихи в текущем году обязательно приведет к снижению цены на гречку.

Относительно цен на сахар, зерно и другую продукцию агропрома Н.АЗАРОВ подчеркнул, что сегодня их стоимость обеспечивает «нормальную рентабельность» сельскохозяйственного производства.

Касательно цен на сахар премьер-министр отметил, что производитель сахара также должен иметь прибыль для модернизации производства, а интересы потребителя будут защищены повышением заработной платы.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что в текущем году ожидается произвести свыше 2 млн. тонн сахара (в 2010 г. - 1,7 млн. тонн), в связи с чем правительство планирует закупить в госрезерв 400 тыс. тонн сахара.

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Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о выделении тарифной квоты на експорт сахара

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ведет переговоры с Таможенным союзом относительно установления тарифной квоты на экспорт сахара в режиме свободной торговли.

Об этом сегодня сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК во время совещания по вопросам развития сахарной отрасли и перспектив производства биоэтанола, которое проходит в Винницкой области, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, Минагропрод, в соответствии с поручением правительства, ведет переговоры со странами-членами Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан) относительно установления со следующего года тарифной квоты на поставку в Россию украинского свекловичного сахара в режиме свободной торговли в объеме 100 тысяч тонн.

«В дальнейшем нам необходимо достичь договоренностей относительно постепенного увеличения квоты до 500 тыс. тонн», - сообщил министр.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, с увеличением сбора сахарной свеклы и производства сахара в Украине увеличилось и количество работающих сахарных заводов. «Так если в 2009 году у нас работало лишь 56 сахарных заводов, то в 2010 г. – уже 73. А в 2011 году, по предварительным данным, в Украине насчитывается уже 80 сахарных заводов», - сообщил министр. Вместе с тем, по данным ведомства, в Украине есть еще 26 законсервированных сахарных заводов, которые при обеспечении необходимым количеством сырья могут возобновить свою производственную деятельность. «Общая мощность всех отечественных сахарных заводов позволяет ежегодно производить свыше 3 миллионов тонн сахара. При таких объемах производства экспортный ресурс сахара может составлять свыше 1 миллиона тонн на сумму около 1 млрд. долл.», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По мнению министра, при увеличении производства основными рынками сбыта украинского свекловичного сахара могут быть Российская Федерация и ряд других стран СНГ, которые до 2020 года не смогут полностью обеспечить себя сахаром.

Вместе с этим, считает министр, обеспечение устойчивого развития свеклосахарной отрасли и наращивания производства требует защиты внутреннего рынка сахара.

В первую очередь, необходимо ограничить субсидированный экспорт сахара в Украину из других стран в режиме свободной торговли. Кроме того, такие ограничительные меры должны распространяться и на сахарозаменители и интенсивные подсластители, которые ввозятся в Украину для потребностей пищевой, фармацевтической и других отраслей.

По информации министерства, эта продукция в среднем уже замещает, по меньшей мере, 300 тыс. тонн украинского сахара.

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Фондовый рынок

ГКЦБФР будет переименована в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) будет переименована в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, а также изменит определенные принципы своей работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГКЦБФР, соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины № 3610-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о национальных комиссиях, осуществляющих государственное регулирование естественных монополий, в сфере связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг», который был подписан 2 августа 2011 г. Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как разъяснили в пресс-службе, комиссия является государственным коллегиальным органом в составе председателя комиссии, шести членов и центрального аппарата. Согласно закону, отныне Нацкомиссия подчинена Президенту Украины и подотчетна Верховной Раде.

Законом закреплено, что предельная численность работников комиссии утверждается Президентом Украины, а штатное расписание комиссии утверждается ее председателем по согласованию с Министерством финансов Украины.

Кроме того, закон устанавливает, что заседания Национальной комиссии, которые являются основной формой ее работы, будут проводиться по решению председателя комиссии и являются правомочными, если на них присутствует не менее половины общего количественного состава регулятора, а все решения принимаются большинством голосов ее общего количественного состава. При принятии решений председатель и все остальные члены Национальной комиссии будет иметь один голос. Закон также определяет унифицированные требования к членам Национальной комиссии, основания и обстоятельства, при которых ее члены могут быть освобождены от должности.

«Теперь, после подписания Закона главой государства и его вступления в силу, среди наших дальнейших шагов - внесение изменений в положение о комиссии и других внутренних документов, - отмечает председатель комиссии Дмитрий ТЕВЕЛЕВ. Также, по его словам, в ближайшее время планируется внутренняя реорганизация системы комиссии, которая, по его мнению, поможет повысить эффективность работы.

Напомним, что данный Закон был принят Верховной Радой 6 июля этого года. Документ вступит в силу через тридцать дней со дня его опубликования.

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"Укртелеком" погасил облигации серии «В» на сумму 250 млн. грн.

Компания "Укртелеком" осуществила погашение облигаций серии «В» на сумму 250 млн. грн. и оплатила проценты за последний процентный период. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, «погашение и уплата процентов состоялись в сроки, установленные проспектом эмиссии облигаций».

Согласно проспекту эмиссии, первичное открытое размещение облигаций было осуществлено 28 июля 2008 года. Конечным сроком погашения облигаций было определено 26 июля 2011 года.

Процентная ставка по облигациям серии «В» в разные процентные периоды была определена в размере 15-19%.

Привлеченные средства планировалось использовать для строительства и модернизации сетевой инфраструктуры, сети мобильной связи третьего поколения (3G), развития перспективных услуг и др.

Справка УНИАН. Чистый убыток "Укртелекома" в 1-м полугодии 2011 года составил 215,41 млн. грн. Доход компании от услуг связи за 1-е полугодии 2011 года составил более 3,9 млрд. грн.

Основным акционером компании является ООО "ЕСУ" (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 182 физическим и юридическим лицам.

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Строительство

Стоимость аренды квартир в Киеве выросла на 0,77% – до 521 долл. в месяц

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в июле 2011 года выросла на 0,77% (4 долл.) – до 521 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл. – до 530 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 702 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 838 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 409 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 692 долл., 3-комнатных – на 10 долл. – до 821 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл., до 330 долл., 2-комнатных – на 5 долл. – до 443 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 646 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 337 долл., 2-комнатных – выросла на 3 долл., до 449 долл., 3-комнатных – выросла на 5 долл., до 614 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл., до 315 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 425 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 534 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл. – до 338 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 463 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 552 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 394 долл., 2-комнатных – на 1 долл., до 508 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 644 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл., до 307 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 424 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 541 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 317 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 449 долл., 3-комнатных – на 1 долл. – до 555 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 307 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 420 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 551 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.

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Транспорт/Связь

Все троллейбусы харьковского «Горэлектротранса» завтра выйдут на маршруты

Все водители троллейбусного депо №3 харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс», которые сегодня провели акцию протеста против реорганизации предприятия и задержек с выплатами зарплат, завтра выйдут на маршруты города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, такое решение было принято сегодня на собрании трудового коллектива депо.

Прокурор Харькова Евгений ПОПОВИЧ заверил участников собрания, которые выразили опасение по поводу возможных увольнений, что будет держать на личном контроле все случаи незаконных увольнений работников предприятия.

В свою очередь директор Департамента транспорта и связи Харьковского городского совета Сергей ДУЛЬФАН заявил, что решение о дисциплинарных взысканиях в отношении 42 кондукторов и 74 водителей ХКП «Горэлектротранс», которые не вышли сегодня на работу, будет принято только коллегиально на заседании административной комиссии предприятия.

«С точки зрения трудового законодательства Украины, по факту его нарушения решение о расторжении трудового договора с работником за прогул принимает административная комиссия предприятия», - сказал С.ДУЛЬФАН. По его информации, административная комиссия еще не приступала к рассмотрению этого вопроса.

Говоря о финансовой деятельности предприятия, С.ДУЛЬФАН заверил работников, что в течение трех недель Контрольно-ревизионное управление Харьковской области проверит всю финансовую документацию КП «Горэлектротранс» и предоставит свои выводы на ближайшем собрании трудового коллектива предприятия, которое планируется провести 22 августа.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове на маршруты не вышли 74 троллейбуса. Водители и кондукторы ХКП «Горэлектротранс» провели акцию протеста против реорганизации предприятия, задержек с выплатами заработных плат и взносов в Пенсионный фонд.

Согласно решению Харьковского горсовета, реорганизация «Горэлектротранса» проводится для того, чтобы дать возможность новым эксплуатационным предприятиям самостоятельно вести финансово-хозяйственную деятельность и распоряжаться деньгами, которые они зарабатывают.

В ходе реформирования ХКП «Горэлектротранс» в городе будет создано пять коммунальных предприятий: «Салтовское трамвайное депо», «Октябрьское трамвайное депо», «2-е троллейбусное депо», «3-е троллейбусное депо» и «Горэлектротранссервис». Новые предприятия начнут работу 15 августа.

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