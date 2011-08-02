Анонс на 3 августа

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины

- во время заседания Правительства состоится брифинг министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского на тему: «Выполнение экологической программы утилизации: первые результаты».

* Брифинг Главного государственного санитарного врача Украины, председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Анатолия Пономаренко об эпидемической ситуации в стране и мероприятиях по ее улучшению. Также представители СМИ смогут пообщаться с главными государственными санитарными врачами регионов, в т.ч. с санитарными врачами регионов, где были зафиксированы вспышки отравлений в детских оздоровительных заведениях.

* Состоится общественное обсуждение Стратегии развития Киева до 2025 года.

* Пресс-конференция председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктора Сивца на тему: «В Украине переносится начало сезона охоты». Вопросы: Основные причины перенесения официального сезона охоты. Охотничье хозяйство в Украине: основные составляющие деятельности и показатели за первое полугодие. Характеристика пожарноопасного состояния украинских лесов.

* Пресс-конференция на тему: «Вызовет ли финансовое состояние Европы и США вторую волну мирового кризиса?». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко и финансовый аналитик Эрик Найман.

* На ГП «Антонов» состоится церемония передачи первого самолета Ан-148 № 01-10 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Участники: вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников, президент - генконструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива, гендиректор ГП «Лизингтехтранс» Александр Власишен, вице-президент по корпоративным вопросам авиакомпании «МАУ» Владимир Богацкий. В рамках мероприятия будет подписан «Протокол о намерениях приобретения самолетов Ан-148, Ан-158 с целью их последующей передачи отечественным авиакомпаниям на условиях финансового лизинга».

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